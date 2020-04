La mejor forma de poner en alquiler tu inmueble para mayor seguridad y maximos ingresos

¿Cómo Se Logra Esto?

Para alquilar tu departamento a extranjeros, sólo es necesario registrarse en páginas como AirBNB, que te brinda una plataforma completa que los usuarios realmente buscan cuando quieren alquilar espacios en el extranjero. La ventaja de los inquilinos extranjeros es que suelen ser bastante más educados que los locales, especialmente si los comparamos con las personas locales en América Latina por ejemplo y rara vez vas a encontrarte con altercados difícil de solucionar en estos casos.

¿Qué Ventajas o Diferencias Hay Con Respecto Al Alquiler Tradicional?

No es que el alquiler tradicional tenga desventajas. Como en todo, existen ventajas y desventajas. Por ejemplo, si alguien vive en Santiago de Surco, tendrá que buscar un agente inmobiliario en Santiago de Surco para que le busque un posible inquilino y en estos casos, el contrato mínimo suele ser de 1 año, porque sino al agente inmobiliario no le convendría hacer el negocio.

Eso hace que el alquiler tradicional opere un poco más en automático porque los inquilinos se quedan como mínimo 1 año, mientras que el alquiler a extranjeros es por días.

En el alquiler a extranjeros, tendrás que tener a una persona que limpie cada vez que la persona se vaya y reunirte con él, cuando una nueva persona llega. En contraparte, tendrás más ingresos porque es más rentable alquilar algo por días que por años, igual cuando compras cosas por unidad o al por mayor, en el último caso, casi siempre recibes un descuento porque el vendedor gana más dinero.

¿Es Segura Esta Plataforma?

Usualmente los clientes extranjeros son mejores inquilinos que los clientes locales. En mi experiencia de Alquiler De Oficinas En Surco he podido comprobar que los inquilinos extranjeros están más o menos a la par de los clientes de oficinas, lo cual dice mucho a su favor.

Aparte de eso, AirBNB ofrece un seguro hasta por 1 millón de dólares en caso que exista algo que subsanar por algún inquilino que ha usado la plataforma, por lo que los arrendadores realmente se sienten bastante seguros usando la plataforma. Ten en cuenta que cada plataforma es diferente y no tengo conocimiento que Booking ofrezca este seguro.

¿Tengo Control Sobre Las Reservas?

Depende de la página en la que te registras de desde la cual consigues los clientes. Por ejemplo: en el caso de Booking.com no tienes control, más bien tendrías una penalidad si es que decides no tomar a alguien. En AirBNB sí puedes filtrar a las personas si decides hacerlo, pero ten en cuenta que como el sistema funciona por puntos, quieres tener las mejores recomendaciones posibles para que tu espacio siempre esté lleno.

Como en todo, la clave para tener siempre lleno tu espacio es poner un precio atractivo y a la vez tener una excelente puntuación en el sistema. Alojamientos buenos con puntuaciones malas son sospechosos por los posibles huéspedes, por lo que tendrás mucha más suerte manteniendo un puntaje sobresaliente.

¿Existe Algún Requisito Para Ser Anfitrión?

Pues no. Simplemente que tengas control del espacio que vas a dar a los extranjeros. Podrías alquilar también tú mismo un espacio y luego usarlo para AirBNB pero tienes que asegurarte que en el contrato tengas la posibilidad de sub-arrendar el inmueble para que no tengas problemas legales con tu arrendador. Si tu arrendador no desea darte la posibilidad de subarrendar, podrías explicarle que es para hacer este negocio (y no dar tantos detalles para que él mismo no tenga ganas de hacerlo directamente) y no solicitar la cláusula de no subarrendar, porque eso viene normalmente en los contratos.

¿Cuál Plataforma Es La Mejor?

Cada plataforma tiene públicos un poco diferentes, así que depende de lo que tienes para alquilar. Si es una habitación, AirBNB probablemente será lo mejor para ti, pero si tienes un lugar con varias habitaciones, tal vez Booking sería mejor porque tiene el triple de tráfico que AirBNB. Booking está más orientado a operar como si tuvieras un hotel y AirBNB se creó para el usuario común que tiene un espacio para alquilar y ganar dinero extra, pero muchos también alquilan departamentos con esta plataforma.

¿Cuánto Más Se Puede Ganar Comparado Con Un Alquiler Tradicional?

Antes podías ganar hasta el triple, pero mucha gente ahora está alquilando con estas plataformas, por lo que el doble podría considerarse más o menos normal, pero como ya hemos dicho, tiene bastante involucramiento porque tienes que recibir a los huéspedes, limpiar antes de que vengan y actualizar tu calendario para que puedan reservar cuando el alojamiento está disponible.