La startup española, Fracttal, cierra una ronda de 10 millones de dólares

Fracttal, una innovadora startup tecnológica que está revolucionando el mantenimiento y la gestión de activos a través de tecnología de vanguardia, ha logrado con éxito más de 10 millones de dólares en financiación para transformar el panorama del mantenimiento de activos físicos. Encabezando esta inversión, se encuentra Kayyak Ventures , uno de los VC más activos en el ecosistema inversor latinoamericano, complementado por GoHub Ventures actual inversor que continúa apoyando a la empresa, y con la colaboración de Amador Holdings .

Además, reforzando aún más esta ronda se encuentra la financiación estratégica de BBVA Spark , la unidad destinada a financiar empresas de alto impacto dentro del conglomerado bancario BBVA. Esta financiación complementa la inversión inicial de Seaya , que sigue siendo un sólido pilar de apoyo para Fracttal mientras avanza hacia su próxima fase de crecimiento.

Fracttal proporciona una solución inteligente para el mantenimiento y gestión de activos totalmente móvil, basada en la nube y que cuenta, además, con Inteligencia Artificial. Esta solución inteligente capacita a las empresas para supervisar sus procesos de mantenimiento con mayor sostenibilidad, seguridad y eficiencia, garantizando una continuidad operativa y la seguridad de los trabajadores.

Con esta inversión, la empresa busca obtener el respaldo financiero necesario para llevar a cabo sus planes de manera precisa, logrando un equilibrio entre un crecimiento eficiente en términos de capital y la búsqueda de socios ideales. Este enfoque consolida el crecimiento de Fracttal en Europa y América Latina, reforzando su liderazgo en el sector. El crecimiento internacional de la empresa ya es evidente, impulsado por clientes multinacionales que están adoptando su solución en sus numerosas subsidiarias.

Christian Struve explica que «hoy en día, ostentamos un liderazgo indiscutible en soluciones de gestión de mantenimiento en América Latina y estamos posicionados entre los mejores a nivel mundial, brindando apoyo a miles de empresas en la administración de millones de activos. A medida que ingresamos en una emocionante fase de crecimiento, nuestro enfoque se centra en acelerar la entrega de innovación sin igual a nuestros clientes. Nuestra convicción se fortalece gracias a un equipo excepcional, socios estratégicos e inversores visionarios. Juntos, estamos preparados para liderar nuestra expansión a nivel global, impulsados por nuestra misión de reinventar el mantenimiento para promover un mundo más sostenible, seguro y eficiente«.

Cristóbal Silva, Socio de Kayyak Ventures, destacó que: “El sólido rendimiento financiero de Fracttal, junto con su liderazgo en usabilidad y compromiso en el mercado, demuestran el valor que la empresa brinda a sus clientes. Fracttal ofrece una solución esencial que se encuentra en la convergencia de tendencias globales, como la reducción de costos usando tecnología IoT y AI, mejoras en la conectividad y un enfoque en la sostenibilidad. A través de la utilización de diversos conjuntos de datos y una comunidad activa de usuarios, Fracttal está fortaleciendo su posición de liderazgo en el sector de la gestión de mantenimiento, tanto en América Latina como a nivel mundial.”

Con la adopción de las innovadoras soluciones que ofrece Fracttal, las empresas están presenciando una transformación sin precedentes en su rendimiento de mantenimiento y seguridad laboral. Los datos hablan por sí solos; los clientes de Fracttal, reportan una significativa reducción en incidencias de los activos (más de un 25%). Esta mejora se ve reflejada no solo en la durabilidad y confiabilidad de la maquinaria, sino también en una optimización de los recursos y, por tanto, en una disminución de los costes de mantenimiento de al menos el 15%.

Las empresas también han experimentado un considerable impulso en la productividad, con un aumento reportado de más del 35%. Fracttal trabaja con empresas del sector industrial, transporte, facilites, empresas de servicios, entre otras, que incluyen gigantes industriales como Acciona, Unilever, Iberostar, Veolia, Burger King, Renault, Coca-Cola y FedEx, así como a más de otras 1,500 empresas.

Según Inés Calabuig, Socia Gerente de GoHub Ventures: “Estamos totalmente comprometidos con Fracttal debido a su notable capacidad para destacarse en un mercado intensamente competitivo. Desde su fundación, la startup ha atraído con éxito a clientes de diversos sectores en múltiples países y ha cultivado un equipo diligente y dedicado. En GoHub Ventures, creemos firmemente que Fracttal está destinado a convertirse en el referente de mantenimiento SaaS en Europa, y esta ronda de financiación les permitirá consolidar su posición como líderes del mercado.”

El producto estrella de Fracttal: Fracttal One

Fracttal One permite que empresas de cualquier tamaño o sector productivo puedan gestionar de manera fluida las operaciones de mantenimiento de cualquier tipo de activo, ya sea equipos, vehículos, maquinaria o instalaciones, de forma remota desde cualquier dispositivo. Este software de mantenimiento, reconocido como líder en los rankings más prestigiosos del mundo. Fracttal Onefomenta la colaboración en tiempo real entre equipos diversos y se integra de manera fluida con cualquier solución industrial o sistema ERP. Fracttal One mejora la toma de decisiones, aumenta la eficiencia y prolonga la vida útil de los activos físicos. Al mismo tiempo, mitiga incidentes y paradas no planificadas que pueden dar lugar a retrasos de alto coste, pérdidas de beneficios y accidentes. Enriqueciendo aún más su oferta, Fracttal presenta una solución de mantenimiento impulsada por Inteligencia Artificial que permite a las empresas anticipar condiciones de fallo con una precisión sin igual, haciendo que las operaciones de mantenimiento sean más inteligentes que nunca.

“Aún hoy en día, más del 80% de las empresas no cuentan con una solución adecuada para la gestión de mantenimiento; en su lugar, la gran mayoría emplea hojas de cálculo o procesos manuales. Conscientes de esta brecha, hemos desarrollado “Fracttal One”, una solución innovadora diseñada para simplificar las prácticas de mantenimiento. Al mismo tiempo, estamos liderando el camino hacia el futuro del mantenimiento con herramientas avanzadas impulsadas por Inteligencia Artificial e IoT. Nuestra tecnología no solo digitaliza todos los aspectos de la gestión de mantenimiento, sino que también anticipa de manera proactiva las posibles incidencias de los equipos, ofreciendo información en tiempo real y soluciones prácticas para mejorar las operaciones de nuestros clientes», afirma Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal.

En un mercado amplio y en constante expansión, Fracttal se sitúa en la cúspide de tendencias tecnológicas de vanguardia, tales como la reducción de costes mediante la implementación de IoT, avances en la conectividad, la gestión de datos y las capacidades de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Además, la empresa se encuentra en sintonía con la evolución de la sociedad y la cultura, donde temas como la sostenibilidad y el enfoque en ESG (medio ambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo) están ganando protagonismo.

Fracttal está comprometida con la sostenibilidad y la protección del planeta. Durante los últimos 3 años, sus clientes han evitado la emisión de 1,020 toneladas de CO2 al medio ambiente a través de la generación de OT’s digitales.

“Consideramos la tecnología de Fracttal como «indispensable» en lugar de «opcional». Las empresas deben administrar con eficacia el mantenimiento de sus activos y equipos para asegurar su longevidad, reducir el tiempo de inactividad y maximizar la eficacia operativa. Sin un sistema de mantenimiento adecuado, las empresas enfrentan el riesgo de costosas reparaciones, paradas no programadas, disminución de la productividad y posibles amenazas a la seguridad. Con Fracttal las empresas gestionan sus programas de mantenimiento, supervisan el estado de salud de sus activos y detectan problemas potenciales en una etapa temprana, evitando complicaciones significativas a largo plazo.”Recalca Cristóbal Silva, Socio de Kayyak Ventures

La base sólida y distintiva de Fracttal radica en los datos y en su comunidad activa de usuarios. A medida que la empresa acumula más datos, aplica mejoras constantes en sus productos. Este aspecto adquiere una importancia crucial en un mundo donde la Inteligencia Artificial está en constante evolución, y los modelos se están convirtiendo en productos comunes, permitiendo a los propietarios de datos obtener ventajas significativas. Además, a medida que Fracttal expande su presencia, se convierte en el referente en su categoría, impulsando aún más su crecimiento. El enfoque de Fracttal en su comunidad es evidente a través de eventos, certificaciones y una academia de aprendizaje. En este sentido, la Academia de Fracttal ha otorgado más de 3,000 certificados de manera gratuita, consolidando la importancia del conocimiento de Fracttal en la industria, llegando al punto de ser una habilidad indispensable en muchos casos para conseguir empleo en el sector.