Las compañías ferroviarias podrán instalar plantas de autoconsumo para suministrar energía a sus trenes

Uno de los principales quebraderos de cabeza de los operadores ferroviarios en los dos últimos años ha sido el incremento sostenido e importante de los costes de la energía, que pone en aprietos sus cuentas. Renfe, por ejemplo, cerró el pasado ejercicio con un sobrecoste de 133 millones de euros por este concepto. Las compañías han denunciado que han sido discriminadas frente a otros sectores y que no han recibido ayuda alguna para afrontar los incrementos de uno de los elementos más importantes de su estructura de costes. Para aliviar esta situación, Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, va a permitir que las compañías recurran al autoconsumo renovable.

La energía que mueve los trenes de alta velocidad es adquirida por Adif, que luego la revende al mismo precio a las compañías. Sin embargo, la Declaración de Red de Adif Alta Velocidad de 2023 da luz verde a la posibilidad de que Renfe, SNCF y Ouigo generen energía para su autoconsumo instalando una planta de generación cerca las subestaciones de Adif de forma individual o, incluso, en colaboración, según ha explicado hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe sobre la actualización de la Declaración de la Red de Adif en el que se incluye la medida.

Facturación

Según detalla la CNMC, Adif recoge en su propuesta que el consumo eléctrico de la subestación cubierto por la generación de la planta instalada se considerará autoconsumo y, en su caso, la energía generada excedentaria deberá ser gestionada directamente por la empresa ferroviaria.

A las compañías ferroviarias que opten por el autoconsumo se les facturará por su consumo, detraído el autoconsumo. Ahora bien, Adif precisa que para que el precio medio de la energía que las empresas ferroviarias que autoconsumen compran al sistema se corresponda con su coste, calculará la diferencia entre el precio medio de suministro que habría resultado de no haber habido autoconsumo y el precio medio real de suministro, y la diferencia se les añadirá en una liquidación adicional.

El gestor de la infraestructura añade, además, que la energía autoconsumida por una empresa ferroviaria no podrá ser más que la energía total consumida por los trenes de esa empresa en cada red (alta velocidad, convencional o ancho métrico). En caso de inyectar más energía, el exceso sería asignado al balance económico total de la red, reduciendo los costes de todas las empresas ferroviarias, según explica Competencia en su informe.

Propuestas

Para la CNMC, la propuesta de Adif es positiva porque «posibilita que las empresas ferroviarias puedan tener un mayor control y una mayor capacidad de gestión de sus costes de tracción eléctrica. Además, la propuesta incluye los mecanismos necesarios para que el sistema sea neutral para las empresas ferroviarias que continúen adquiriendo la energía a través de Adif Alta Velocidad». No obstante, considera que el gesto ferroviario debería facilitar información a las operadoras para que puedan analizar la rentabilidad de la instalación de una planta para su autoconsumo, como la ubicación de las subestaciones y su habitual consumo, y los puntos de suministro en los que una empresa ferroviaria ha solicitado el autoconsumo. También le solicita que facilite terrenos cercanos a las subestaciones de forma transparente y no discriminatoria y no exigir a la empresa ferroviaria interesada en autoconsumir la propiedad de la planta fotovoltaica.

Adif ha ido implementado mecanismos para que las empresas paguen por la energía que realmente consumen. Así, reconoce la energía devuelta por los trenes equipados con freno regenerativo en la red de alta velocidad electrificada con corriente alterna, permite medir el consumo de energía real del tren mediante la instalación de dispositivos de medida embarcada (watímetros), permite el ajuste mensual de la facturación en corriente continua, como se permitía ya en corriente alterna, para evitar los elevados arqueos trimestrales que se venían produciendo, bonifica el 5% en la factura energética en caso de utilizar equipos de medida embarcada y posibilita que cada empresa ferroviaria contrate coberturas en el precio de la energía eléctrica referenciado al mercado de futuros OMIP.

