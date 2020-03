Los agricultores, a Pablo Iglesias: “Sáquese la foto en otro lado”

A los agricultores no les ha gustado nada la intromisión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en su negociación con el Gobierno para solucionar los problemas del campo. Consideran que lo de Iglesias ha sido puro márketing político y que, básicamente, no pinta nada en las conversaciones. “Hemos pedido que la negociación la tutele el Ministerio de Agricultura. Hemos tenido convocatorias, desconvocatorias, la presencia de última hora del vicepresidente segundo del Gobierno. La foto que se la saque en otro lado. Seamos serios, todo este lío de Trabajo, si quiere meterle el dedo al de Agricultura, hágalo de otra forma. Aparecen la peonadas, que están contribuyendo poco. Sabemos separar el grano de la paja, pero este tipo de situaciones no son las correctas”, ha afirmado hoy el presidente de Asaja, Pedro Barato, aludiendo a Iglesias. Barato se ha referido también al “scratch” que Asaja Extremadura instó a llevar a cabo ante la casa de Iglesias. “Cuánto cambia la vida de cuando uno hace los ‘scratches’ a cuándo te lo hacen. Cuánto cambia el criticar la propiedad privada a tenerla, cambia mucho. Yo no deseo ningún ‘scratch’ para nadie, no creo que sea bueno para la sociedad española”, ha indicado.

Barato ha reconocido que el real decreto del Gobierno de la pasada semana “no ha sido improvisado”, pero ha advertido de que todavía “faltan bastantes” medidas para solucionar la crisis del campo, por lo que ha reiterado que se mantendrán las movilizaciones de agricultores y ganaderos en España. “El real decreto no es improvisado, está estudiado y es importante, pero no cubre todas nuestras necesidades, faltan cosas y seguiremos con las movilizaciones. No lo denostemos, pero no son suficientes las medidas que hay, porque el campo precisa medidas en temas de seguros agrarios, fiscalidad, aranceles o la Política Agrícola Común (PAC), quedan cosas por hacer”, ha señalado Barato en su participación en los desayunos de Nueva Economía.

Peonadas y SMI

De las medidas presentadas la semana pasada, Barato reconoce que no está de acuerdo con la rebaja de las peonadas y pide a la Administración que les haga la «vida más fácil» a la hora de contratar. «Se llama quitar papeles para fomentar la contratación y hacer las cosas más ágiles», ha subrayado.

Por otro lado, el presidente de la organización agraria ha subrayado durante su comparecencia que la agricultura no está en contra de la inmigración. “No tenemos nada en contra de la inmigración en España, para el campo no es un problema, sino que es la solución. Lo que es muy importante es detectar cualquier abuso y denunciarlo”, ha recalcado. Además, Barato cree que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es darle “la puntilla a determinados fenómenos de producción en España”.