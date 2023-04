Los altos funcionarios avisan: denunciarán las entrada de interinos «por la puerta de atrás»

«La función pública debe incrementarse exclusivamente con funcionarios de carrera. Si quieren que sea así, emprenderemos todas las acciones legales que correspondan para defender unas oposiciones justas, sin arbitrariedad en las promociones internas, sin enchufismos y sin que se vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir dichos procesos selectivo». Con esta claridad, los altos funcionarios del Estado han unido sus fuerzas y han salido a la calle ante la sede del Ministerio de Hacienda, donde ubica el despacho su titular, María Jesús Montero, para exigir que se acabe con la incorporación de nuevos interinos para cubrir puestos de funcionarios de carrera, como «se lo han ordenado al Gobierno desde la Unión Europea y se empeñan en incumplirlo», explicaron a LA RAZÓN fuentes de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), convocante de la concentración.

La Federación critica que las últimas convocatorias de oposiciones aprobadas por el Gobierno abren la puerta a la incorporación masiva de interinos, «que desempeñarían sus funciones en puesto muy sensibles de la Administración, que solo pueden y deben ejercer funcionarios de carrera». Los trabajadores públicos del cuerpo A1 denuncian que se está llevando a cabo esta práctica sin «ningún tipo de explicación», potenciando una temporalidad que «desestabiliza» la prestación de servicios y no acaba con los problemas de la Administración, «al contrario, puede crear otros nuevos, porque son puestos de muy altas responsabilidades dentro de la Administración», inciden. Tal es el caso del cuerpo de interventores -el que fiscaliza el gasto de la Administración-, que carga contra la inclusión de interinos en sus filas porque «no puede un trabajador temporal asumir esa responsabilidad sin tener la capacidad de rechazar cualquier presión que se pueda ejercer sobre él por instancias superiores por temor a perder su trabajo, algo que no pasa con los funcionarios de carrera, que hacen su trabajo con absoluta profesionalidad».

Antonio Morales, secretario de la asociación de inspectores de Hacienda (IHE), mostró su rechazo a que el Gobierno «quiera acabar con la meritocracia con un ataque directo. No se pueden regalar los puestos de empleo público, y menos los de mayor responsabilidad, a los que se pretende dar entrada por la puerta de atrás a los interinos. Eso no es un plan de estabilización del empleo público, porque lo que hay que hacer no es crear más plazas de interino sino crear más plazas de funcionarios de carrera».

Los organizadores han querido dejar claro en su acto de protesta que no están en contra de ningún puesto actual de interino, pero sí del decreto que generaliza este puesto y, por tanto, de cualquier incremento de la plantilla por esta vía, «salvo en los puestos de ejercicio de potestades públicas», matizan. En el manifiesto que ha dado a conocer la Federación -que agrupa a los cuerpos superiores de la Administración, como abogados del Estado, inspectores de Hacienda y de Trabajo, interventores y auditores, entre otros-, han denunciado que en las últimas convocatorias de oposiciones publicadas en el BOE han «colado» una cláusula genérica en la que, «sin ningún tipo de explicación», se reconoce que los interinos pasarían a desempeñar puestos de funcionarios de carrera, con arreglo a criterios «nunca antes vistos» en la Administración. Sin rechazar en su totalidad el puesto de interino -«que es totalmente legal en situaciones excepcionales», algo que ya contempla la normativa actual-, defienden que la función pública se incremente exclusivamente con funcionarios de carrera y que «se garantice el cumplimiento escrupuloso de la selección con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

Desde Fedeca recuerdan que ya han elevado su denuncia a instancias europeas, que ya han requerido en diversas ocasiones al Gobierno que rebaje la temporalidad del empleo público, del que hacen una «utilización abusiva de los trabajadores temporales», además de que en el Plan de Recuperación presentado a Bruselas reconoce el propio Ejecutivo español que uno de sus objetivos es atajar la temporalidad en la Administración, lo que «choca frontalmente» con la apertura de convocatorias para la entrada de nuevos interinos, insisten los altos funcionarios, que no descartan ir una paso más allá en sus reivindicación si la ministra Montero sigue haciendo oídos sordos a sus demandas. «No descartamos nada, incluso una huelga si fuera necesaria».