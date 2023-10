Los auditores europeos señalan que España incumplió 4 hitos del plan de recuperación

El informe anual elaborado por los auditores europeos constata el aumento del número de errores en el gasto proveniente de los fondos europeos y que esta tasa alcanzó el 4,2% en 2022 mientras que en 2021 esta cifra era del 3%. Según el mismo informe, de los 196.000 millones del presupuesto, la tercera parte de las partidas europeas (66%) pueden considerarse de alto riesgo debido a la complejidad de las normas. Además, estos problemas también afectan a los 46.900 millones de euros gastados de los fondos post pandemia.

“La UE ha demostrado su capacidad para responder rápidamente a una serie de crisis sin precedentes con acciones también inéditas. Sin embargo, la importante cantidad de fondos disponibles en semejantes circunstancias implica mayor riesgo presupuestario. Nuestras constataciones muestran que es necesario gestionar mejor el riesgo, pues al realizar nuestro trabajo seguimos detectando errores que provocan un aumento significativo del gasto afectado por error”, ha declarado Tony Murphy, presidente del Tribunal.

Según este informe difundido este jueves, estos 46.900 millones se distribuyeron en 13 pagos a 11 Estados europeos. En estas transferencias, los auditores han comprobado que 15 de los 281 hitos no se habían cumplido, lo que hace que seis de estos pagos hayan quedado “afectados por errores materiales”.

En el caso de España, nuestro país ha cumplido de manera satisfactoria 30 hitos, pero cuatro de ellos “bien no se habían cumplido satisfactoriamente o no cumplían las condiciones de subvencionalidad”. Este informe no sólo echa la culpa al país en cuestión sino que también alerta de que la Comisión Europea no ha puesto en marcha sistemas efectivos de auditoria ex post ya que el Ejecutivo comunitario no verifica si los objetivos anteriormente revisados “no se revocaron después de evaluar el pago y si las medidas cumplen el principio de no sustitución del gasto presupuestario nacional ordinario”.

En este sentido, los auditores aseguran que un gasto de la agencia tributaria para aumentar la transparencia de las multinacionales sobre sus operaciones y el pago de impuestos fue sufragado con las partidas de los fondos europeos post-pandemia cuando se trataba de un gasto nacional vigentes desde el año 2017.

A pesar de esto, el Ejecutivo comunitario defiende su sistema de auditoria ya que la normativa de estos fondos post-pandemia “establece explícitamente que estos gastos presupuestarios nacionales recurrentes pueden incluirse en los planes de recuperación y resiliencia si están debidamente justificados”.

Este informe también alerta de las consecuencias que puede tener el alza del precio del dinero para el endeudamiento de la Unión Europea y su capacidad para financiar sus programas. La deuda de la UE llegó los 344.300 millones en 2022 frente a los 236.700 del año anterior y esto se traduce en que, según las previsiones de inflación del Ejecutivo comunitario, el presupuesto de la UE podría “perder cerca del 10% de su poder adquisitivo en 2023”