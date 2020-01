«Los clientes están volviendo a demandar motores diésel, que son muy ecológicos»

El presidente de MercedesBenz en España se muestra francamente satisfecho de cómo le han ido las cosas durante el pasado año a la marca de la estrella. Consiguió alcanzar un récord histórico al conseguir matricular un total de 53.719 vehículos, lo que significa un crecimiento del 2,6% respecto a las cifras del ejercicio precedente, donde las ventas alcanzaron las 52.334 unidades. Pero además, y esto es un hecho importante para la firma de Stuttgart, Mercedes fue la marca más vendida en el segmento de los vehículos «Premium», desplazando a marcas como Audi o BMW. Algo que no ocurría desde hace 26 años.

-¿Cuál ha sido la base de este éxito comercial?

-Yo creo que hay varias razones distintas. Sin duda está el diseño y la calidad de nuestros productos, pero también que podemos ofrecer un paquete de productos y servicios integrados muy atractivo que incluyen financiación a través de nuestra propia financiera, seguro, mantenimiento… a precios muy ventajosos. Un contrato de renting que es demandado por más del 10% de los clientes que eligen esta multiopción. Y con precios ventajosos ya que el valor de recompra de nuestros coches en el mercado de VO es muy alto y por ello las cuotas de esta multiopción pueden descender hasta precios muy interesantes.

-¿Qué previsiones tiene para el año que ahora empieza?

-Nos enfrentamos a un mercado general que estimo se mantendrá en unas cifras de ventas similares a las del año pasado. Pero en Mercedes creemos que tendremos un suave crecimiento gracias a la llegada de nuevos modelos, sobre todo en el campo de los eléctricos e híbridos. Ya contamos con un total de 41 modelos con etiqueta ecológica y vienen muchos más. Este año llegarán dos EQ, es decir, totalmente eléctricos. El EQA, de la serie A, y el EQV, el monovolumen que llegará en verano. También será un coche muy importante para nosotros el GLB, con siete plazas y motor de gasolina, que llegará en febrero, además de los nuevos modelos de las clases S y E, este último en verano. Y para el año que viene se anuncia el EQB. Por todo ello contamos con una muy buena oferta de producto.

-Está creciendo la demanda de los motores diésel…

-En efecto, los clientes vuelven a demandar diésel ante las dificultades de las nuevas tecnologías. Hemos aumentado la proporción de estos motores que son ecológicamente competitivos frente a las cifras de ejercicios anteriores.

-¿Cómo se explica este hecho?

-Es sencillo. Hay que aumentar la proporción de eléctricos e híbridos, pero el cliente no se decide por falta de unas infraestructuras suficientes. Ahí está el problema ya que las infraestructuras públicas de recarga son el gran reto del futuro para el coche eléctrico. El cliente quiere rapidez y movilidad y no se le puede hacer esperar cuatro horas para que recargue su coche. Las directrices de los políticos van por un camino, pero hay que aceptar la realidad. Y por ello creo que en el futuro deberán convivir las diferentes tecnologías, incluidos los motores de gasolina y diésel. Estos últimos son ecológicamente aceptables porque hay que analizar el automóvil en su conjunto. Es decir, no por una fotografía del consumo en solo un momento. Debemos analizar lo que contamina un coche desde su fabricación hasta su reciclaje, no sólo en un momento en que está circulando por la ciudad. Un diésel que recorra 200.000 kilómetros es, en su conjunto, más ecológico que un coche eléctrico en todo su ciclo de vida. Porque cuando hablamos de un coche eléctrico no valoramos la cantidad de energía que se necesita para fabricar una batería.

-Mercedes también son camiones.

-Claro. Durante el año pasado vendimos un total de 3.700 camiones con la marca Mercedes y 880 con la marca Fuso. Tenemos una participación del 16,9% del mercado español. El grupo Mercedes Benz España consiguió el pasado año una facturación de orden de 7.000 millones de euros, con un aumento del 2% respecto al ejercicio anterior. Tiene en nómina un total de 7.700 empleos directos y calcula otros 2,5 empleos indirectos para cada uno directo. Posee en España la fábrica de las furgonetas de la clase V, situada en Vitoria, que alcanzó en 2019 una producción de 145.000 unidades.