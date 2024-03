Los freelancers españoles tienen que trabajar 68 días más al año que sus homólogos europeos para ganar un salario razonable

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en España hay más de 3,3 millones de autónomos – el 74% en entornos digitales – de los cuáles 2 millones no cuentan con empleados a su cargo, es decir, son profesionales independientes, lo que representa que el talento independiente es una pieza clave para la economía del país. En este contexto, Malt, el mayor marketplace de freelancers en Europa, ha lanzado su nuevo Informe “Freelancing en Europa 2024” en el que se destaca que en España ha crecido más de un 112% el número de proyectos entre freelancers y grandes empresas en 2023 con respecto a 2021. Además, el tiempo que destinan a trabajar con grandes corporaciones se ha disparado un 220%.

No obstante, los freelancers españoles son los profesionales europeos menos convencidos sobre su continuidad como autónomos. Son los que más buscan un empleo asalariado a tiempo completo para dejar de trabajar por cuenta propia y también son los que más han subido sus tarifas para hacer frente a la galopante inflación: tienen que trabajar 68 días más al año que sus homólogos europeos para ganar un salario razonable.

La confianza en seguir siendo freelancer es alta entre los países europeos analizados -España, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica- (69%); pero España obtiene la tasa de optimismo más baja (57%). La cifra ha descendido notablemente desde 2022, cuando alcanzaba el 69%. Uno de los motivos puede encontrarse en los cambios en las bases de cotización para autónomos estrenados a principios de año. “Para muchos freelancers, esto ha supuesto un incremento en sus costes y les ha empujado a subir sus tarifas. Así, han podido mantener la viabilidad de su negocio y la calidad de su servicio”, señala el informe de Malt.

Aunque sólo el 16% de los freelancers españoles a tiempo completo está buscando un empleo asalariado a tiempo completo, se trata de la tasa más alta de todos los países analizados. Los que se lo están pensando suponen el 38%, situando a España también como el país con más dudosos, y sólo el 46% no busca un trabajo a tiempo completo. Además, España es el país donde menos freelancers quieren aumentar sus encargos como autónomo (46%) y más prefieren seguir con sus proyectos a tiempo parcial (54%).

El 51% de los freelancers españoles afirma que no ha notado ningún tipo de desaceleración económica, lo que significa que su carga de trabajo se ha mantenido o incluso aumentado durante el año pasado. El 39% restante percibe que hay menos oportunidades de negocio disponibles y el 10% no está seguro del impacto que el clima económico actual está teniendo en su trabajo. Respecto a si se ha dado una desaceleración o no, también se aprecian diferencias por categorías profesionales. Los freelancers a tiempo completo dedicados a funciones de soporte, consultoría empresarial y tecnología y data consideran que se ha dado un repunte en su negocio. Por el contrario, los profesionales freelance del área del arte y diseño observan un descenso en el número de proyectos disponibles.

Uno de los motivos por los que los freelancers son una opción competitiva en el mercado es porque pueden ofrecer sus servicios con menos costes generales y mucha más flexibilidad. No obstante, España vuelve a sobresalir por ser el país donde mayor porcentaje de freelancers (75%) ha incrementado sus tarifas para hacer frente a la inflación, unos 20 puntos por encima de la media. Los motivos para explicar estas diferencias podrían ser que los freelancers en España históricamente han infravalorado sus tarifas; o bien el intento de compensar el aumento de precio de sus nuevas cuotas de autónomo.

Perfil del freelancer español: cualificado y con experiencia como asalariado

En España, el 54% de los freelancers son hombres y el 43%, mujeres (5 puntos más que hace un año), la mayoría (54%) tiene menos de tres años de experiencia como freelancer, el resto entre tres y más de siete años. El 95% tiene al menos tres años de educación superior y el 96% tiene una experiencia anterior como empleado (76% durante más de tres años).

El informe también resalta que los autónomos españoles necesitan trabajar más días al año -y tomarse menos vacaciones- que sus compañeros europeos para ganar un salario razonable – 257 vs. 189 días en promedio de Europa – ya que, por el momento, sus tarifas son normalmente más bajas que las del resto del continente. Pese a ello, más de la mitad de los freelancers españoles a tiempo completo ganan más dinero ahora que cuando eran asalariados. Adicionalmente, cabe destacar que en los últimos dos años la media del valor económico de los proyectos ha aumentado en un 60%, superando los 10.000 euros por cada proyecto.

Respecto a las categorías, el 37% de los freelancers españoles se enfoca en el arte y diseño, el 23% en área de comunicación y marketing, el 19% son especializados en tecnología y datos y el 11% colabora en la consultoría empresarial. El porcentaje restante se divide en funciones de soporte (5%) y otros perfiles (5%). Sin embargo, los perfiles tecnológicos son los más demandados especialmente por las grandes empresas: así, las tres profesiones más usuales son backend y frontend developer, diseño gráfico y consultoría de marketing digital.

A la última en formación y habilidades

En España ha crecido más de un 112% el número de proyectos entre freelancers y grandes empresas en 2023 con respecto a 2021 (datos del anterior informe). Tomando en cuenta este aumento de proyectos, se ha encontrado también que la cantidad de tiempo que los profesionales freelance trabajan con grandes corporaciones se ha disparado un 220% – siendo el país con mayor crecimiento en este sentido – lo que se traduce en una duración aproximada de mínimo un mes por cada proyecto.

Los freelancers de hoy en día no solo están al tanto de las últimas tendencias del mercado y de la evolución de las necesidades de sus clientes, también son proactivos para aprender nuevas habilidades que les permitan conservar su competitividad en un negocio que cambia a toda velocidad. La mayoría de los freelancers a tiempo completo (63%) españoles considera que tienen más habilidades específicas que sus clientes, en línea con el resto de países analizados, a excepción de Reino Unido, donde la opinión está dividida.

La percepción de esa brecha entre las habilidades del freelancer y el cliente puede relacionarse con el tipo de empresas con las que trabaja cada autónomo. La cantidad de tiempo que pasan los freelancers trabajando para grandes organizaciones ha aumentado notablemente en España (del 5% al 16%), Francia (del 15% al 26%) y Alemania (del 20% al 31%).

Los freelancers trabajan en una gran variedad de proyectos, dividiendo su tiempo entre empresas de todos los tamaños. No obstante, España vuelve a destacar por ser el país donde los freelancers trabajan en mayor medida (65%) con empresas pequeñas por cómo está formado el tejido empresarial español, formado en su mayoría por pymes.

Para mantener al día sus habilidades de alto valor añadido, los freelancers españoles a tiempo completo dedican seis horas a la semana a formarse, liderando esta categoría. El aumento de la competencia con otros freelancers (64%) es el principal motivo para aprender nuevas habilidades, seguido de la inquietud personal (51%) y seguir las tendencias de mercado (50%).