Los maquinistas de Renfe, al borde de la huelga por la desintegración de la empresa con el traspaso de Rodalies

Renfe se encamina hacia lo que parece una huelga inevitable. El principal sindicato de maquinistas, Semaf, ha anunciado hoy que mantiene activa la conflictividad, paso previo para la huelga, dado que, a su juicio, el Ministerio de Transportes está incumpliendo el compromiso que adquirió para desconvocar los paros previstos para el pasado 23 de noviembre de no desmembrar la compañía con el traspaso del servicio de Cercanías catalán, Rodalies, al Gobierno autonómico.

Los comités generales de empresa de Adif, (CC OO, UGT, CGT, SCF y SF) y de Renfe (Semaf, CC OO, UGT, CGT y SF) ya habían interpuestos los correspondientes conflictos colectivos a principios de mes al entender también que el Gobierno no está cumpliendo con lo prometido en noviembre.

Semaf ha informado de que esta mañana, en la reunión para la constitución de uno de los grupos de trabajo involucrado en el traspaso del servicio en la que han participado representantes sindicales, así como de los gobiernos central y autonómico, se ha plasmado la falta de voluntad de estos últimos para mantener la integridad de la compañía.

El sindicato asegura que asuntos como los que se pretenden abordar como la «permeabilidad de los empleados» o definir el marco laboral y retributivo de los trabajadores que pasen a Rodalies no debería tratarse si existiese la voluntad de no desintegrar la empresa «pues ya está definido por sendos convenios colectivos en ambas empresas [Adif y Renfe] y no se ajusta al acuerdo rubricado por el ministro [de Transportes, Óscar Puente]».

Como ha recordado Semaf, el punto dos del acuerdo firmado por el ministro de Transportes para evitar la huelga de noviembre recogía «(…) la garantía de integridad del Grupo Renfe y Adif, manteniendo sus plantillas y su operación, tanto para el proceso de Renfe Mercancías, como el de Rodalies de Cataluña».

Frente a los planteamientos de Gobierno y Generalitat, Semaf propone otros modelos para llevar a cabo la transferencia, a la que no se opone. Por ejemplo, modelos de gestión pública en los que el titular de la competencia, mediante contratos, acuerdos o convenios, cuenta con otra entidad que es la prestadora final del servicio al ciudadano, lo que permitiría a Adif y Renfe prestar el servicio.

Grupos de trabajo

El Gobierno y la Generalitat han constituido los siete grupos de trabajo para el traspaso a Cataluña de Rodalies previstos en febrero y han acordado un plazo máximo de dos meses para consensuar una hoja de ruta propia en cada grupo con los objetivos a alcanzar.

Como han informado ambas administraciones en sendos comunicados, los grupos se reparten en siete áreas: el traspaso de la operadora, que ahora es Renfe; servicios ferroviarios; el seguimiento del Plan de Rodalies; el traspaso de la infraestructura, que debería asumir Ifercat en vez de Adif; asuntos económicos; y otros asuntos jurídico-administrativos.

Los acuerdos alcanzados en las seis comisiones técnicas los deberá validar definitivamente la comisión política que forman representantes de ambos ejecutivos.

En las comisiones, por parte del Gobierno, participan los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Política Territorial y Memoria Histórica, y de Hacienda, así como la agencia estatal de Seguridad Ferroviaria y las operadoras Adif y Renfe.

De parte catalana, están presentes los departamentos de Territorio, Presidencia, Empresa y Trabajo, y de Economía y Hacienda, la entidad pública Ifercat y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona.