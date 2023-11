Los planes de los Planas padre e hijo, estómagos agradecidos al PSOE

El ministro de Agricultura, Luis Planas, pasa por ser uno de los miembros más moderados del Gobierno y todavía tiene engañados a muchos. Sin embargo, poco a poco se va quitando la careta. El ejemplo más reciente es el mensaje que subió el sábado pasado a la red social X -antes Twitter-. Está ilustrado por una foto suya con la papeleta que lleva por título «consulta a la militancia» y debajo la pregunta planteada por Pedro Sánchez sobre la amnistía, pero sin citar esa palabra. Debajo hay dos opciones, el sí y el no, y el ministro en funciones muestra orgulloso la cruz en la casilla afirmativa. Posa sonriente con el siguiente texto: «por responsabilidad, convicción y esperanza. He votado en mi agrupación del Partido Socialista de Córdoba para refrendar las negociaciones entre el Partido Socialista y el resto de partidos para lograr la mayoría necesaria para la investidura de Sánchez Castejón. Por un nuevo Gobierno progresista para España».

Pues ya sabe todo el mundo lo que opina Luis Planas (padre) Puchades. Por lo menos no se puede decir que no sea estómago agradecido a Pedro Sánchez.

Pero no es el único Planas que vive de la política y de un sueldo público. También está Luis Planas (hijo) Herrera, que está siguiendo el camino del padre. Asimismo, ha utilizado la misma red social para anunciar su voto positivo en esta misma consulta. Aparece en una foto de hace tres días mostrando el teléfono, el sentido de su voto y sus motivos. Resulta chocante que el fondo de la citada instantánea sean el mar, palmeras (de eso no hay en Bruselas) y la fachada de una casa con la palabra «hostal». No parece que sea un paisaje propio de la capital comunitaria, en la que se supone trabaja, porque es funcionario de la Comisión Europea, en concreto, en la Dirección General de Medio Ambiente, en la que entró gracias a los buenos oficios de un intimo de su padre, Daniel Calleja, entonces director general, próximo al Partido Popular. Luis Planas hijo es, además, secretario general del Partido Socialista en Bruselas. Otro estómago agradecido.