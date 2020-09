MBAs low cost, ¿merecen la pena?

Hace unas semanas, uno de los responsables de una de las escuelas de negocios low cost más conocidas en España se enfrascó en una discusión pública en Twitter.

Un supuesto profesor de su formación criticó que la escuela usara su imagen como gancho y que le estuvieran incluyendo en la sección “equipo” cuando toda su participación se había limitado a una entrevista un par de años atrás.

Ni formaba parte de ese equipo ni había grabado ninguna clase. Casi ni sabía qué era aquello, sin embargo su nombre aparecía en la web tan alto como el de los fundadores. Esta escuela se llama The Power MBA y seguro que te suena. Gastan millones en publicidad y sería raro que no hayas sido impactado por alguna de sus campañas de remarketing.

La gestión de la crítica no fue la más acertada y mucha gente del entorno startup se empezó a preguntar cuánto había de cierto y cuánto de exageración en sus mensajes.

¿De verdad es un master creado por los fundadores de Tesla y Shazam? ¿De verdad son la mayor disrupción en la historia de la educación? ¿O son un caso más en Internet de mucho ruido y pocas nueces?

The Power MBA ha sido la primera en llamar MBA a cursos online de 500€, pero no la única. Viendo el éxito de su estrategia, más se han animado con algo similar. La pregunta obligada es: ¿estamos ante el boom de los MBAs low cost?

Quizás estés pensando que no puede ser, que el precio de un MBA de verdad es mucho más alto, hasta cien veces más. Y es verdad, pero el apellido MBA es muy llamativo como para no usarlo.

Si aquí Duncan Chapple nos contó que una mala elección de MBA es muy mala señal, es probable que la elección de uno de estos pseudo MBAs sea todavía peor.

¿Por qué se consideran tan disruptivos?

Al césar lo que es del césar. Estas empresas han innovado en la forma de vender su formación, en la forma de hacer networking y en la forma de entregar su producto. En lugar de soporíferas clases presenciales plantean clases online de apenas 15 minutos. Nada nuevo bajo el sol, pero frente a los clásicos MBAs, que exigen dedicación casi completa, suena mucho más digerible.

Sólo por el nombre, a oídos de su público potencial, que es gente que empieza en el mundo online, estos MBA low cost suenan la mar de interesante. También fomentan los eventos presenciales y nombran “embajadores” por regiones que difunden la marca organizando charlas y quedadas. Esto hace pensar a mucha gente que podría tener más de multinivel que de MBA low cost.

A la hora de marketear su formación son muy agresivos. Es casi imposible que en alguna red social o incluso en prensa no te hayas topado con sus anuncios. Se esfuerzan en meter mucha gente en el embudo de conversión y, con unos mensajes muy orientados a destacar la autoridad de sus profesores, tratan de convencer al personal.

Luego se ha sabido que muchos de esos profesores del supuesto equipo no están tan implicados como parece, pero el mensaje cala y es muy efectivo.

¿Son realmente competencia de los MBAs de siempre?

Por mucho que se pongan el apellido MBA, esta formación no tiene nada ni de máster ni de MBA. Es un producto totalmente diferente, y no solo por precio (menos de 500€), sino por contenidos y exigencia. Comparar un auténtico MBA con estas formaciones no tiene sentido.

Su verdadera competencia son los famosos MOOCs (Massive Open Online Courses), cursos gratuitos que para empezar a aprender de una temática son una gran opción, pero no los populares MBAs de las mejores escuelas de negocios del mundo.

Sin embargo, algunas escuelas tradicionales que ofrecen MBA de calidad contrastada, como IEBS, han visto la oportunidad y han sacado sus versiones de MBA low cost, como TalentMBA. El modelo es el mismo, precios asequibles y repertorio de profesores con experiencia en startups de gancho. Es un pastel demasiado goloso como para no entrar.

¿Puedo sacar partido a una de estas formaciones low cost?

Si estás buscando una formación seria, profunda, de calidad y que de verdad impacte en tu carrera profesional, mi consejo es que desconfíes de estas versiones lite.

Si quieres tener una primera aproximación de algún campo y no crees que el contenido gratuito sea suficiente tampoco te voy a decir que vas a tirar tu dinero. He hablado con muchos alumnos de ThePowerMBA y me he encontrado con casos de gente satisfecha. La formación no les ha cambiado la vida pero sí se ha llevado algo decente. Otros no, pero es normal.

Todo dependerá de la implicación de cada uno, si participas en la comunidad y aplicas el conocimiento, por superficial que pueda ser, seguro que obtienes algún tipo de resultado. Pero ten claro en todo momento el tipo de formación que es y a quién va dirigida.

Como nos han contado desde RankingMaster.mba, el principal problema para decidir sobre una formación u otra viene de la falta de opiniones reales. Las escuelas solo muestran las positivas, que lucen más, pero la gente con experiencias insatisfactorias no suelen hacerlas públicas. El precio no es tan alto y no duele tanto.