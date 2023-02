Montero, segura de que el recurso al impuesto a los ricos «no prosperará»

«El recurso presentado contra el impuesto a las grandes fortunas no prosperarán porque está dentro de las competencias del Gobierno central, respeta las competencias autonómicas y no va contra nadie». De esta manera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que los recursos planteados por Madrid y Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC) no tendrán una resolución positiva porque los argumentos esgrimidos -la inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas recogidas en la Constitución, incumplir el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); no respetar el principio de seguridad jurídica y la vulneración del procedimiento de tramitación a través de una enmienda- no son válidos en este caso.

En contraposición, la ministra ha defendido que el impuesto a las grandes fortunas no sólo es justo, sino que respeta las competencias autonómicas y trata de pedir a los que tienen grandes capitales un esfuerzo superior. Así, ha agradecido que personas con grandes fortunas «hayan mostrado su voluntad de contribuir en mayor medida». En este sentido, ha recordado que algunas comunidades autónomas «eliminaron» el Impuesto de Patrimonio y ha enmarcado esta decisión dentro la política económica del PP, que lo que quiere es «debilitar los servicios públicos». «No es una casualidad». Así, ha indicado que Andalucía eliminó el Impuesto de Patrimonio que solo pagaban el 0,2% de los contribuyentes andaluces, unos 20.000 ciudadanos, que dejaron de pagar 120 millones de euros, unos 6.000 euros menos por persona. «Un regalo fiscal para quienes tenían un patrimonio medio de dos millones de euros. Este no es nuestro modelo», ha reiterado.

Montero, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre la ejecución de los fondos europeos, ha cargado las tintas contra el PP por llevar al TC «cualquier iniciativa» que aprueba el Gobierno, y centrado sus críticas en el recurso planteado por Andalucía, porque se ha presentado pese al «voto dividido» del consejo consultivo.

En esta misma política, de «justicia fiscal» para que contribuya más quien más tiene, Montero ha enmarcado también los nuevos impuestos a banca y eléctricas, que también van a ser recurridos por las principales patronales del sector. «Es de sentido común que si hay un mayor beneficio en las energéticas o en las entidades financieras, les pidamos una mayor contribución, y tan de sentido común es que la Comisión Europea ha abierto camino para que otros países se sumen y, por tanto, no es ninguna excentricidad».