¿Necesitas dinero para un viaje, reforma, ropa o un imprevisto? Un préstamo a largo plazo es tu solución

Estos Préstamos a largo plazo son una opción excelente para afrontar pequeños imprevistos o gastos como puede ser una reforma o incluso un viaje concreto. Estos préstamos considerados a largo plazo, son muy similares a los préstamos rápidos, pues en ambos casos se podrían solicitar por internet sin ningún problema, tan solo habría que elegir el préstamo en cuestión, rellenar el formulario base, enviar la solicitud y esperar a que sea aprobada, la cual si tiene una resolución positiva tendrá como efecto el ingreso inmediato del dinero solicitado.

A la hora de seleccionar la sucursal que más se adapte a tus necesidades para solicitar alguno de sus Préstamos a largo plazo, debes tener en cuenta una serie de cosas. En primer lugar, cada entidad ofrece distintas cantidades, plazos, garantías y lo más importante un tipo de interés distinto. Por este motivo es sumamente importante analizar detenidamente qué vamos a firmar antes de dar el paso final pues no sería la primera vez que una persona a causa de una situación financiera desesperante, acaba firmando un préstamo que en lugar de ayudarlo a salir del hoyo lo termina de hundir por completo.

Características principales de los préstamos a largo plazo

Para tener una ligera idea de la cantidad que se puede solicitar en estos préstamos, podríamos decir que la cifras suelen manejarse desde los 1000€ hasta los 50.000€, por lo que estamos hablando de un baremo muy amplio que puede cubrir multitud de tipos de imprevistos. En función del dinero que acabemos solicitando y las cuotas que elijamos para devolver dicha cantidad prestada, nuestro préstamos pasará de ser a corto plazo, mediano o a largo plazo.

Otro dato muy relacionado con la cantidad y los plazos son los intereses, es decir, la tasa de interés que tendremos que devolver junto al préstamo solicitado. Para evitar problemas en el futuro con unos intereses muy altos o cuotas excesivas, lo ideal es solicitar siempre unos plazos realistas en los cuales podamos pagar tranquilamente la cuota del préstamos junto con los intereses, pues en caso de no pagarlo podríamos acabar con multas y sobrecargos, gastos innecesarios que acabarían engordando la deuda inicial que hemos asumido con dicha entidad financiera.

¿Tardan mucho en aprobarse?

A diferencia de los préstamos rápidos, estos a largo plazo suelen ser algo más complejos de aprobarse, pues en este caso es muy común a diferencia de los rápidos que la entidad solicite un aval a la persona que quiere el préstamo, dicho aval o propiedad tendrá que ser evaluado por el propio banco por lo que el proceso puede llegar a demorarse un poco, por este motivo no hay que esperar al último momento para solicitar este tipo de préstamo concreto pues no son los más rápidos.

No hace falta señalar el hecho de que cualquier propiedad que se haya dejado como aval al solicitar un préstamo quedará en posesión del banco, en caso de incumplir con alguno de los puntos establecidos o si dejamos de pagar las cuotas, por lo que antes de dar el paso se recomienda analizar bien la situación personal que se tiene en casa y si merece la pena asumir dicho riesgo o no.

Estoy en una lista de morosos, ¿puedo solicitarlo?

Finalmente, una de las preguntas más típicas referente a este tipo de préstamos es si una persona que está en una lista de morosos, es decir en ASNEF puede solicitar este préstamo o si tendrá algún problema durante el proceso de solicitud.

Lo cierto es que la respuesta no es sencilla, en primer lugar hay que tener en cuenta la cantidad que provocó la aparición de nuestro nombre en dicha lista, pues a mayor cantidad de dinero no pagado, mayor riesgo corre la financiera al darte un préstamo, por lo tanto será necesario que estudien tu caso junto a la solicitud para ver si eres apto o no apto. En cualquier caso, las financieras que operan con préstamos a largo plazo suelen pedir algún tipo de aval para cubrirse las espaldas en caso de que no pagues las cuotas.