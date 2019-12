No sólo hubo manipulación masiva en la burbuja de Bitcoin: además vino de una única mano fuerte

Algunos medios advertimos por activa y por pasiva de que Bitcoin estaba presentando la formación de una burbuja de libro académico. Algunos inversores en cripto-monedas reaccionaban incluso agresivamente ante siquiera la mera mención de la posibilidad de dicha burbuja. Pero esto no fue más que una más de tantas a lo largo de la historia económica, y como tal, a pesar de nuestras advertencias, se acabó de inflar y terminó pinchando violentamente dejando numerosos damnificados, donde muchos ya vaticinaban (viéndose millonarios) que la famosa cripto-moneda llegaría incluso a los 50.000USD/BTC.

Pero eso ya es historia, igual que lo es la intencionada manipulación masiva que hubo tras la exuberante explosión al alza de éste y otros cripto-activos. Ahora bien, lo que ha sido publicado ahora es un revelador estudio que pone negro sobre blanco, y que revela cómo detrás de todo aquel despropósito hubo una única mano fuerte espoleando el mercado. Y no duden que estas manipulaciones masivas siempre son para sacar millones en su propio favor, pero despiadadamente y a costa del bolsillo de miles de pequeños inversores.

Las paradójicas manos fuertes dominaban Bitcoin, en medio de teorías sobre la liberación económica que traía

Aparte de la burbuja sobre la que aquí tanto les advertimos, y en cuyo vaticinio nos atuvimos entre otros factores a temas de mercado y de psicología de masas, lo cierto es que desde aquí les expusimos varios factores principales que a la postre se han demostrado muy relevantes en todo este devenir de Bitcoin. En primer lugar, la inmensa mayoría de los Bitcoins estaban acaparados por unas pocas manos fuertes. Primer punto muy débil de esa cripto-moneda que se suponía paradójicamente que venía para concedernos la libertad económica más idealista, pero que luego resultaba estar reportando onerosas ganancias a unos pocos que, como en toda concentración de poder inversor y de capital, tenían una gran capacidad de manipulación del cripto-activo a su tentadora (y aprovechada) disposición.

Pero además hay otro punto que también supuso en este tema otro flanco débil de Bitcoin: era un único mercado global accesible a muchos pequeños inversores que empezaban a interesarse por la cripto-economía, pero sin embargo en términos globales Bitcoin era un activo muy estrecho comparativamente, y por tanto susceptible de manipulación agresiva accesible con certeros movimientos que se podían permitir manos que ni siquiera tenían que ser demasiado fuertes, pero que efectivamente sí que lo eran en un activo en el que, como decíamos antes, había unas pocas manos muy fuertes.

Así pues, mercado estrecho y manos fuertes supusieron el cóctel ideal para que pasase lo que pasó, y además tenemos que añadirle la opacidad connatural a la esencia y al diseño de Bitcoin, de la que se han servido para que no se descubriese el pastel cuando todavía se estaba a tiempo de parar la sangría, así como los mecanismos fraudulentos explotados sin piedad para, mediante otras criptomonedas «puente», acabar inflando Bitcoin y el sistema a base tokens que no estaban respaldados por dólares como debieran, según su manifiesto. Con todo ello, tenemos pues que la cena estaba servida para unos pocos, que asistían como invitados al fastuoso banquete.

Esas manos fuertes que más que repartir entre el personal… recaudan lo suyo

Como publicaba la cadena de información económica CNBC recientemente, se ha publicado un estudio de investigación económica que ha tratado de despejar la duda de cómo se gestó toda aquella burbuja de Bitcoin, y si había alguien en concreto tras toda aquella especulación rampante y su consiguiente fraude masivo. Las conclusiones, aparte de relevantes, no podían ser más reveladoras, además de venir debidamente fundamentadas por los autores académicos.

Así, el estudio de investigación que ha utilizado técnicas de informática forense, y que ha sido llevado a cabo por sendos catedráticos en finanzas de la Universidad de Tejas y de la Universidad Estatal de Ohio, ha analizado concienzudamente 200GBs del historial de transacciones entre Bitcoin y Tether. Tether es una «stablecoin» de la que ya les hablamos cuando fuimos uno de los primeros medios en advertirles sobre que, casi con total seguridad, la burbuja de Bitcoin era una manipulación masiva que utilizaba este mismo mecanismo expuesto ahora. Básicamente, Tether tiene un valor estable frente al dólar porque su manifiesto le compromete a tener unas reservas equiparables en la divisa norteamericana. Pero no sólo no se ha respetado este mecanismo de fiabilidad, confianza y valor, sino que al parecer se ha explotado para generar millones de dinero en Tethers de la nada y sin el debido respaldo, y que han sido utilizados a su vez para comprar Bitcoins e inflar la especulativa burbuja de la cripto-divisa por excelencia.

La investigación forense ha evidenciado cómo la negociación de Tethers y Bitcoins siguen un patrón claramente definido, un patrón que además no ha sido detectado en otros flujos de intercambio entre otras cripto-monedas: al parecer es único para esa paridad Tether-Bitcoin que ya estaba más que bajo sospecha, y donde faltaban ya dólares por todos lados. Mediante este patrón, y analizando diversos datos que refrendaban sus tesis, los autores han concluido que la mayor parte de la explosiva tendencia ascendente de Bitcoin ha sido propulsada por una única mano fuerte del cripto-mercado. Los catedráticos del estudio lograron incluso cercar al especulador malhechor siguiendo el rastro de sus flujos extremos de Tethers, hasta poder identificarlo como procedente de una gran cuenta de Bitfinex, uno de los líderes en intermediación de cripto–monedas radicado en China y registrado en las Islas Vírgenes, y que acumula un largo rastro de irregularidades a lo largo de su corta existencia, además de investigaciones judiciales abiertas.

El problema es que, si bien se puede saber que hay una única persona o entidad tras los movimientos fraudulentos, ha sido por ahora imposible identificar con nombre y apellidos a quién o quiénes están tras ese identificador del cripto-sistema, al que los investigadores han asignado el nombre en clave «1LSg». Así, por ahora no hay cara a la que arrojar la vergüenza (que no la tienen), sino tan sólo una secuencia de bits a modo de rastro del tamaño desaguisado. Es lo que tiene la ofuscación de la identidad: también trae falta de transparencia e impunidad (por el momento).

Pero estas prácticas fraudulentas ni son únicas ni son cosa del pasado… Suma y sigue (o más bien: resta y sigue)

Los volúmenes extremos de estas prácticas de cripto-(anti)ingeniería financiera han hecho sospechar a los autores del estudio que es totalmente imposible que estas operaciones pasasen desapercibidas ante los ojos de los responsables de Bitfinex, habiendo llegado a insinuar el extremo de que muy probablemente habrían podido incluso estar participando en este particular «chiringuito» cripto-financiero. Bitfinex se defiende diciendo que el estudio carece de todo rigor, y que el auge de las cripto-monedas se debió exclusivamente a la demanda de las mismas. Llegados a este punto de negar las evidencias por la mayor sin aportar ninguna prueba ni explicación acerca del porqué de que los hechos aconteciesen tal y como acontecieron, mucho me temo que habrá que esperar a oir las conclusiones del Departamento de Justicia estadounidense y del fiscal general de Nueva York, que han abierto una investigación. Los procedimientos judiciales están en marcha, y el reloj de la justicia está corriendo, lento como siempre, pero inexorablemente.

Pero no queda ahí la cosa, como una simple fechoría del pasado. Hoy en día sigue habiendo irregularidades y fraudes muy presentes en el cripto-mercado. Así, otro estudio ha revelado cómo un 95% de la negociación diaria de Bitcoin es falsa, no existe en realidad, y se insufla con la simple intención de simular actividad y apariencia de solidez en un mercado que en realidad no las tiene. Estas transacciones falsas tienen su origen en intermediarios no regulados, que escapan a las autoridades y a los reguladores financieros tradicionales, y que simulan transacciones cuando en realidad el vendedor y el comprador son la misma persona u organización. Ésta es una técnica fraudulenta habitualmente conocida como «lavado de trading».

¿De verdad esto ha sido el resultado final de toda aquella liberación financiera que algunos defendían tan agresivamente como garantizada por Bitcoin per sé, cuando algunos simplemente alertábamos ante lo que, en realidad, era mayormente un terreno desconocido que abría riesgos que podían poner en jaque a los sitemas financieros mundiales, y poner en riesgo todos nuestros ahorros y el conjunto de nuestras socioeconomías? ¿Qué habría ocurrido si nos hubiésemos dejado llevar por esa fiebre incontrolada que algunos defendían enfervorizadamente, y hubiésemos entregado las llaves de nuestros sectores financieros a unos «chiringuitos» como los que finalmente están quedando al descubierto?

Así ha quedado demostrado ahora: además de un terreno desconocido, era un camino oscuro, sombrío y de destino más que incierto. Y que conste que desde estas líneas nosotros siempre hemos sido unos cripto-entusiastas y hemos divulgado ampliamente sobre este mundo, pero no por ello creíamos justificado despegar los pies de la tierra. De hecho, seguimos creyendo que la cripto-economía es el futuro sí o sí, e incluso hemos seguido divulgando sobre ello también después de ser los primeros en analizar el fraude cuando todavía era inminente. Pero igual que defendimos en su momento que había que regular y dar forma a toda aquella fuerza emergente de la cripto-economía, antes de que le debiésemos dar carta blanca para ser parte de los cimientos de nuestro sistema financiero, ahora igualmente defendemos que debemos seguir avanzando en regular y hacer que la cripto-economía sea un lugar seguro para nuestro dinero, y que a la larga traerá incontables ventajas a nuestro mundo, y probablemente también mayor libertad financiera (en los términos correctos de verdad).

Cripto-economía y cripto-entusiasmo: sí, y a raudales. Cripto-desaforados: los justos y bajo su propia resposabilidad, que aquí los fraudes financieros realmente no van de ni tan siquiera sólo de mecanismos y de nuevas técnicas de ingeniería financiera, sino que en el fondo van de (censurables) naturalezas humanas, y ésas van a seguir existiendo en la cripto-esfera o donde quiera que vaya a parar nuestro dinero en el futuro (igual que existen en nuestro sistema financiero actual, por cierto). Estén siempre ojo avizor y mantengan la guardia: hay ahí fuera mucha gente pensando en cómo vivir sin «dar un palo al agua», dando palos a diestro y siniestro, y viviendo a costa del dinero de los demás. ¡Con lo que cuesta ganar el dinero (honradamente)!

Imágenes | Pixabay Ella_87 | Pixabay Comfreak | Pixabay geralt | Pixabay geralt | Pixabay Amber_Avalona