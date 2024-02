Pallete reclama la desregulación de Telefónica España después de que la UE haya aprobado la fusión de Orange y MásMóvil

Telefónica reclama la desregulación de su negocio en España después de que esta misma semana la Comisión Europea diera luz verde a la fusión de Orange España y MásMóvil. «Con la fusión de Orange y MásMóvil, Telefónica deja de ser líder en clientes, en accesos en mercado español. Es un hecho diferencial y debería resultar en una desregulación de Telefónica España«, ha señalado Ángel Vilá, consejero delegado de la operadora, durante la rueda de prensa con motivo de la presentación de los resultados correspondientes a 2023, ejercicio en el que la compañía elevó sus ingresos hasta 40.652 millones de euros, aunque entró en pérdidas por el efecto del ERE y su filial en Reino Unido.

«Telefónica fue regulada porque en su momento era un monopolio incumbente de cobre. Ninguna de esas tres cosas se da en la actualidad. Ni somos un monopolio, ni incumbente, ni de cobre y, por lo tanto, la regulación ha quedado desfasada», ha sentenciado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. «Se culmina el proceso de regulación para que Telefónica fuera perdiendo cuota de mercado. Así que es el momento de desregular. Pedimos que pare la regulación asimétrica a favor de otros porque el objetivo de garantizar la competencia ya se ha cumplido. Esta operación (la fusión) lo cristaliza de forma bastante tangible», ha insistido.

El presidente de la operadora reclama competir en igualdad de oportunidades, no tener que ofrecer sus infraestructuras a un precio marcado que no refleja los costes, no estar obligada a «abrir sus ductos a cualquiera que pase por aquí» y que sus ofertas no necesiten ser aprobadas, lo que actualmente retrasa el lanzamiento de campañas. «Hay una serie de medidas que se tienen que tomar. Telefónica España podría ganar mucha competitividad. Podría transformar porque tiene la mejor red, los mejores activos, gran marca y equipo. Los motivos por los que se dio lugar a este marco regulatorio han expirado«, ha subrayado José María Álvarez-Pallete.

Ante este nuevo contexto competitivo, la multinacional española no descarta la compra de pequeños operadores. «Puedan resultar posibles cosas que quizás antes de esta transacción habría sido escrutinizadas de forma distinta», ha explicado Ángel Vilá al ser preguntado por esta posibilidad.

También en relación a la fusión, Vilá ha reconocido este jueves que la operadora mantiene conversaciones con Digi sobre la posibilidad de renegociar el acuerdo mayorista que la compañía rumana tiene con la ‘teleco’ española y que expira en 2026, sobre todo, en un escenario en el que Digi ha sido la beneficiaria de los «remedies» (condiciones) de la fusión de Orange y MásMóvil.

Vilá recordó que Telefónica tiene contratos mayoristas establecidos con Digi, tanto en el segmento móvil como en el fijo, «con sus plazos», «sus penalizaciones» y sus «distintas cláusulas», ha subrayado. Para que la Comisión Europea diese el visto bueno a la fusión de Orange y MásMóvil en España, Digi cerró un acuerdo de 120 millones de euros con MásMóvil para adquirir 60 megahercios de espectro radioeléctrico en distintas bandas de frecuencia, así como un trato opcional de itinerancia (‘roaming’) nacional con Orange.

En ese sentido, Vilá ha recalcado que el acuerdo relativo al ‘roaming’ otorga a Digi «la opción, que no una obligación», de «cambiar de proveedor mayorista». «Por otro lado, el espectro (radioeléctrico) que acabará teniendo Digi le permitiría construir una red, quizá en ciertos núcleos urbanos, pero deberá seguir siendo o bien un operador móvil virtual sobre una red de un tercero, o tendrá que hacer una compartición de redes de algún tipo», ha indicado el consejero delegado de Telefónica. En esa línea, el directivo ha señalado que Telefónica tiene la posibilidad de establecer conversaciones con Digi para renegociar esos contratos, «incluso con anticipación a su vencimiento en 2026».

Sobre la intención de STC Group de participar en el capital de Telefónica en un 9,9%, Pallete ha reconocido que no tiene más noticias sobre los planes de esta multinacional saudí. Al presidente de Telefónica no le consta que el grupo saudí haya presentado solicitud de autorización de su entrada en Telefónica al Ministerio de Defensa, al que tiene que dirigirse en caso de que sobrepase el 5% de participación en el operador. Tampoco tiene noticias sobre la posible entrada de la SEPI en Telefónica, después de que el Gobierno anunciara que había ordenado a esta sociedad pública hacerse con hasta el 10 % de las acciones. Pallete desconoce también cómo se ejecutaría esta entrada, según ha dicho.

Telefónica logró unos ingresos en 2023 de 40.652 millones de euros, un 1,6% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2020. «Hemos crecido en ingresos interanualmente, hemos aumentado la rentabilidad, logrando un mayor compromiso de los clientes y un fuerte crecimiento de la generación de caja», ha apuntado José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. De esta manera, la firma da por cumplidos todos los objetivos que se había marcado para el conjunto del ejercicio y ha anunciado un dividendo en efectivo de 0,30 euros para este año.

El beneficio neto ordinario de Telefónica, que excluye provisiones y extraordinarios, alcanzó los 2.369 millones de euros en 2023, un 17,1% más que en el ejercicio anterior. No obstante, el resultado final de 2023 es negativo en 892 millones, frente a los 2.011 millones que ganó en 2022, si se contabilizan los 1.320 millones reservados para el ERE (3.420 salidas voluntarias en sus tres principales filiales de España) y el deterioro del fondo de comercio de 1.786 millones en la filial en Reino Unido al 50% con Liberty (Virgin Media O2), derivado de la subida de las tasas de descuento y de las condiciones macroeconómicas en ese país, según ha informado la operadora este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).