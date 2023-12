Paro y misterios estadísticos: ¿por qué el desempleo real no ha bajado nada en España en 2023?

Winston Churchill (1874-1965), que dijo casi todo –incluidas su citas apócrifas–, defendía, cínico, que sólo se fiaba de «las estadísticas que yo mismo manipulo». Los países más desarrollados y solventes se caracterizan también por la calidad de sus estadísticas. Las españolas figuran entre las mejores, aunque algunas deberían actualizarse con mas presteza, como el «Gasto por funciones» de las Administraciones Públicas, del que la IGAE (Intervención General del Estado) acaba de publicar los datos del cierre provisional de ¡2022!

El SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo) publicó este lunes, según el calendario previsto, los datos del paro y la afiliación a la SS de noviembre. El desempleo descendió en 24.573 personas, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social cayó en 11.583, lo que significa que hay 2,73 millones de parados y 20,8 millones de cotizantes. Son datos, en teoría positivos para un mes de noviembre, pero que también confirman que el crecimiento del empleo se «modera», según Funcas, o se «estanca», según otros expertos, pues es tan importante «manipular» las cifras estadísticas, según la humorada del histórico «premier» británico, como interpretarlas. Además, hay datos que en los análisis apresurados del mundo instantáneo pasan inadvertidos. España, además de encabezar las cifras de paro de la Unión Europea, también es el país que ostenta el triste récord de un mayor porcentaje de desempleados «sénior». De hecho, el 27% de todos los parados «sénior» de la Unión Europea son españoles. Explicado de otra manera, el 56% de los desempleados españoles tiene más de 45 años, mientras el paro juvenil también destaca con un 27,9%. La interpretación de estas estadísticas no puede ignorar a los «fijos discontinuos», que son parados cuando no trabajan, y cuyo número real parece ser un «secreto de Estado», custodiado por siete o más llaves por la «vice» «perocomunista» Yolanda Díaz. No hay datos fiables, pero avances de estudios de expertos independientes apuntan que si se contabilizaran bien los «fijos discontinuos» el desempleo no habría bajado nada en 2023. Y es que hay que fiarse de las estadísticas que manipula uno mismo, como aprendió el cínico Churchill.