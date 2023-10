¿Por qué han atacado los viticultores franceses a camiones españoles en la frontera?

Los transportistas y productores españoles han sido hoy objeto de la indignación y la agresividad de los agricultores franceses. Alrededor de 500 viticultores galos de los departamentos de Aude y de los Pirineos Orientales bloquearon esta mañana el paso fronterizo con España de Le Perthus para exigir el fin de las importaciones y saquearon varios camiones españoles. Los manifestantes, que quemaron neumáticos en el peaje de la autopista en Le Boulou, procedieron al filtrado de los vehículos que entraban desde España y saqueraron, primero un camión con tomates, y luego otro de vino y un tercero de cava. Vertieron el contenido de la carga en el asfalto sin que las fuerzas del orden, que se mantuvieron a distancia, intervinieran en ningún momento. ¿A qué se debe este boicot?

Una parte de los manifestantes había comenzado su acción en Narbona, donde el presidente del Sindicato de Viticultores de Aude, Frédéric Rouanet, anunció que iban a «detener las importaciones españolas», a las que acusan de estar provocando el hundimiento de muchas explotaciones en el sur de Francia al entrar en el país con precios muchos más bajos que los suyos. Sus quejas se dirigen en particular contra el vino a granel que llega de España y que en la mayor parte de los casos se embotella en Francia para su comercialización, manifiestan en sus quejas.

Francia es el principal comprador de vino a granel español y allí se dirige el 32% del volumen total exportado por España y el 30% de la facturación por esos envíos, según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) sobre los doce meses entre julio de 2022 y 2023.

En los siete primeros meses de este año Francia ha comprado a España casi 218 millones de litros de vino a granel por valor de más de 93,6 millones de euros. Tanto en volumen como en facturación, las cifras acumuladas en los primeros siete meses de 2023 son ligeramente inferiores a los 219 millones de litros de vino a granel por valor de 92,7 millones de euros que España vendió a Francia en el mismo periodo de 2022.

En el cómputo global de 2022, Francia acaparó el 32,7% del volumen total de vino a granel exportado por España y el 29,7% de la facturación. A nivel general, la exportación de vino a granel representó en 2022 el 55% del volumen total de vino que comercializó España en el exterior, con unos despachos de 1.148,4 millones de litros por valor de 527,8 millones de euros.

Francia, por su parte, vende al exterior sobre todo vino envasado, casi 1.000 millones de litros por valor de más de 7.300 millones de euros en 2022, mientras que los despachos de vino a granel fueron de 116,5 millones de litros por valor de 186 millones de euros.

Los viticultores franceses han pedido también a sus autoridades ayudas para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, la transformación de los préstamos garantizados por el Estado en créditos bonificados o medidas bancarias de apoyo para los problemas de tesorería.

French winemakers protest against Spanish imports GUILLAUME HORCAJUELO EFE

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han exigido que las autoridades adopten medidas contra el ataque en Francia a los productos españoles. Al respecto de las razones han motivados las acciones de viticultores franceses, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, afirma que «la crisis de rentabilidad que sufren los productores franceses también la estamos padeciendo los agricultores españoles. En el trasfondo hay una estrategia meramente comercial. Se busca apartar a los productores españoles del mercado comunitario cuando las verdaderas responsables son las grandes cadenas de distribución, principalmente francesas».

Los agricultores españoles piden «sanciones severas a Francia» y critican la complicidad del gobierno francés, por la inacción de la Policía gala. El Gobierno ha decidido no alentar los ánimos con una tibia reacción oficial. Desde el Ministerio de Agricultura se limitaron a expresar su «condena» por los ataques y a reprobar estos actos «que atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea y que perjudican los intereses de los afectados». Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirman que «están en contacto con las autoridades francesas a fin de que se restablezca la normalidad y no se reproduzcan estos incidentes» y aseguran que, en principio, son «acciones aisladas».

La Federación Nacional de Asociaciones de Trasporte de España (Fenadismer) se ha puesto a disposición de los transportistas afectados por los actos vandálicos para reclamar los daños económicos sufridos tanto a las mercancías transportadas como a los propios vehículos contra el Estado francés al no haber actuado con la diligencia necesaria para impedir estas acciones y garantizar el derecho fundamental de la libre circulación de mercancías consagrado por la legislación europea.

En este sentido, ya la Justicia europea condenó al Estado francés por estas agresiones, como responsable subsidiario de los daños ocasionados por las actuaciones agresivas de sus ciudadanos, En concreto, una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea, dictada en diciembre de 1997, condenó a Francia por los ataques de los agricultores franceses a camiones españoles, al no haber garantizado la seguridad de los transportistas y haber actuado con pasividad ante los ataques, en concreto al no haber procurado ni adoptado las medidas necesarias para que las acciones violentas de sus ciudadanos no impidan ni obstaculicen la libre circulación de los vehículos y mercancías por el territorio europeo.