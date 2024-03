¿Por qué Transportes no ha despedido al hermano de Koldo García e incurriría en una ilegalidad si no le dejase trabajar?

¿Por qué Transportes no ha despedido al hermano de Koldo García e...

Joseba García, hermano de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos y que estaría presuntamente implicado en la trama de comisiones ilegales para la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia, continúa trabajando en la empresa pública Emfesa, subsidiaria de Adif, porque legalmente no hay motivos que justifiquen un despido procedente.

Óscar García, ministro de Transportes, ha desvelado hoy en la red social X el informe que la compañía elaboró tras conocer la detención de Joseba García respecto a cómo afectaba esta circunstancia a su situación laboral. En el documento, fechado el 26 de enero, se recoge que el hermano de Koldo García comunicó de inmediato su detención a la empresa el 20 de febrero y que el día 22, una vez fue puesto en libertad, volvió a comunicarse con Emfesa para mostrar su disponibilidad para volver a reincorporarse a su puesto de trabajo.

De no haber comunicado su situación de detención, explica el informe, Joseba García podría haber sido objeto de un despido disciplinario por causas injustificadas. Sin embargo, no es el caso. Y como añade el análisis, en ningún momento se ha considerado su despido ya que una sanción por faltas de asistencia hubiese sido considerada nula y «si se decide despedirlo directamente, alegando que ha sido detenido, el despido se declarará improcedente, o incluso nulo si se entiende que quiebra el derecho a la presunción de inocencia». «Sólo una sentencia condenatoria puede suponer una causa de despido», remacha el informe.

A esta regla general, no obstante, cabe una excepción, según la cual sí que se podrá despedir a su empleado (aunque no haya sentencia condenatoria) si ha sido detenido por cometer un delito que afecta a su propia empresa y se puede acreditar dicho delito, «pero no es el caso».

Directivos

Otra cosa, prosigue, sería si Joseba García hubiese formado parte de la estructura directiva de Emfesa. En ese caso, «se podría dar la situación de despido procedente por la pérdida de confianza en la relación laboral». Este ha sido, por ejemplo, el caso de Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, a quien la compañía ha destituido después de que las investigaciones apunten como el responsable de haber tramitado la adquisición de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García.

Al contrario de lo anterior, una vez que Joseba García ha comunicado su disponibilidad para reincorporarse a su trabajo, «la empresa debe reincorporarle a su puesto de trabajo de manera inmediata y si la empresa se negara a reincorporar al afectado, éste podría interponer una demanda por despido improcedente», advierte el informe.

Otro cauce que ha abordado Emfesa es el del cumplimiento normativo implantado en la entidad. A este respecto, la compañía asegura que ha analizado los hechos y ha concluido que, en este caso, sólo podría actuar si Joseba García ostentase un cargo dentro de la empresa «que estuviese íntimamente relacionado con la comisión del delito. Ahí sí podríamos abordar un despido disciplinario por vulneración de la buena fe y de la confianza dentro de la sociedad». Ahora bien, añade la empresa, «ya que el presunto delito cometido no está relacionado con el puesto de trabajo que tiene dentro de la empresa, no se puede considerar que vaya a haber una responsabilidad penal por parte de la empresa».