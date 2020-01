Portugal lanza otro puente aéreo en plena ofensiva de Podemos contra el Madrid-Barcelona

Si para algunos un puente aéreo, el Madrid-Barcelona, es mucho, ahora tendrán que convivir con dos. En plena ofensiva de Ada Colau poniendo en solfa la conexión aérea entre las dos ciudades más importantes de España, la aerolínea portuguesa TAP anunció ayer su intención de lanzar otro servicio similar entre Madrid y Lisboa. En el marco de Fitur 2020, la aerolínea lanzará su nuevo Puente Aéreo Madrid-Lisboa el próximo 29 de marzo con ocho vuelos diarios ida y vuelta. La conexión dispondrá de seis clases en función de sus tarifas: Discount, Basic, Classic, Plus, Executive y Top Executive, y ya permite cambiar de vuelo ante cualquier imprevisto en el mismo día y en el mismo aeropuerto. Una facilidad “muy apreciada principalmente por los pasajeros Corporate, los que más utilizan esta ruta con mayor frecuencia entre las capitales de la Península Ibérica”, según TAP.

La aerolínea lusa ofrece la posibilidad de que llegado el día del embarque, si un cliente desea cambiar su vuelo, en el mismo día y en un vuelo anterior al reservado, puede ir directamente al aeropuerto y embarcará siempre que la disponibilidad del vuelo lo permita sin tener que preocuparse de la cancelación de su reserva, que será realizada por TAP, y completamente gratis en el mismo aeropuerto. Si el cliente quiere cambiar su vuelo para otro horario con reserva confirmada, y si no está considerado no show -no presentado- en el vuelo original de su reserva, también podrá hacerlo completamente gratis si tiene una tarifa Top Executive o Plus. Tendrá que abonar exclusivamente el cargo por cambio si vuela con una tarifa Classic (45 euros), Basic y Executive (55 euros) o Discount (65 euros). También será posible cambiar y confirmar reserva para otro día, siempre que el pasajero no haya sido no-show, abonando el cargo por cambio y la diferencia tarifaria según la normativa aplicable.

En Madrid, el embarque de todos los pasajeros se seguirá realizando en la T2, Área D, con salida muy rápida a la calle o al metro. Para mayor agilidad y comodidad, la compañía dará acceso prioritario de seguridad (Fast Track) a todos sus clientes. En el aeropuerto de Lisboa, los clientes, que también tienen acceso prioritario (Fast Track), contarán con zonas de facturación exclusivas señalizadas.

Aunque la distancia entre Madrid y Lisboa, algo más de 600 kilómetros, coloca a la conexión en el rango de las rutas en avión contra las que se están movilizando partidos de izquierda y grupos ecologistas en los últimos años, la realidad es que no cuenta con un enlace alternativo de alta velocidad ferroviaria que pueda competir con el avión en tiempo.