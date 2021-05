¿Puedo sacar ‘bitcoins’ del cajero automático?

Pero ¿para qué sirven estos cajeros automáticos? Lo cierto es que si recurrimos a una de estas máquinas, no vamos a salir con un fajo de bitcoins bajo el brazo, básicamente porque se trata de una criptomoneda digital y no tiene soporte físico, pero sí podremos vender nuestras divisas virtuales y recibir euros a cambio, explica un portavoz del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Es decir, convertir nuestros bitcoins en euros y retirarlos a través del cajero. También podremos hacer la operación inversa: ingresar euros y obtener bitcoins, o sea, comprarlos.

Precisamente, una de las ventajas de estos terminales es que permiten realizar operaciones con dinero en efectivo, mientras que si operamos por Internet necesitaremos recurrir a las transferencias o usar una tarjeta para ingresar fondos y comprar o para retirar el dinero.

Estos cajeros no solo permiten comprar o vender bitcoins, sino también otras criptomonedas como litecoin, ethereum, bitcoin cash y dogecoin.

¿Cómo funcionan los cajeros de ‘bitcoins’?

En general, son fáciles de usar y basta con seleccionar el tipo de moneda con la que se quiere operar, si se quiere comprar o vender y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el cliente decide comprar criptodivisas a través del cajero, deberá introducir la cantidad en euros que quiere gastar. Como si hiciese un ingreso en un cajero corriente con la diferencia de que, en este caso, estará invirtiendo. El cliente recibirá sus bitcoins en la cartera virtual que haya indicado o bien el cajero le generará una cartera nueva.

En el caso de querer sacar dinero, el proceso es a la inversa. El cliente deberá enviar sus criptomonedas al cajero, es decir, venderlas y este le entregará el contravalor en euros descontando las comisiones. Es decir, el cliente llegará con bitcoins y saldrá del cajero con billetes de euro.

BitBase, que posee el 22% de los cajeros operativos en España, ha explicado en una entrevista concedida a HelpMyCash que sus cajeros están conectados con su billetera y envían las criptomonedas desde su perfil al wallet que quiera el cliente. La start-up catalana, que el pasado mes de abril abrió ocho cajeros nuevos, señala que si el cliente únicamente quiere comprar criptos por un importe inferior a 995 euros, solo tendrá que introducir su número de teléfono al que recibirá un SMS con una clave que tendrá que teclear en el cajero para validar la operación. Sin embargo, “si fueran más de 995 euros, el usuario se tendría que registrar y para ello tendría que hacerse una foto facial así como introducir un correo electrónico y llevar encima su DNI para digitalizarlo”, explican.

Las comisiones de los cajeros

Es importante fijarse en las comisiones que aplican estos cajeros, ya que el precio que pagaremos por los bitcoins dependerá de los costes del terminal, así que, antes de aceptar, deberíamos compararlo con el tipo de cambio real. “Al comprar en cajeros existe una comisión fija de red más nuestra comisión, que dependerá de la cantidad que se compra y de si el cliente se registra”, explica BitBase a HelpMyCash. Si no hay registro, la comisión será algo mayor que si el cliente se registra y compra más de 995 euros. “Hablaríamos de un 10% y un 8% respectivamente”, añaden.

En cualquier caso, no todos los cajeros funcionan igual ni permiten operar con las mismas criptomonedas. Algunos solo permiten comprar divisas virtuales y no venderlas, por lo que no sirven para sacar dinero, únicamente para invertir. Según Coin ATM Radar, el 78% de los criptocajeros que hay en el mundo solo permiten comprar, mientras que un 22% también dejan vender. En el caso de España, no obstante, el mapa es distinto: seis de cada diez cajeros permiten tanto comprar monedas como venderlas, mientras que el resto permite únicamente comprar.

Cajeros en centros comerciales

Los cajeros suelen encontrarse en centros comerciales, en pequeñas oficinas a pie de calle, en las propias tiendas de los proveedores de cajeros o en comercios que han decidido instalar uno en sus establecimientos como, por ejemplo, restaurantes, peluquerías o tiendas de informática. En cuanto al horario, dependerá de su ubicación. Algunos están abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana y otros únicamente cuando el establecimiento en el que están ubicados tiene la persiana levantada, explican desde HelpMyCash.

Varias compañías del sector ofrecen también “cajeros humanos” que permiten comprar y vender criptodivisas con la ayuda de un profesional.

En total, hay 20.307 criptocajeros en todo el mundo, según recoge Coin ATM Radar, aunque el 86% están concentrados en Estados Unidos, que posee un total de 17.569 terminales. Le sigue Canadá, con 1.480 máquinas. Durante los últimos doce meses, su presencia a nivel global se ha incrementado un 150% y se han instalado más de 12 mil terminales nuevos por todo el mundo.

España es el quinto país con mayor número de cajeros para operar con bitcoins, justo por detrás de Austria y el Reino Unido que tienen una red de 157 y 199 cajeros respectivamente.

Shitcoins, BitBase o BTCfácil, perteneciente a GroupBTC, son algunos de los principales proveedores de cajeros de bitcoins en España.

“Es un mundo apasionante que cada vez tiene más adeptos”, afirman fuentes de BitBase, que añaden que durante los últimos meses han registrado un aumento “abismal” en las operaciones en los cajeros de bitcoins. Eso sí, aunque se puedan usar para sacar dinero, predominan las compras. “La comunidad va aumentando, así como la información al respecto”, añaden.