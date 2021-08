¿Qué es el certificado de conformidad?

Certificado europeo de conformidad: ¿Qué es?

Se conoce como COC O CEE, al certificado europeo de conformidad, un documento que especifica las características técnicas y jurídicas de un coche. Todas las autoridades europeas, solicitan este certificado para comprobar si el vehículo cuenta con todas las condiciones que establece la ley con respecto a seguridad y protección del medioambiente.

Es importante este documento cuando el vehículo es extranjero pues al ser ensamblado según las leyes de otro país, puede que sus condiciones técnicas no vayan de acuerdo a lo que establece la ley europea. Así que el primer dato que se informa en este certificado son las características del coche, así como el nombre del fabricante.

Lo cierto es que este es un documento sencillo pero indispensable. Sin él, no podrás circular con el vehículo, en el territorio europeo. En caso de no tener este documento, será necesario proporcionar otros tantos que te llevarán más trámites y, por supuesto, dinero, si quieres conducir de manera libre en el territorio.

Entre los procedimientos que tendrás que realizar para obtener el COC, está el registro del vehículo ante las autoridades correspondientes del país a circular, en este caso, la prefectura de España. Esto también es aplicable si se quiere exportar el vehículo.

Preguntas frecuentes del certificado de conformidad

Ahora bien, no a todos los vehículos se les otorga el certificado de conformidad. Esto debido a que no cuentan con las especificaciones legales. Por eso, antes de comprarlo, debes asegurarte que es posible llevarlo a Europa, y conducirlo libremente. Además, es bueno que despejes todas las dudas que se hacen los usuarios sobre este documento. De manera que no haya dilaciones en el proceso de obtención del COC.

¿Todos los vehículos extranjeros reciben el certificado de conformidad?

Aunque no todos los vehículos lo necesitan, si es obligatorio pedir el COC para vehículos de motor, como máquinas agrícolas, motos, coches pequeños, furgonetas, vehículos para remolcar y algunos tipos de transporte pesado. No obstante, no solo hay que tener en cuenta el tipo de vehículo que se trate sino también que este cuente con las características especiales para recibir el documento de certificación.

¿Cómo se obtiene el certificado de conformidad?

Para recibir el certificado es necesario proporcionar a la prefectura de España, todos los datos del vehículo. En el caso que el vehículo ya se encuentre homologado, entonces el trámite se hace más fácil. Pero si no es así, lo mejor es ponerse en contacto con el concesionario para recibir información al respecto.

La factura de compra del vehículo es necesaria para hacer la solicitud del COC. También se debe mostrar la licencia del conductor, así como el documento de identidad. Con estos documentos, podrás solicitar ante la autoridad competente, el certificado de conformidad.

¿Cómo se recibe el COC?

Algunas personas piensan que se puede obtener el certificado de conformidad a través de internet. Sin embargo, este documento es entregado en físico pues contiene marcas únicas y especiales que impiden la falsificación de este documento. Lo que sí se puede hacer es solicitar que el certificado sea entregado en el domicilio.

¿Cuánto cuesta el certificado?

Si hablamos de un duplicado, entonces no tendrá costo. No obstante, si vas a pedirlo por primera vez, entonces tendrás que pagar aproximadamente 100 euros para recibirlo. Pero también debes considerar que se necesitan hacer otros trámites que requerirán de un pago. los costos varían de acuerdo al fabricante y el modelo del vehículo.

¿Qué otorga el COC?

Para recibir el certificado, es necesario acudir a un servicio de homologación. Estos dan fe que el coche cumple con las condiciones legales para poder circular en el territorio de la Unión Europea. Dentro del certificado se informa el modelo del coche, el número de chasis, los datos técnicos y, por supuesto, el número de homologación europea.