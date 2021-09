¿Qué es el ROI y cómo se calcula?

En una inversión hay una métrica muy importante para determinar si esta va bien o no: el ROI. ROI significa Return of Investment, es decir, retorno de la inversión por sus siglas en inglés, y hay que tenerla muy en cuenta cuando se realiza una inversión.

El ROI determina el retorno de la inversión concreta frente al coste de la misma. Por tanto es una medida relativa y no absoluta, de lo bien o mal que va la inversión. Hoy tratamos este tema en nuestros Conceptos de Economía.





Cálculo del ROI

Para calcular el ROI no hay más que dividir el retorno de la inversión, es decir, el valor de la inversión a día de hoy menos el coste de la inversión, entre el coste de la inversión. Por tanto el valor del ROI se expresa en porcentaje.

ROI = (valor de inversión a día de hoy - coste de la inversión)/coste de la inversión

Al expresar el ROI un porcentaje permite hacer una comparación entre distintas inversiones, independientemente de las cantidades aportadas a cada una de ellas. Por tanto tener claro los distintos ROIs de las inversiones permite ver cuáles son mejores.

Por poner un ejemplo, si se invierten 1.000 euros en acciones y al cabo de un tiempo el valor de dichas acciones es 1.500 euros, el ROI de dicha inversión sería un 50% (ROI = (1500-1000)/1000).

Ventajas y desventajas del ROI

El ROI tiene claras ventajas. La primera es que es bastante sencillo de calcular y permite ver rápidamente lo buena o mala que ha sido la inversión, pudiendo tener un benchmark o comparación entre distintas inversiones.

Además simplemente mirando el signo del ROI se puede determinar si la inversión ha sido con ganancias o con pérdidas, lo cual es fundamental a la hora de controlar las inversiones. Por tanto el ROI es una herramienta sencilla pero no por ello poco potente.

Sin embargo el ROI tiene algunas pegas. La principal es que no incluye el marco temporal. Es decir, no es lo mismo tener un ROI del 50% en un año que en diez años. Y el ROI no contempla esta posibildad, habría que pasarse a otros indicadores. Y tampoco tiene encuenta la inflación y no es mismo tener un ROI de un 3% en un año con inflación 0% o con inflación 5%.

Por tanto el ROI es un indicador muy útil para entender el retorno de una inversión, es sencillo y fácil de entender, pero no es el único que determina si la inversión es buena o no.