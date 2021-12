¿Qué hago si me toca bastante dinero en la lotería?

Como cada año por diciembre surge la ilusión de qué hacer si nos toca la lotería de Navidad. Vamos a ver qué hacer si nos toca bastante dinero en la lotería, porque el procedimiento a seguir no es tan simple como pueda parecer a simple vista.

Cómo se cobra un premio importante de lotería

Como es lógico, una primitiva con un premio importante, un billete de lotería o cualquier otro premio organizado por LAE, Cruz Roja u ONCE, no nos lo van a pagar en efectivo en una administración de loterías. Para cobrar un premio de lotería superior a 2.500 euros, es obligatorio realizarlo en cualquier entidad financiera. El procedimiento para cobrar el premio es entegrar el documento acreditativo de premio a la entidad financiera colaboradora de Loterías y Apuestas del Estado (décimo, quiniela, resguardo de apuesta de cualquier otro sorteo…) y esperar el procedimiento habitual de cobro.

El procedimiento habitual de cobro consiste en la verificación y autenticidad por parte de Loterías del documento entregado en la entidad financiera y su posterior transferencia a la cuenta del titular del premio. Los premios de lotería comienzan a pagarse el día después del sorteo y tenemos 3 meses para cobrar dicho premio.

El abono en cuenta del premio, no es automático

Dependiendo de dónde esté nuestra entidad financiera y de los sistemas de verificación establecidos por Loterías, el premio de la lotería puede tardar en abonarse en nuestra cuenta entre 5 y 20 días. Es decir, el premio real no se ingresa en la cuenta según presentamos el boleto premiado en el banco. Importante: esta operación de cobro de loterías premiadas está completamente libre de comisiones y la entidad financiera no puede cobrar un solo euro por esta gestión.

El pago de los impuestos, datos importantes y cuidado con las donaciones

El cobro de la lotería se realizará en neto descontando directamente Loterías y Apuestas la cantidad de impuesto a pagar. Si nos toca un décimo de 400.000 euros en Navidad, realmente nos van a ingresar 320.500 euros porque pagamos de impuesto 79.500 euros. La propia entidad financiera nos facilitará un certificado del impuesto pagado y que nos ha retenido Loterías y Apuestas que nos eximirá de pagar ese impuesto a futuro.

Es muy importante que comuniquemos a la entidad financiera quiénes son los titulares legítimos del premio de manera previa a su cobro, para evitar problemas posteriores con Hacienda y supuestas donaciones.

Por ejemplo, tenemos un premio de 3 millones de euros en la primitiva y queremos «repartir» a nuestros familiares 1 millón. Debemos comunicar qué porcentaje del premio le corresponde a cada uno a la propia entidad financiera y que sean ellos los que liquiden el impuesto oportuno y que lo cobren directamente sobre el propio premio.

El mecanismo de cobrar yo el premio y repartir luego 1 millón a mis parientes, se puede considerar por Hacienda como una donación y nos pueden exigir que liquidemos el impuesto de donaciones correspondiente. Mi consejo es que nunca se debe diluir un premio importante de lotería, pero allá cada cual con su dinero.

Qué hacer con el premio conseguido

No voy a recomendar a nadie lo que tiene que hacer con su dinero, ni dónde invertirlo ni qué hacer con él. Productos financieros, empresas, gastarlo… allá cada cual lo que hace con su dinero. Eso sí, recordar que la concentración de mucho dinero en el mismo sitio, tiene unos «daños colaterales» a evaluar.

El primer daño es que la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos en España es de 100.000 euros por titular y entidad financiera. Si tengo en la misma cuenta corriente 3 millones de euros a plazo fijo y yo soy el único titular, la cobertura del FGD sólo alcanza a los primeros 100.000 euros.

Esto mismo ocurre con la cobertura de productos de inversión en fondos o planes de pensiones, por lo que es un punto importante a tener en cuenta. Por otra parte, las rentas del ahorro tienen una tributación importante actualmente, con lo cual, quizá el cambio de residencia tuya y de tu dinero, sea un buen principio para cambiar.

¿Me puedo llevar el premio de la lotería al extranjero?

Si, hoy por hoy existe plena libertad en el movimiento de capitales para la salida de fondos del país. Podemos disponer de nuestro dinero libremente siempre y cuando notifiquemos al Banco de España las salidas superiores a 100.000 euros con un modelo de las propias entidades financieras facilitan.

Aparte, si sigo siendo residente en España pero tengo cuentas en bancos extranjeros, propiedades o derechos económicos por importe superior a los 50.000 euros, estoy obligado a realizar una declaración informativa anualmente a la Hacienda Española. Esta declaración es el modelo 720.

Es decir, no hay ninguna norma que me prohiba llevarme mi dinero a Suiza o cualquier paraíso fiscal. Lo que es ilegal es no declarar los rendimientos que obtenga con ese dinero fuera de las fronteras españolas en las diferentes inversiones que podamos realizar en el extranjero.

Lo que dicen los estudios, no sabemos ser nuevos ricos

Si pensamos qué haríamos con un premio económico de verdad, de varias decenas de millones de euros, veremos que quizá no tengamos nada claro qué hacer con el dinero una vez que lo tengamos disponible en nuestra cuenta. Esto mismo se ha comprobado ya en diferentes ocasiones, en la que los premiados por la lotería vuelven a su situación económica previa al premio con suma facilidad. Por último, el mejor consejo de todos: recordad que la lotería es el impuesto a los que no saben estadística.

