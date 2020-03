¿Qué son las tarjertas revolving y por qué son tan peligrosas?

El Tribunal Supremo ha determinado que los contratos de las tarjetas revolving que aplican tipos de interés superiores al precio normal del dinero, son «desproporcinados», «usurarios» y «deben ser anulados». La sentencia se pone del lado de los consumidores, pero muchos de ellos aún desconocen qué aspectos definen este tipo de tarjetas y por qué más de 2.500 usuarios de este servicio han interpuesto demandas contra Wizink Bank, entre otras entidades implicadas.

¿Qué son las tarjetas revolving?

Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito que está asociada a una línea de crédito al consumo y que permite realizar el reembolso de los “micropréstamos” en cuotas mensuales, explica el comparador Helpmycash. Cada vez que se usan se contrae una deuda, ya que el dinero que se gasta no es del titular, sino del banco. Por ello, se pueden usar aunque la cuenta corriente del cliente esté vacía. En este caso, el pago revolving será siempre a plazos y genera intereses.

¿Cuál es el peligro?

“Las tarjetas revolving suponen una verdadera trampa para los consumidores, a los que se les ofrecía como un producto fácil con el que pagar sus compras cómodamente y en pequeñas cuotas, pero, que escondían, en muchas ocasiones, el tener que abonar más del doble de la cantidad que se solicitó inicialmente”, ha advertido Adicae en un comunicado. “Los afectados por tarjetas revolving se enfrentan a un situación en la que, aún realizando el pago de las cuotas mensuales, no habiendo impagado ninguna, la deuda no solo no disminuye sino que aumenta cuando el pago mensual estipulado no cubre la totalidad de los intereses devengados en ese periodo”, ha considerado Reclamador.es.

Helpmycash señala que este tipo de tarjetas llevan desde 2015 en el punto de mira de las asociaciones de consumidores por los peligros de sobreendeudamiento que suponen, ya que los intereses se sitúan entre el 20% y el 30% TAE. En el caso de la reciente sentencia, la tarjeta contratada en 2012 tenía un interés del 26,82%. Para Adicae los «los altos intereses» y la falta de «transparecia» en su comunicación son los factores clave que hacen tan polémico este medio de financiación. En cuanto a la forma de pago, el pago aplazado en cuotas mensuales tiene por defecto el pago mínimo porcentual. Esta forma de pago suele hacer que estemos devolviendo pequeñas cantidades de dinero financiado durante mucho tiempo, generando grandes cantidades de intereses. Además, los demandantes se quejan de la poca transparencia en la forma en la que se comunica lo que iban a pagar cada mes y el total que se generará, así como cómo funcionan los métodos de pago aplazados.

¿Cuáles son las características que las diferencian del resto de tarjetas?

Uno de los rasgos distintivos es que el pago debe realizarse en cuotas mensuales. Además, la cuota a pagar es muy baja por un volumen de compras elevado. Cuanto menor es la cuota, mayor es el plazo y mayores los intereses. Tampoco se admite el pago total a final de mes o principios del siguiente. Siempre que se usan se tendrán que pagar intereses, salvo que exista una promoción puntual. Alguno de sus reclamos es que pueden ser gratuitas en su emisión o renovación. Y lo más importante, están asociadas a líneas de crédito cuyo importe determinará cuánto podemos gastar.

¿Qué implica esta sentencia?

Según ha explicado Reclamador.es, la consideración como usura del crédito debe conllevar su nulidad y supone que el consumidor estará obligado a entregar únicamente la suma recibida, debiendo la entidad de crédito devolver todo lo que haya pagado y exceda del capital prestado. La sentencia favorable del Supremo abre la puerta a reclamaciones en masa. Además, según explica Helpmycash, es probable que los bancos, en respuesta, cancelen muchos contratos de tarjetas de crédito, rebajen los límites de crédito o acorten los plazos de reembolso.

¿Qué entidades están involucradas?

De acuerdo con las estimaciones de Barclays, la banca se juega hasta 3.100 millones de euros en devoluciones por las tarjetas ‘revolving’. Además, también hace una estimación de las entidades que tendrán que reembolsar mayor cantidad de reclamaciones: CaixaBank (1.000 millones de euros); Banco Santander (625 millones de euros); BBVA (500 millones de euros) y Sabadell (300 millones), entre otras.

¿Existe algún tipo de regulación?

Según Helpmycash, la Ley Azcárate, que actúa como ley de la usura. Actualmente, el Ministerio de Economía tiene planeado modificar la Orden EHA/28899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios para la que quiere añadir apartados específicos sobre las tarjetas “revolving” y así mejorar la transparencia con la que se comunican y contratan estos productos. Además, en el ámbito europeo, y de acuerdo con Asufin, el asunto “está siendo tratado en la revisión de la Directiva de Préstamos al Consumo por la Dirección General de Justicia (DG JUST)”.