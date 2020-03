Rechazo al «Paquete Planas» y siguen las protestas agrarias

El conjunto de medidas aprobado o anunciado por el Gobierno para hacer frente a la oleada de movilizaciones en el sector agrario, que se prolongan desde hace mes y medio, ha sido considerado por las tres organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, insuficiente, por lo que se mantienen las convocatorias de protestas para las próximas semanas y se han anunciado otras nuevas. Las citadas medidas se caracterizan porque no se traducirán en una aportación adicional de fondos para el sector, contrariamente a lo que han hecho el Gobierno en Francia, donde se han destinado 150 millones de euros más, o en Alemania, donde hace un mes se aprobaron 1.000 millones para financiar en un periodo de cuatro años una transición a una agricultura más verde y más respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, la mayor parte de las medidas anunciadas no tendrán repercusiones e incidencia a corto plazo.

El ya conocido como “Paquete Planas” tiene dos bloques bien diferenciados. El primero incluye cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria para reforzar la posición de los productores. Sin embargo, las medidas anunciadas son confusas, de difícil aplicación y en algunos casos dependen también de lo que hagan las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas en gran parte las competencias sobre consumo y los precios. Se trata de la prohibición de la venta a pérdidas y de la consideración de los costes de producción a la hora de fijar el precio en los contratos. Respecto a estos últimos, se establece que su no existencia se considerará una infracción grave. Además, no podrán realizarse acciones promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.

La otra parte del “Paquete Planas” recoge el mantenimiento del sistema fiscal de módulos a lo largo de esta legislatura, por lo que no cambiará la situación actual y no habrá mejoras. Otro tanto sucede con las bonificaciones al gasóleo agrícola. En lo que respecta a los seguros se anuncia una mayor dotación financiera, pero no se precisa a cuánto ascenderá; sin embargo, el problema en este punto radica, no solo en que no haya más dinero público, sino en que se ponga coto a las últimas actuaciones del monopolio de hecho Agroseguro, consistentes en subir el importe de las primas de la mayor parte de las líneas así como la reducción de las coberturas, por lo que hay un doble incremento. Por otro lado, la reducción del número de peonadas necesarias para que los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura puedan acceder al subsidio agrario, que pasará de 35 a 20, beneficiará a este colectivo, pero perjudicará a a los agricultores y ganaderos que necesiten contratar a los jornaleros. Finalmente el Gobierno no aprobó la modificación del sistema actual de tarifas eléctricas para regadío.