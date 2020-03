Regalar dinero a la población, la solución de Hong Kong para la crisis del coronavirus

Imagina que mañana te levantas y te han ingresado en la cuenta 1100 euros, o 1200 dólares. Simplemente por ser residente en tu país y tener más de 18 años. A ti, a los vecinos a los compañeros de trabajo, a todos. Da igual que seas rico o pobre, tienes 1100 euros más en la cuenta. No te piden nada a cambio, aunque preferirían que lo gastases. Bien, esto va a ser una realidad en los próximos días, aunque no en España, o Latinoamérica, sino en Hong Kong.

Dentro de un extenso paquete de medidas para revitalizar la economía de Hong Kong, el estado ha anunciado la que más llama la atención, regalar 10.000 dólares de Hong Kong a cada residente de la ex-colonia británica. En principio, preferirán que sus residentes lo gasten. Este modo de estimular una economía, se suele llamar “helicopter money” o tirar dinero de un helicóptero. Se lleva hablando desde hace décadas, pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido ponerlo en práctica.

Helicopter money

El dinero de helicóptero o helicópter money, fue una idea de Milton Friedman en 1969. Milton Friedman, como máximo exponente de la escuela de Chicago, y de los monetaristas, sugería como parábola que un modo de estimular la demanda sería mediante lanzar dinero desde lo alto de un helicóptero.

Keynes incluso en su momento habló de que podría ser un modo fabricar billetes de banco y enterrarlos en minas, para que fueran desenterrados y después distribuidos en el entorno. No obstante en la práctica esto no se haría al estilo de La Casa de Papel, tirando dinero desde el cielo, sino que Friedman hablaba de hacer transferencias a los ciudadanos.

Sobre esto se lleva bastante tiempo hablando, Ben Bernanke, ex presidente de la Fed de EEUU (su banco central) se ganó el mote de helicóptero Ben porque defendía este método como modo de estimular la economía. Durante años en EEUU se habló de la Quantitative Easing, o flexibilización cuantitativa que hizo poner miles de millones de dólares en circulación mediante compras de deuda.

Un poco más adelante, Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo, hizo su propia política expansiva cuando pronunció «Whatever it takes», es decir, «lo que haga falta» para salir de la crisis.

Recientemente se está discutiendo sobre esta opción de ingresar dinero directamente a los ciudadanos, por personas con cargos de responsabilidad, como Philipp Hildebrand, ex gobernador del banco central suizo diciendo que la política monetaria parece agotada y la fiscal sola no es suficiente. Con él parecen estar de acuerdo Jean Bolvin, ex gobernador del Banco Central de Canadá y Stanley Fischer, ex gobernador del banco central de Israel y ex vicepresidente de la reserva Federal de EEUU. También se plantea para el propio Banco Central Europeo. Es decir, volveríamos a los que hablaba Milton Friedman a finales de los años 60. Otros expertos, como Paul Krugman afirman que esto no funcionará.

No obstante, se está filtrando a la población la idea, no hace falta más que ver este artículo de hace unas semanas de XL Semanal, que no deja de ser una revista de información general que se regala con el periódico los domingos. Así que no me extrañaría que esto empiece a funcionar.

No es la única medida tomada en Hong Kong

No obstante hay que tener varios temas en cuenta. Lo primero es que no es la única medida tomada en Hong Kong, como respuesta a las protestas contra la interferencia de Beijing en su política y economía por un lado y por otro por el impacto que pueda tener la cuarentena china del coronavirus en su economía, muy dependiente del resto.

El listado completo de medidas se puede consultar aquí, en el South China Morning Post, hay muchas medidas adicionales como apoyo a la formación profesional y el apoyo al desarrollo de las redes de fibra óptica y redes 5G. Es decir, no se trata de este el único modo mediante el que se pretende relanzar la economía de la ciudad. De hecho esta medida se ha considerado discutible en el propio parlamento de Hong Kong. En otras críticas se afirman que no va a apoyar a los más pobres, que quedarán fuera de la misma.

Así que pregunta a los lectores ¿creen que sería una buena idea regalar dinero a la población como se va a hacer en Hong Kong? ¿Les gustaría que se implementara una política similar en Europa o Latinoamérica?

