Registro de la Propiedad: estas son las dudas más frecuentes

El Registro de la Propiedad es la institución pública dependiente del Ministerio de Justicia en la que se lleva a cabo la inscripción de los inmuebles que se construyenen España para que quede constancia de quién es su propietario –permitiendo así garantizar jurídicamente su titularidad–, los derechos que recaen sobre el inmueble así como las cargas. No obstante, pese a la importancia de este trámite, todavía hay ciertos aspectos que generan dudas entre los propietarios de viviendas. Por ello, desde el portal inmobiliario Fotocasa dan respuesta a aquellas preguntas más frecuentes sobre el Registro de la Propiedad.

¿Cuánto cuesta registrar una propiedad?

Registrar una vivienda en el Registro de la Propiedad no tiene un coste fijo, ya que variará en función del valor del inmueble, su ubicación y características. Las tasas aprobadas por el Gobierno pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Es obligatorio registrar una propiedad?

No es obligatorio registrar una vivienda en el Registro de la Propiedad, sin embargo, hacerlo garantiza seguridad jurídica al propietario de un inmueble, así como sus derechos en los tribunales. No obstante, el Catastro no es lo mismo que el Registro de la Propiedad, sino que este es un registro administrativo en el que deben inscribirse obligatoriamente todos los bienes inmuebles con su descripción.

¿Qué puede inscribirse en el Registro?

En el Registro de la Propiedad se puede inscribir «cualquier acción que se refiera a la compra de un inmueble y la situación en que se encuentre: compraventa, hipoteca, arrendamiento, etc.», explica el portal inmobiliario. En este sentido, se pueden inscribir servidumbres, embargos o hipotecas.

¿Caduca la inscripción de una vivienda?

La inscripción de una casa en el Registro de la Propiedad no tiene fecha de caducidad, por lo que no hace falta renovarla.

¿Todo el mundo puede acceder al documento registral?

El documento registral es público, sin embargo, antes de que se facilite, se deberá constatar de que existe un interés justificado para consultar el estado de una finca o inmueble.

¿En qué casos se debe consultar el Registro?

Aquellos interesados en adquirir una vivienda deberán acudir al Registro de la Propiedad para saber a quién pertenece el inmueble y si esta tiene deudas pendientes, ya que una vez se compra el piso, estas pasarán a los nuevos propietarios.

¿Cuánto cuesta la información suministrada por el Registro?

La información suministrada por el Colegio de Registradores de España tiene un coste de 9,02 euros –tanto por nota simple ordinaria como por nota de localización– sin incluir los impuestos.

¿Qué valor tiene una Nota Simple del Registro de la Propiedad?

La Nota Simple tiene un valor puramente informativo, por lo que si se necesita un documento con carácter de certificado, se deberá acudir físicamente al Registro para pedir una Nota Continuada.

Para poder solicitar una Nota Simple será necesario aportar el número de finca registral y el Registro donde está inscrito el inmueble; aunque si se desconocen estos datos, hay que proporcionar el DNI, NIE o CIF del titular de la vivienda y la dirección de la misma (calle, número y localidad).