Requisitos necesarios para solicitar un préstamo en España (Requirements needed to request a loan in Spain)

En cualquier caso, no tiene porqué cundir el pánico si esto ocurre. Siempre podemos pedir prestado algo de dinero a un amigo o familiar, aunque esto puede resultar algo violento o incómodo, dado el compromiso que supone que alguien conocido nos deje dinero. De todas maneras, esta no es la única opción. Siempre podemos recurrir a un crédito online: una herramienta que ha sido creada concretamente para resolver este tipo de problemas.

Y es que pedir un préstamo online tiene multitud de beneficios: con un crédito online, podemos obtener una cantidad de dinero en concreto al instante, y en algunas entidades sin ni siquiera tener que explicar para qué necesitamos el dinero. Por si esto fuera poco, todo el mundo puede acceder a este tipo de créditos. Incluso aquellas personas que se encuentran en paro pueden pedir un crédito online.

Sin embargo, a la hora de pedir un Prestamer prestamos rapidos, pueden surgir problemas tales como la multitud de requisitos que muchas entidades requieren para realizar una solicitud de préstamo. Especialmente en lo que a los bancos se refiere, los requisitos pueden resultar bastante exigentes con la cantidad de datos que necesitan para valorar nuestra solvencia.

Estos son algunos de los requisitos necesarios para pedir un préstamo en España:

Ser mayor de edad DNI o NIF (son necesarios para casi cualquier trámite, y para todos los trámites que requieran pedir un préstamo en España) Fotocopia de la declaración de la renta . Escritura de la casa (en algunos casos puede requerirse). Contrato de trabajo . Algunas entidades lo requieren, incluso ponen como requisito que sea indefinido. Puede ser uno de los factores decisivos por los que se otorgue o no un préstamo en España. Justificante de ingresos . Es otro de los requisitos normalmente necesarios para pedir un préstamo en España. Mencionar el objetivo al pedir el préstamo . La mayoría de entidades necesitarán saber cuál es tu objetivo a la hora de pedir cierta cantidad de dinero. Demostrar solvencia y que se podrá devolver la deuda íntegramente. Esto puede llevarse a cabo mediante un aval, que se define como la persona que garantiza el pago de un crédito. Esta persona serviría como garantía del cumplimiento del pago del préstamo normalmente. No estar en el ASNEF (lista de morosos) y no presentar deudas.

Otros posibles requisitos

Además, al solicitar un préstamo en un banco u otra entidad, lo normal es que se requieran otro tipo de condiciones como pueden ser:

Seguros de hogar y/o coche

Plan de pensiones

Domiciliación de recibos y/o nómina

Seguro de amortización del préstamo

Sin embargo, no todas las entidades que pueden prestarnos dinero necesitan de tanta información o nos pedirán tantos requisitos. Entidades como Prestamer no necesitarán más que tu DNI o NIF, tu número de teléfono y tu número de cuenta bancaria para ingresar tu dinero. No será necesario aportar otros documentos en este caso, así como tampoco se requiere no estar en la lista de ASNEF, ni justificar para qué queremos el dinero. Es por eso que las entidades de microcréditos a veces pueden resultar de lo más útiles.