Sánchez no respetará la igualdad entre territorios e individualizará la condonación de deuda

No habrá una condonación general del 20% para todas las comunidades autónomas, sino que se estudiará cada caso en función de la deuda acumulada durante la crisis financiera 2008. Por tanto, el pacto al que ha llegado el PSOE y ERC para condonar la deuda de Cataluña con el Estado no servirá de guía para que sea aplicada al resto de territorios, ya que el porcentaje de condonación de su deuda -marcado en el 20% ara Cataluña- se hará en base a la «infrafinanciación» que sufrieron durante la crisis financiera de 2008, pero de forma individualizada. «El cálculo se tiene que hacer de forma individualizada y en cada comunidad se determinará el porcentaje de deuda a condonar caso a caso«, aseguraron a LA RAZÓN fuentes de la negociación, que precisaron que la pérdida de ingresos en esa crisis no fue compensada por el Gobierno en aquel momento.

Las mismas fuentes han informado de que el porcentaje de asunción de deuda autonómica por parte del Estado -que según ha confirmado el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, será extensible al resto de comunidades de régimen común y que estén adscritas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)- se determinará «de manera objetiva, observando el impacto que supuso en el ciclo económico en 2008 y la posterior crisis de deuda que derivó en un deterioro de las cuentas públicas autonómicas». Por tanto, se evidencia que cada comunidad asumirá un porcentaje diferente en función de la cifra que se obtenga y sería » incorrecto generalizar el cálculo sobre el 20%, porque no tiene por qué ser el mismo porcentaje, puede ser mayor o menor».

En concreto, Bolaños ha detallado que este acuerdo alcanzado con Cataluña será «extensible» a otras comunidades, para cumplir uno de los apartados del pacto, que reza que «se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción, por parte del Estado, de parte de la deuda autonómica con éste, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario».

La polémica entre las comunidades ha surgido a raíz de que se conociera que el pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez implica que el Estado asumirá 15.000 millones de euros de deuda que Cataluña tiene con el FLA, que sumaría ese 20%, además de que se ahorraría 1.300 millones por los intereses que tendría pagar ese crédito si no fuera condonado, es decir, en total 16.300 millones. Según los últimos datos disponibles del Banco de España, la deuda total de la Generalitat hasta junio asciende a 86.800 millones -el 33% de su PIB-, de los cuales un total de 73.110 millones corresponden al FLA, por lo que la deuda se quedaría en 58.110 millones, un 80,9%.

Desde el año 2012, Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero ha recibido del Fondo, pese a que en 2019 y 2020 no ingresó ningún euro de este compartimento, sino que lo hizo del Fondo de Facilidad Financiera, un sistema similar. En concreto, la comunidad presidida por Pere Aragonés ha recibido en estos últimos once años un total de 102.622 millones, casi el 40% del total del FLA. El año que más dinero recibió fue en 2021, cuando Cataluña ingresó hasta 13.469 millones de euros del FLA. Y en el año pasado y este año han recibido una cifra similar, 12.673 millones en 2022 y 12.605 millones en 2023.

Después de Cataluña, la siguiente región con mayor deuda con el Estado es la Comunidad Valenciana (46.274 millones de euros); Andalucía (25.276 millones); Castilla-La Mancha (11.069 millones); Murcia (9.762 millones); Aragón (4.940 millones); Baleares (4.828 millones); Cantabria (3.100 millones); Galicia (2.759 millones); Extremadura (2.288 millones); Castilla y León (1.966 millones); Canarias (1.296 millones); Asturias (858 millones); La Rioja (758 millones).

Además de la deuda del FLA, la Generalitat acumulaba hasta junio otros 3.662 millones de deuda correspondientes a asociaciones público-privadas y a deuda implicada de partenariados público-privados. En cuanto a los préstamos de entidades nacionales e internacionales hechos a la Generalitat, las primeras sumaban 3.832 millones y las segundas un total de 3.784 millones. Del total del pasivo de la Generalitat, apenas 2.412 millones corresponden a deuda a largo plazo emitida por la Generalitat, es decir, apenas un 2,77%.