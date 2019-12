Sánchez presiona para lograr la investidura

¿Incumple el Gobierno su promesa de revalorizar las pensiones en cualquier circunstancia? Sí. Su propuesta de ligar para siempre al IPC la revalorización de las pensiones fue una medida populista y demagoga, que pone en peligro la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero la hizo. Ahora, incumple su propio compromiso y congela las pensiones, ya que decide aplazar dicha revalorización a que exista un gobierno con plenitud de funciones.

¿Hay precedentes de una congelación de las pensiones? ¿cuándo sucedió? Sí lo hay, y sucedió en 2011, cuando el presidente Rodríguez Zapatero aplicó la medida que había anunciado en mayo de 2010, cuando los socialistas presentaron un paquete de recortes, entre los que se encontraban la congelación de las pensiones o la bajada del sueldo de los empleados públicos.

Esta decisión del Gobierno ¿significa que las pensiones no se van a revalorizar en 2019? No significa que no se vayan a revalorizar, ya que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto donde se contempla una subida del 0,9%, que es la media de la tasa anual del IPC de cada mes entre diciembre-18 y noviembre-19, pero la deja en el aire hasta que se forme Gobierno.

Entonces, si finalmente se forma Gobierno, ¿desde cuándo se aplicará esa revalorización? El Real Decreto contempla que tenga aplicación retroactiva desde el 1-1-2020, pero lo supedita todo a que se conforme el Ejecutivo.

Y si no puede formarse Gobierno, ¿qué sucederá con las pensiones? La revalorización de las pensiones se quedaría en el aire, congelada.

¿Puede estar empleando el Gobierno las pensiones como un elemento de presión para lograr su investidura? Alguien podría decir que eso es lo que parece. Las decisiones que tomó ayer dejan en el aire no sólo la revalorización de las pensiones, sino el incremento de las retribuciones de los empleados públicos e incluso una de sus medidas más radicales, como el incremento del salario mínimo interprofesional. Da la sensación de que Sánchez podría estar diciendo «o me ayudáis a lograr mi investidura o pensionistas y funcionarios sufrirán las consecuencias».

¿Cree que habrá una reacción de los pensionistas ante esta decisión del Gobierno? Es posible, aunque no sé si con tanta virulencia como mostraron con gobiernos de perfil liberal-conservador, pues muchas de esas protestas parecen estar dirigidas en ocasiones por la izquierda.

¿Qué hará el PNV, que para apoyar los Presupuestos le puso como condición al Gobierno del PP revalorizar las pensiones con el IPC y aplazar dos años más el factor de sostenibilidad? Es imposible saber qué hará un partido que un día apoya unos presupuestos y a la semana tumba al Gobierno al que ha apoyado, mediante su voto favorable a una moción de censura.

El servicio de estudios del BBVA ha emitido un informe sobre pensiones. ¿Qué dice? Que si no se reforma, se necesitan diez millones más de cotizantes para mantenerlo, por lo que propone reformas, como ir hacia el sistema de cuentas nocionales, donde la pensión depende de lo aportado.

Por último, ¿cree que el sistema de pensiones puede seguir sin plantear ninguna reforma del mismo? No, matemáticamente es imposible. Hay que realizar reformas para garantizar su viabilidad y que los pensionistas no se vean perjudicados. Eso es lo que deben asumir tanto los políticos. como el conjunto de la sociedad. Si no se hace nada, el sistema puede ser insostenible.