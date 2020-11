Ser paraíso fiscal no te garantiza ser un país rico

¿Son los paraísos fiscales países ricos per se? No es raro que cuando se habla del éxito de un país u otro en el tema económico, siempre alguien lo acuse de paraíso fiscal. Eso parece suficiente para desacreditarlo, por mucho que sea un argumento falaz (o de cuñado, dicho en moderno). Ser un paraíso fiscal no te garantiza ser un país rico.

¿Cómo? ¿No son todos los paraísos fiscales pequeñas naciones ricas en las que viven a base de ayudar a los ricos y poderosos del mundo a ocultar el dinero público? ¿No les hace eso partícipes de pingües beneficios que hacen que vivan estupendamente a base de extraer una comisión por ocultar el dinero del fisco y robárselo a los más pobres? La realidad es que no. Muchos paraísos fiscales son lugares pobres, a los que la regulación bancaria no les está sacando de pobres.

Paraísos fiscales pobres

Empecemos por la escueta lista de paraísos fiscales no cooperativos de la OCDE. Esta organización internacional sólo lista los siguientes estados como paraísos fiscales: Andorra, Principado de Liechtenstein, Liberia, Principado de Mónaco, la República de las Islas Marshall, la República de Nauru y la República de Vanuatu.

Si bien es cierto que los pequeños principados europeos son extremadamente ricos, rondando entre los 40.000 dólares de PIB per cápita de Andorra y los 185.000 de Mónaco, los otros la verdad es que no salen muy bien parados. El más rico es Nauru, con una riqueza per cápita que no llega a los 9.500 dólares, muy por debajo de España con sus casi 30.000 y equivalente a la de México (9800 dólares) o Argentina (10.000), pero mmucho mejor que los otros paraísos fiscales pobres de la lista. Las islas Marshall rozan los 3.800 dólares per cápita, y Vanuatu se queda apenas por encima de los 3.000. Aun así se pueden considerar afortunadas si se comparan con los 621 dólares de PIB per cápita de Liberia. Todos estos datos son del Banco Mundial de 2018 o 2019, los más recientes disponibles en el momento de elaborar este artículos.

Liberia, ese país que vemos como el súmmum de la pobreza en la película “El Señor de la Guerra” es un paraíso fiscal. Además no es que Liberia tenga una población extremadamente grande, no llega a los 3,5 millones de habitantes (en 2008). Menos que países como Singapur, Hong-Kong, Jordania o los Emiratos Árabes Unidos.

¿Por qué estos países? Porque si la lista de la OCDE nos puede parecer muy restrictiva y desigual, podemos revisar la lista de la Agencia Española de Administración Tributaria, donde aparecen los estados y territorios considerados paraísos fiscales por el Real Decreto 116/2003. Esta lista es mucho más extensa e incluye a los países con los que he comparado Liberia que han sido o son considerados paraíso fiscal por la administración tributaria española.

La lista incluye al Principado de Andorra* , Antillas Neerlandesas* , Aruba* , Emirato del Estado de Bahrein, Sultanato de Brunei, República de Chipre* , Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Hong-Kong* , Anguilla, Antigua y Barbuda, Las Bahamas* , Barbados* , Bermuda, Islas Caimanes, Islas Cook, República de Dominica, Granada, Fiji, Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal), Jamaica, República de Malta, Islas Malvinas, Isla de Man, Islas Marianas, Mauricio. Montserrat, República de Naurú, Islas Salomón, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, República de Trinidad y Tobago, Islas Turks y Caicos, República de Vanuatu, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Reino Hachemita de Jordania, República Libanesa, República de Liberia, Principado de Liechtenstein, Gran Ducado de Luxemburgo (por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a que se refiere el párrafo 1 del Protocolo anexo al Convenio, para evitar la doble imposición, de 3 de junio de 1986), Macao, Principado de Mónaco, Sultanato de Omán* , República de Panamá, República de San Marino* , República de Seychelles y República de Singapur* . Todos los marcados con asterisco (*) han ido dejando de tener consideración de paraíso fiscal con distintos convenios después de la publicación de ese Real Decreto, como refleja la web de la AEAT.

Dentro de esta lista vuelven a aparecer países pobres, o al menos claramente no ricos. El PIB per cápita de Jordania es de 4.350 dólares per cápita, y el de Panamá de 15.731 (lo que le situaría como un país de ingreso medio). Creo que entonces queda bastante claro que es completamente factible ser considerado un paraíso fiscal y no estar en el club de los países ricos.

Convertirse en un país rico es algo mucho más complejo que ser un paraíso fiscal, por muy pequeño que seas. Necesitas bastante más que guardar y gestionar el dinero de los corruptos de los países de al lado (que se lo pregunten a otros). Si no habría muchos más países ricos en el mundo y muchos más paraísos fiscales. Afirmar que tal o cual país es rico porque es un paraíso fiscal, demuestra una fuerte ignorancia sobre cómo funciona la economía.

Pregunta a los lectores ¿qué factores creen que hacen rico a un país?

