Si el mercado de bolsas de todo el mundo se vuelve bajista estas son las medias en descenso históricas

Los mercados bajistas son propios de todo mercado. El más reciente en la renta variable global fue el resultado de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 que, en lo económico desembocó en cierres forzosos para las empresas y, en el marco financiero, se desató la volatilidad en los mercados.

Pero ¿cómo son los mercados bajistas? ¿el último se ha alejado mucho del promedio histórico? Debido a que la renta variable estadounidense representa el 60% de la global y que está altamente correlacionada con el resto de entornos bursátiles, nos fijaremos en ésta principalmente.





¿Cómo son los mercados bajistas?

Antes de nada, debemos definir qué es un mercado bajista. Se trata de un período de mercado prolongado en el que una inversión tiene precios que caen. Se caracteriza normalmente por un mercado de valores que ha caído al menos un 20% desde su máximo anterior.

Históricamente, los mercados bajistas se han ido repitiendo a lo largo de los años, pues las expectativas de los inversores de van descontando a través de las cotizaciones. Nos fijamos en su estructura y sus principales características.

Teniendo como referencia la renta variable estadounidense representada por el S&P500, las pérdidas de un mercado bajista son un 35,62% -los mercados alcistas suman una revalorización promedia del 114%-. Comparativamente, el último mercado bajista que experimentó el S&P500, el índice cayó un 33,92% por lo que estuvimos muy cerca del promedio histórico

Son más frecuentes de lo que muchos se pueden creer fruto del espejismo de los últimos años. Hemos presenciado 26 mercados bajistas desde 1928.

También hay que matizar que mercado bajista no siempre va de la mano con una recesión económica. La prueba más evidente es que he esos 26 mercados bajistas desde 1929, pero solo 15 recesiones durante ese tiempo. Los mercados bajistas suelen ir de la mano de una economía en desaceleración, pero un mercado en declive no significa necesariamente que se avecine una recesión.

Se dice que cuando el mercado sube lo hace por las escaleras y cuando baja lo hace por el ascensor, y la estadística lo respalda. Los mercados bajistas tienden a ser de corta duración. La duración promedio de un mercado bajista es de 289 días, o alrededor de 9,6 meses. Eso es significativamente más corto que la duración promedio de un mercado alcista, que es de 991 días

o 2,7 años.

El último mercado bajista fue excepcionalmente corto, 33 días hasta firmar los mínimos, el más corto en el último siglo.

En promedio, **cada 3,6 años veríamos un mercado bajista*. Por su parte, aunque muchos consideran que el mercado alcista que finalizó en 2020 es el más largo registrado, el mayor fue el que duró desde diciembre de 1987 hasta la caída de las punto.com en marzo de 2000 es técnicamente el más largo -una caída del 19,9% en 1990 casi lo hace saltar-.

A pesar de los múltiples mercados bajistas, han sido menos frecuentes desde la Segunda Guerra Mundial. Entre 1928 y 1945 hubo 12 mercados bajistas, es decir, uno cada 1,4 años aproximadamente. Desde 1945, ha habido 14, uno cada 5,4 años aproximadamente.

Los cuatro peores mercados bajistas

Los mercados bajistas pueden ser muy intensos, los siguientes cuatro mercados bajistas han sido los peores en el último siglo:

El crack de 1929 que abrió las puertas a la Gran

La crisis del petróleo del 1973, que fue seguido por un período de estanflación.

Tras el mayor mercado alcista de la historia, la crisis punto.com.

La crisis de las hipotecas subprime que ha marcado la era de los bajos tipos de interés.

De ellos, el mercado bajista de septiembre de 1929 a junio de 1932 resultó en una pérdida del 86,2% para el S&P. Los otros ni siquiera están cerca, con pérdidas del 56,8% en 2007-09, 49,1% en 2000-02 y 48,2% en 1973-74. Después de la caída de 1929-32, las acciones no recuperaron su máximo anterior hasta 1954.

Como dato interesante, tres de los cuatro peores mercados bajistas fueron precedidos por una alta valoración. Entre los cuatro peores mercados bajistas con más del 40% de pérdidas, comenzaron con una valoración de mercado algo extrema. La única excepción es el mercado bajista de 1973 causado por el embargo petrolero árabe y la recesión subsiguiente, pero al principio también tuvo un PER por encima del promedio.