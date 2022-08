Siete trucos para lograr que los buenos propósitos que tenemos para septiembre se cumplan

Para muchas personas septiembre marca el inicio real del año, no enero, ya que comienza el nuevo curso (ya sea laboral o escolar) y son nuevos inicios para mucha gente. Por ello, la lista famosa de propósitos de año nuevo se traslada también a septiembre.

Que si empezar en serio con el gimnasio, dejar de fumar, ponerse a dieta, empezar a ahorrar (que importante…), aprender algo nuevo… Son numerosos y diferentes los objetivos que cada uno se marca, pero tienen algo en común: pocas veces se cumplen.

Es así, tanto los de año nuevo como los de septiembre se acaban dejando abandonados a las pocas semanas, pues estos objetivos exigen constancia y algo de disciplina. Peo también hay una serie de hábitos o trucos que nos pueden ayudar a cumplir esos propósitos que siempre se quedan en eso, en propósitos.

Atajos para conseguir tus objetivos

Vamos a dar una serie de tips para cumplir con eso que nos prometemos en septiembre y olvidamos en octubre. Gestos sencillos que nos harán ser constantes con esas metas.

1.En primer lugar y aunque parezca evidente: hay que repetir. Nada se convierte en hábito sin antes repetirse de forma constante durante al menos un mes (dicen que 21 días). Si empiezas a practicar ese propósito y eres constante en la repetición, lo acabarás interiorizando y acabará siendo una parte más de ti, algo que te saldrá de forma natural sin tener que forzar. Y vale para cualquier cosa: ahorrar, ser más puntual, madrugar, hacer deporte, comer sano…

2.La tecnología está para algo, así que empléala en tu favor. Por suerte puedes ponerte alarmas en el móvil que te recuerden que tienes que cumplir con tu tarea, además, tienes también apps que te permiten marcarte un objetivo e ir viendo tus progresos. Esto te va a motivar mucho y te ayudará a seguir en la buena senda.

3.Otro buen consejo para lograr estos propósitos es tener un calendario u horario en el que quede fijado el día o la hora cuando se va a realizar esta actividad o esta meta. Google Calendar es muy buena opción para ello, porque además se puede conectar a todos los dispositivos y poner alarmas y alertas para que no se nos pase nada. Incluso se puede cuadrar con la familia y otros contactos.

4.Para motivarse a seguir con el objetivo, se puede llevar una especie de ‘diario de abordo’ en el que se vayan anotando las sensaciones que se van teniendo. Se van escribiendo las sensaciones que se experimentan y se aporta también un chute de motivación para continuar.

5.Otra forma de llegar a esos propósitos es animando a un amigo o familiar a realizarlo contigo. Da mucha menos pereza hacer algo cuando es en buena compañía, por lo que si compartes tu meta con alguien se te hará mucho más ameno.

6.No tires la toalla antes de tiempo. Muchas veces se abandona un propósito porque no se ven resultados inmediatos, y hay que pensar que se trata de objetivos a medio y largo plazo. Por lo que hay que tener paciencia, ser constante y no decaer. Roma no se conquistó en dos días, como se dice, por lo que no te rindas si ves que las cosas no salen de primeras.

7.Sé tu propio coach. Por último, te recomendamos que seas tu propio motivador. Ten un lenguaje amable contigo, anímate y piensa que puedes conseguirlo. Si eres positivo y te empeñas al máximo, llegarás a cumplir los propósitos que se quedan siempre sobre el papel. La mente tiene un gran poder sobre nuestros actos aunque no lo creamos, por lo que si sabes dominarla, podrás llegar a tus metas.