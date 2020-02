Susana Díaz la lía con los datos del paro y sale escaldada

“Mala noticia que uno de cada tres desempleados nuevos sea andaluz”. Con esta revelación nos sorprendía ayer la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, tras hacerse públicos los datos de desempleo de enero. Y no le faltaba razón, es una mala noticia. Nada que objetar de no ser porque la líder de los socialistas andaluces decidió sacar pecho y añadir que ella dejó el gobierno con 789.000 parados y ahora hay 806.090... “Un año perdido del gobierno de Juanma Moreno”, a juicio de la política andaluza, que no dudó en añadir un gráfico para demostrar su aseveración. Y aquí es donde comienza el lío. En la infografía que adjunta se ve claramente que no sólo no ha subido el paro, sino que ha bajado. Más aún, la cifra que ella menciona nada tiene que ver con la que refleja la ilustración.

Mala noticia que uno de cada tres desempleados nuevos en España sea andaluz. Dejamos el gobierno en #Andalucía con 789.000 parados y ahora hay 806.090. Un año perdido del gobierno de @JuanMa_Moreno. pic.twitter.com/Yv5dVULPlr — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) February 4, 2020

Es más, si uno presta atención hasta los datos de afiliación son mejores que los de enero del año pasado. Sobra decir que en poco tiempo el tuit de Susana Díaz se llena de respuestas indicándole su error. Unos con ironía, otros con incredulidad y otros no se dan ni cuenta y arremeten también contra el presidente andaluz y el “gobierno trifachito”.

Pero no queda aquí la cosa. Lejos de reconocer error alguno, Susana Díaz replica a quienes la corrigen con nueva información y vuelve a la carga contra Juanma Moreno: “El desempleo crece en Andalucía desde que Moreno Bonilla gobierna”… y punto. Es entonces cuando introduce una nueva variante y señala que su último mes al frente de la Junta fue diciembre de 2018 y de ahí salen sus 788.767 parados.

El desempleo crece en Andalucía desde que Moreno Bonilla gobierna. Mi último mes al frente de la Junta fue diciembre de 2018, y el dato es claro: 788.767 parados Y la tabla anterior demuestra que la reducción interanual del paro fue también mejor con gobierno socialista, en 2018 pic.twitter.com/fy0VQlKy8L — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) February 4, 2020

El nuevo testimonio de Susana Díaz plantea una serie de dudas que los internautas se han encargado de responder. Si habla de datos de diciembre… ¿No debería compararlo con datos de diciembre? o ¿si ella perdió la Junta en diciembre, cuándo tomó posesión de su cargo realmente Juanma Moreno para atribuirle los datos del paro de enero de 2019?

Que digo yo que si te fuiste en diciembre de 2018 tendrás que compararlos con los de diciembre de 2019. Y también mejoró con el nuevo gobierno. pic.twitter.com/LwRua93GqW — Alberto Loranca (@loranquismo) February 4, 2020

Su gestion termina cuando toma Posesión el proximo presidente y luego se hace el traspaso de Carteras y eso fue a Partir del 18/01/2019.

Quién Gobernó entre el 1 y 18 de Enero 2019? Y Quién lo ha hecho durante 40 años en Andalucia? — Eduardo Guillen. (@OrbitaEduardo) February 5, 2020

Sea como fuere, y por lo que pueda pasar, Susana Díaz, matiza que la polémica tabla sí deja algo claro y es que “la reducción interanual del paro fue mejor con el gobierno socialista en 2018”. Pero ni así, ya que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en Andalucía tampoco sostienen sus palabras.

