Taiwan, el tercer destino más atractivo para invertir en el mundo

En la región de Asia, Taiwan empata con Corea del Sur ocupando el primer lugar, por delante de Singapur (No. 5 en el mundo), Japón (No. 14), China (No. 16), Indonesia (No. 18), Vietnam (No. 19), Malasia (No. 22), Filipinas (No. 23), India (No. 24) y Tailandia (No. 39).

En el indicador del riesgo operacional, Taiwan se mantiene en el tercer lugar, solo después de Estados Unidos y Suiza, pero ocupa el primer puesto en Asia.

En cuanto al riesgo político, Taiwan ocupa el puesto 14 en la clasificación general, lo que significa un aumento de cuatro peldaños en comparación con la evaluación anterior, y el sexto puesto en Asia. Según pronósticos de BERI, Taiwan se situará en el puesto 13 en cuanto al riesgo político en el 2021 y en el 10 en el 2025.