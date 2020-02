Tarjetas “revolving”: cuánto puede reclamar si el Supremo da hoy la razón a los consumidores

Las tarjetas “revolving” llevan varios años en el centro del huracán: los tipos de interés elevados en comparación con la media de los créditos al consumo y su sistema de amortización a plazos que ha lleva al sobreendeudamiento a muchos consumidores las has convertido en un producto polémico. Pero el Tribunal Supremo quiere poner fin a toda la controversia. El Alto Tribunal decidirá mañana si sus intereses son o no considerados usura. Esta nueva sentencia creará jurisprudencia y marcará el futuro de las tarjetas “revolving”. Si sale favorable para el consumidor, podría abrir la puerta a reclamaciones en masa e incluso a cambiar la forma en la que estos productos se conceden, así como sus características. Si no sale favorable para el consumidor, creará desconcierto al no seguir lo que antiguas sentencias han fallado. El comparador financiero Helpmycasth ha creado una calculadora para saber cuánto se paga por estos productos y cuánto se podría reclamar si el Supremo se pone del lado del consumidor.

Los puntos controvertidos de estos productos son tres. El primero, el más sonado, los tipos de interés que aplican. Según los últimos datos del Banco de España, relativos a diciembre, el tipo medio de las tarjetas de crédito era del 19,67%. Un interés que casi triplica el interés medio de los créditos al consumo (6,66% de acuerdo con el regulador). En segundo lugar, su modalidad de pago, ya que nos permiten pagar cuotas muy bajas, alargando casi eternamente el reembolso y consiguiendo así que se generen intereses durante muchos años. El último es la poca transparencia que existe al contratar estos productos. Los consumidores no siempre saben cómo funcionan las tarjetas “revolving”, cuánto pagarán en total ni durante cuánto tiempo estarán pagando, lo que complica que tomen una decisión responsable sobre cómo utilizarlas. La calculadora de tarjetas “revolving” permite conocer la cuota mensual que pagan los consumidores según la compra que realicen, cuánto han pagado y cuánto les queda por pagar, así como el total de los intereses generados.

Escenarios posibles

En la actualidad, la ley de usura en España indica que se considerará usura “todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”. Si la sentencia de mañana es favorable para el consumidor y considera usura los intereses de estos productos, se abrirá la puerta a reclamaciones en masa de afectados, lo que le costaría millones a la banca. Además, es probable que las nuevas tarjetas cambien las condiciones rebajando los intereses o limitando los plazos de reembolso de estos productos. No obstante, HelpmyCash advierte de que una decisión de este calibre también podría afectar negativamente a los consumidores. Si la rentabilidad de las tarjetas “revolving” ya no compensa los riesgos que asumen los bancos al emitirlas, es posible que las entidades cancelen muchos contratos de tarjetas de crédito o rebajen los límites de crédito actuales. Añade que también es posible que, para compensar la bajada de rentabilidad de estos productos, se comiencen a cobrar comisiones sobre las tarjetas y otros productos bancarios. Asimismo, se endurecerán las condiciones para acceder a este tipo de productos, por lo que solamente personas con un buen perfil financiero podrán acceder a este método de financiación.

Si el Supremo falla a favor de la banca, el escenario sería muy diferente y se crearía bastante desconcierto, ya que no sería acorde con sentencias pasadas sobre las tarjetas “revolving”. No obstante, podría ser que las entidades “se cubriesen las espaldas” ante reclamaciones futuras haciendo cambios en las características de sus tarjetas, así como en la comunicación en la contratación, asegura el comparador.