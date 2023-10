Tres de cada 10 parados no cobran una prestación por desempleo

Tres de cada 10 desempleados no cobraba una prestación por desempleo en agosto, una cobertura que no obstante ha mejorado respecto a un año antes, cuando eran casi cuatro de cada diez los que no estaban protegidos frente al paro, y que se sitúa en tasas no vistas desde 2010.

Según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Trabajo, la cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzaba al 71,5%de los desempleados en agosto, lo que representa una mejora respecto al 64,8% del mismo mes del año anterior.

Trabajo ha asegurado en un comunicado que la tasa de cobertura recupera el valor al que se situaba en 2010 y representa un aumento del 23% respecto al mínimo alcanzado en agosto de 2016, cuando casi la mitad de los desempleados no tenía protección.

El pasado mes de agosto eran 1,8 millones los beneficiarios, un 1,1% más que un año antes, de los que la mayor parte percibían la prestación contributiva (876.556) o el subsidio (763.013), mientras que apenas 96.000 recibían la renta activa de inserción y 81.000 el subsidio de eventuales agrarios.

Con todo, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 1.890 millones de euros, el 7,2% más, mientras que la cuantía media bruta por beneficiario fue de 934,4 euros, lo que supone un aumento de 62,2 euros sobre el mismo mes del año anterior.