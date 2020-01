UGT llama “derecha terrateniente y carca” a los agricultores

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tiene claro cual es el origen de las protestas de estos días de miles de agricultores por toda España: “la derecha terrateniente, carca”, que intenta mantener una situación en el campo “de sumisión”. El líder del sindicato cree que los problemas de los agricultores en el país no vienen como consecuencia de la subida del salario mínimo y, a su juicio, “sería estúpido” pensar que 2,5 euros por persona y día que aproximadamente representa el aumento a 950 euros del SMI sea un “gran problema” para una persona que recolecta “miles de kilos, que mueve toneladas de productos en el país”. Frente a ello, considera que el problema son las redes de comercialización, la distribución, el “nuevo momento” que se vive en el país, que las grandes cadenas “se quieren además quedar con la tierra”, también en Extremadura, “expulsando” a pequeños agricultores, lo que, a su juicio, no se soluciona no subiendo el SMI.

Además, ha apuntado que el SMI es “seguramente uno de los elementos fundamentales para mantener a las personas en el territorio”, algo importante ahora que se habla tanto de la España vaciada. “Igual hay alguien que es tan estúpido que cree que la gente se va de pueblos pequeños y ciudades pequeñas sólo porque no tiene trabajo”, ha explicado Pepe Álvarez. En esta línea, el secretario general de UGT ha concretado que en muchos casos se van porque los salarios son “incompatibles” con tener una vida “en dignidad” porque, aunque hay cosas más baratas, desde el punto de vista del acceso a la cultura o de la movilidad “es mucho más caro” vivir en un pueblo pequeño que en una gran ciudad.

Por ello, reclama a la Junta de Extremadura que no se deje llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de “la derecha terrateniente y carca” y piensen en la mayoría de ciudadanos de la comunidad que ya viven en una situación “de miseria salarial” o en las pensiones que tienen tanto allí como en Andalucía. Aunque ha señalado que en el campo de Extremadura hace “largo tiempo” que las organizaciones agrarias mayoritarias, sobre todo aquellas de “grandes poseedores de tierra”, cuestionan el convenio del sector agrícola en Extremadura y, de hecho, ha incidido en que en estos momentos hay unos cuantos conflictos sin solventar después de un laudo arbitral que se produjo. El líder de UGT ha aclarado que las movilizaciones por la situación del campo que se suceden estos días en España cuentan con un manifiesto de todas las organizaciones convocantes en el que no aparece como reivindicación que no se incremente el SMI. Sin embargo, ha señalado como responsables de esta petición a algunas organizaciones del campo, generalmente que representan “a los grandes terratenientes”, pero ha rechazado que sea el problema por el que se manifiestan las organizaciones agrarias.

En cuanto a las organizaciones agrarias, ha acusado a COAG de representar intereses que no son “de los ciudadanos con menos recursos en el país”, y ha reclamado a ésta o la organización que lo plantee que explique cuál es la repercusión negativa que hace inviable las explotaciones agrarias subiendo el SMI. Así, ha invitado a que dividan la subida de 2,5 euros por persona y día entre el número de kilos o toneladas que mueve un individuo porque cree que “seguramente” llegarán a conclusión de que no es el problema». “Tanto COAG como Asaja harían bien en hacer los cálculos desde esta perspectiva y no querer cargar sobre los trabajadores el peso de otros problemas que tiene el campo, que seguramente podríamos encontrarnos con ellos para encontrar soluciones”, ha aseverado. Sobre las protestas de Fernández Vara por la subida del salario mínimo ha criticado que el presidente extremeño haya salido de manera “tan rápida” a hacer una valoración en relación con un dato “que hay que analizar con más tranquilidad y seguramente mirando a la cara a todos los ciudadanos de Extremadura”, informa Ep.