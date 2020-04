Un MBA pésimo en tu curriculum es una señal de que eres una persona que toma malas decisiones, entrevista a Duncan Chapple

Duncan Chapple es un investigador en la University of Edinburgh Business School que estudió para su MBA en la London Business School y el Dartmouth College,pero ha estudiado en otras escuelas de negocios en Europa y EEUU. Es un “friki de los MBAs” que ha estado ayudando en los foros de find MBA durante años.

Hablamos con él sobre escuelas de negocios, MBAs y como acertar al realizar este tipo de formación. Tanto antes de elegir la escuela de negocio como en después de la misma.

Para aquellos que no lo sepan ¿cómo definiría un MBA? ¿Cuál es la diferencia entre un MBA y otros masters en Negocios/Gestión? ¿Y cuál es la diferencia entre un MBA y educación ejecutiva?

Un MBA (Master in Business Administration) es un Master en Administración de Empresas. En la mayor parte del mundo es realizado por personas que llevan unos pocos años de experiencia y quieren obtener una visión amplia de las habilidades de gestión. Hay otros tipos de títulos de master en las escuelas de negocios.

Los más conocidos son los masters en en gestión (Masters in Management), que son como un MBA en su contenido académico pero para personas que no tienen mucha experiencia laboral y necesitan otro enfoque pedagógico, incluida la enseñanza de habilidades más específicas. El otro tipo de título de gestión los los másteres especializados, por ejemplo hay másteres en finanzas, marketing, gestión o en la cadena de producción.

La principal actividad de las escuelas de negocios es la educación ejecutiva. Esto es proveer de programas de formación que incrementen el valor de los profesionales en el lugar de trabajo más que proporcionar títulos académicos

Considerando el alto coste de un master, no sólo en términos de tasas y vivir, pero también en términos de ingresos perdidos durante el tiempo de estudio, ¿por qué alguien debe dejar de trabajar y estudiar un MBA?

La mayor parte de los masters son una excelente inversión. He estado trabajando con gente que comienza en su carrera laboral y quieren hacer un master durante casi 20 años,. Normalmente su inversión en el título se pagará a sí misma bastantes veces. Para la mayor parte de la gente será la mejor inversión en ellos.

¿Recomienda alguna escuela de negocios en el mundo hispanohablante?

Definitivamente las mejores escuelas de negocios del mundo hispanohablante son aquellas localizadas en España. Las tres prestigiosas escuelas serán bien conocidas para muchos de los lectores de este blog: IESE (que también está en São Paulo and New York), ESADE and IE. Son escuelas excelentes que están cómodamente entre las muy mejores del mundo.

También creo que merece la pena prestar atención a las escuelas en América Latina que también pueden jugar un gran papel en el desarrollo profesional de las personas de allí.

Hay muchas escuelas de negocio excelentes en Latinoamérica, pero las dos que debo mencionar son EGADE en el Tecnológico de Monterrey y e INCAE en Costa Rica y Nicaragua. Creo que EGADE es muy interesante en Norteamérica para muchas personas por su programa de doble MBA con la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

INCAE es muy interesante porque tiene su foco en desarrollar a líderes que son capaces de funcionar tanto en el sector privado como en el público.

A veces vemos a personas que han estudiado grados o licenciaturas en Administración de Empresas o Gestión optando por un MBA, ¿no es ese tipo de educación un tanto redundante?

No creo que sea redundante para nada. Lo he visto en mi experiencia tanto aquí como en la Universidad de Edimburgo y otras excelentes escuelas de negocios donde he enseñado. He enseñado tanto a estudiantes de grado como de postgrado. Veo que los estudiantes de grado son excelentes en funciones. Ven las distintas actividades de negocio y son capaces de conseguir maestría en dichas funciones individuales

Mientras que los MBA permiten a la gente actuar como gestores a través de dichas funciones y particularmente desarrollar sus habilidades blandas, sus habilidades de trabajar en grupo, sus habilidades de negociar, de presentar, de convencer, de tomar decisiones. Esas son las habilidades que los títulos de grado no enseñan muy bien.

La otra cosa que puede hacer un MBA es permitir a la gente hacer una transición. Sabes que pueden haber empezado en contabilidad, y ahora quieren irse a finanzas, o empezaron en operaciones y ahora quieren ir a marketing. Un MBA en una gran escuela de negocios verdaderamente te permite hacer estas grandes transiciones de un modo eficaz y seguro.

¿Cómo podemos diferenciar entre un MBA excelente, un buen MBA, un MBA mediocre y un MBA pésimo?

Creo que hay dos modos de tomar esto. Uno es genérico para casi cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre un MBA bueno y un MBA malo? Y en particular, para ti como individuo ¿cuál es el MBA adecuado para ti?

Si miramos a los mejores MBAs, estos son los que se han identificado en los rakings. Si miramos los rankings del Financial Times, de US News, y del World Report por Buisness Week, por QS, etc. Todas las buenas escuelas de negocios están reconocidas en dichos rankings. No hay escuelas de negocios excelentes que no estén reconocidas por dichos rankings. Así que si buscas un MBA excelente o un MBA bueno, un MBA excelente el signo es que estará presente en dichos rankings y va a estar en buena posición en muchos de ellos.

Un buen MBA probablemente está presente en uno de dichos rankings y probablemente va a tener una acreditación por parte de uno de las tres instituciones (AACSB, EQUIS o AMBA). Un MBA mediocre será un MBA que no aparece en ninguno de esos rankings y no tiene estas acreditaciones., pero es un MBA real por parte de una universidad reconocida legalmente y que tiene el derecho a expedir títulos en su propio país.

Un MBA pésimo en tu curriculum es una señal de que eres una persona que toma malas decisiones

Un MBA pésimo sería algo que no es un MBA de ningún modo. Algo que veo en Europa es que hay negocios que no son reconocidos legalmente como universidades en su país y que han comprado una acreditación por parte de una institución que nadie conoce. Y están produciendo papeles en los que dice MBA, pero dichas organizaciones no son universidades, y estas cosas son pésimas porque no tienen estatus legal.

Hay otro problema con estos horribles MBAs, y es que son una señal de que eres una persona que toma malas decisiones. Si tienes un MBA horrible muestras que no eres un muy bueno haciendo tu investigación o no eres muy bueno evaluando información, o no muy bueno pensando críticamente. Así que para mí, es un signo de que alguien no está preparado para una carrera profesional de gestión si toman tan malas decisiones sobre algo tan importante para su propio futuro. Podría ser una de las peores decisiones que tomaran en su vida. Es un signo muy preocupante tomar ese mala decisión.

Así que por la pregunta anterior, si un lector se da cuenta de que ha obtenido un MBA pésimo o mediocre ¿qué pueden hacer?

Lo primero es evaluar qué tipo de activo es el título en tu CV u hoja de vida. UN MBA mediocre probablemente muestre que simplemente no tenías los recursos que necesitabas para entrar en un uno excelente.

Pero si tienes un MBA pésimo, algo que es vergonzoso, que no está reconocido como un MBA para nada, probablemente lo mejor es no mencionarlo excepto en situaciones en las que absolutamente tengas que hacerlo. Pero si puedes pasar sin mencionar algo que te hace parecer peor, eso parece una buena idea.

Creo que también puedes considerar obtener una cualificación suplementaria que tenga mejor aspecto. Los MBAs Online ahora están disponibles por muy poco. Suelo hablarle a la gente del MBA online de la Missouri State University que es alrededor de 10.000$ con acreditación por la AACSB. Esas es muy buena acreditación. Es relativamente barato comparado con un MBA a tiempo completo en una escuela de negocios top. Y hay otros títulos que son ofrecidos online. Puedo mencionar ejemplos en inglés. El MBA de la Manchester Metropolitan Univiersity y de la Open University aquí en Reino Unido y en EEUU de la Boston University y la University of Illinois. Creo que para la gente de américa Latina el reciente anuncio por parte de INCAE que está lanzando su MBA en conjunto con Emeritus va a ser un desarrollo muy interesante,

¿Hay alternativas al MBA? ¿Cuál para profesionales que no puedan comprometerse al coste y tiempo de un MBA? ¿Pueden ser estas alternativas proveer un resultado profesional equivalente?

No hay muchas alternativas que te vayan a dar el mismo resultado que un MBA excelente. En particular un MBA desarrolla muchas habilidades blandas y transferibles que en añadidura al conocimiento que se puede obtener más fácilmente en un programa online.

Pero hay cualificaciones sobre las que yo llamaría la atención que pienso que son típicamente muy fuertes. Una de ellas es la cualificación CIMA en contabilidad de gestión. He conocido a compañeros que han tomado cualificaciones en contabilidad de gestión y son muy buenas. Dan una verdadera perspectiva y tocan muchos desafíos para las empresas.

En segundo lugar una de las cualificaciones más antiguas disponibles es el diploma para graduados que enseña la London School of Economics, Se otorga por parte de la Universidad de Londres de la que la LSE es parte. Tiene una serie de diplomas para graduados que que son básicamente el equivalente de un fin de año de un grado en la LSE. Estas son unas cualificaciones muy potentes y no muy caras. Finalmente añadiría las especializaciones, certificados y micromasters que se enseñan por parte de las plataformas de educación online TEDx y Coursera. Estas también ofrecen certificados muy fuertes que pueden ser transferidos por créditos en instituciones más tardes. Demuestran que eres capaz de completar cursos exigentes.

A veces vemos que algunos programas de MBAs o incluso las mismas escuelas desaparecen, por ejemplo el MBA de Bradford o el de la Central European University. ¿Es terrible para los egresados? ¿Cómo puede un futuro estudiante de MBA elegir una escuela que durará y evitar esto?

En los últimos 20 años hemos visto muchos cambios en el Mercado de la educación de negocios. El MBA a tiempo completo solía ser el modo dominante de obtener un título de master en administración de empresas. Ya no es el caso, muchas escuelas de negocios en el Reino Unido tienen más estudiantes que están obteniendo su MBA del modo no tradicional, lo he visto con muchas escuelas líderes de negocios como Warwick, Cranfield y Manchester. Tienen más estudiantes en los caminos no tradicionales de MBA. Y en muchos países el mercado de MBA se ha movido tan agresivamente que las escuelas se plantean si tiene sentido para ellas seguir ofreciendo un MBA a tiempo completo.

Creo que si una escuela cierra su MBA a tiempo completo, no necesariamente significa que es más débil. A menudo significa que ha encontrado un modo más efectivo de ir al mercado. Así que si miras por ejemplo a Illinois o Iowa, que han cerrado su MBA a tiempo completo en campus. No creo que signifique necesariamente una derrota. Solamente refleja un cambio en el modelo de negocio.

Creo que lo que hemos visto también en el pasado es que algunas escuelas han tenido momentos de ventaja. Bradford por ejemplo tenía un MBA a tiempo completo durante un periodo que era más fácil para los estudiantes internacionales conseguir permisos de trabajo en el Reino Unido. Esta situación ha cambiado en el Reino Unido y en los Estados Unidos y en otros países.

Y eso significa que las escuelas que eran especialmente fuertes ayudando a los extranjeros a conseguir su movilidad internacional se han encontrado en una posición más débil. Creo que es difícil evitar esto. Una escuela que tiene un modelo de negocio inusual y distintivo, parece vulnerable si depende de un factor externo como este.

Puede ser muy difícil evaluar esto. Un modo fácil es elegir una escuela que ha estado funcionando durante mucho tiempo y está muy bien establecida. Si vas a una escuela que sube muy rápido, tal vez no estaba muy establecida hace 10 o 20 años. Un gran ejemplo es Hult, nadie sabe dónde estará dentro de 10 o 20 años, pero hace 10 no estaba en ningún lugar, así que es una propuesta más arriesgada porque es muy volátil.

¿Qué debe hacerse por un estudiante de MBA para obtener lo máximo de su MBA?

Creo que lo más importante es comenzar con el fin en mente. Si entiendes lo que quieres obtener de un MBA, puedes decidir como distribuir tu tiempo de un modo y otro. Lo que no se puede hacer es hacer todo al 100%.

No he conocido a muchas personas de escuelas de negocios top que no hayan podido conseguir los objetivos que se han fijado, salvo que hayan aparecido grandes eventos vitales por el camino.

Por ejemplo si quieres estar en la Dean’s list u obtener otro tipo de reconocimiento sobre el rendimiento académico, vas a tener que tomar decisiones. Tendrás que pasar menos tiempo neworking, menos tiempo atendiendo eventos académicos. Probablemente tendrás que tomar optativas donde es más fácil conseguir buenas notas porque los temas te sean más familiares. En el lado opuesto, si lo que quieres es hacer un cambio en la carrera laboral, puede que ten enfoques más en cursos más desafiantes que sean menos familiares para ti donde puedas obtener peores notas.

Tal vez prefieras estar centrado en hacer networking con estudiantes y empleados que son de una industria que no te es tan familiar y necesites trabajar más duro para ofrecerles valor, para que quieran pasar más tiempo contigo. Así que no hay un único modo de comportarse.

En un MBA hay que enfocarse en los objetivos, comienza con el fin en mente. Piensa en los recursos que el MBA te provee y céntrate en los que te van a dar mejor resultado.

¿Es mejor centrarse en buenas notas o en networking? ¿Cómo pueden aterrizar en su trabajo soñado (y bien pagado) después del MBA? ¿Cómo hacer networking si los compañeros van a hacer networking están en una situación parecida a la tuya sin trabajo?

Hay tres modos en los que puedes hacer networking. Uno es a través de los estudiantes a los que te refieres, van a ser de diferentes países, van a ir a diferentes funciones.

El poder de esta gente como red, no puede ser visto en las conexiones que ya tienes. Tal vez ellos puedan presentarte a personas en las empresas en las que han trabajado. Puede que te puedan proporcionar cierta información que te ayude a pedir empleo o tal vez más tarde en su carrera laboral, van a moverse a posiciones de gestión altas y merece la pena mantenerse en contacto por el valor que te pueden traer.

En segundo lugar vas a conocer a muchas personas cuando estés en el campus, vas a conocer a empleadores, vas a conocer a profesores, gente que esté estudiando otros programas en la escuela. He visto que Linkedin puede ser una herramienta muy potente para convertir conexiones superficiales en conexiones para toda la vida que te pueden entregar valor cuando necesites acceder a información o personas que estas puedan tener.

En tercer lugar hacer networking en la red de antiguos alumnos es una habilidad muy potente. Lo que he visto es que atender a eventos para antiguos alumnos y localizar a antiguos alumnos en Linkedin puede ser muy efectivo. Es muy importante ofrecerles valor primero, y eso es por lo que debes tener una marca personal antes. También sui puedes encontrar modos de compartir tus valores, tus pensamientos a través de blogs, redes sociales y usarlo como podcasts, de verdad le estás entregando valor a la gente. Esto te puede ayudar mucho en el futuro.

Algunos conocemos graduados de MBAs de escuelas de negocios top que no han sacado mucho de su MBA o su Master in Management en términos de progresión en su carrera. ¿Qué deben hacer para obtener lo máximo posible de su diploma?

Bueno, para ser honesto, probablemente debían hacer lo que han hecho. Si han realizado un MBA y no se ha reflejado en una mejora laboral, eso es porque seguramente se le han mostrado muchas elecciones y opciones y probablemente han hecho las elecciones adecuadas para ellos. No creo que se puede asumir que cualquiera que hace un MBA y decide hacerse monje budista o abroor una coperativa o trabajar en sectores sin ñanimo de lucro o tomar un camino poco conocido. No creo que podemos asumir que dichas personas han fracasado. Han hecho sus elecciones para ellos mismos y tal vez no hubieran sido capaces de hacerlas si no hubieran ido a la escuela de negocios.

Por ejemplo alguien que haya empezado un pequeño negocio que no les ha producido mucho pero que les ha dado flexibilidad para ser un mejor progenitor, un mejor miembro de su familia o enfocarse en ser un artista o en cambiar de país u otro tipo de transición.

Esto puede no reflejarse en éxito financiero o en algo que parezca progresión laboral en una gran organización o subir en la jerarquía, pero probablemente han tenido éxito. No he conocido a muchas personas de escuelas de negocios top que no hayan podido conseguir los objetivos que se han fijado, salvo que hayan aparecido grandes eventos vitales por el camino. Si han trabajado en sus planes, y han hecho ajustes a su plan , probablemente han llegado o decidido cambiar de dirección.

Creo que hay una excepción, algunas personas que no tienen objetivos y creen que un MBA lo soluciona todo. Algunas personas no entienden el modo en el que funciona un MBA en el país en el que han realizado su MBA, pero como regla de general no es muy difícil que tus objetivos sucedan al finalizar un MBA de élite.

Tienes que comenzar con el fin en mente, y después trabajar en un plan. Creo que esta es la clave. Pero ese es el desafío que veo normalmente, que personas que piensan que no han tenido mucho éxito con su carrera en la escuela de negocios no tenían un objetivo específico en mente. Simplemente querían ganar más dinero, pero no tenían una idea muy específica sobre su estrategia laboral o los pasos que necesitaban dar para llegar ahí.

Muchas gracias por responder a nuestras preguntas.

