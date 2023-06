Una artimaña de Hacienda revienta la huelga de Inspección

La primera huelga general en la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) puede acabar casi antes empezar. Tras 24 horas de paro total en todas las oficinas y delegaciones del organismo, la situación no ha salido como los sindicatos convocantes esperaban. La reunión del comité ejecutivo de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), que debía decidir mañana la aprobación de las reclamaciones que demanda la plantilla de la Inspección desde hace dos años, finalmente no ha convocado dicha reunión. Esto supone, de facto, que cualquier avance que hubieran querido lograr los huelguistas ha quedado completamente paralizado, por lo que la continuidad del paro indefinido ha quedado casi sentenciado. Hoy, en asamblea general, los sindicatos decidirán no seguir adelante con la huelga si el CECIR no se reúne antes del viernes.

Las organizaciones sindicales acusan a Trabajo de haberles mentido «de nuevo» al asegurarles que dicha reunión iba a celebrarse, y a Hacienda, de reventar las movilizaciones al retrasar «a propósito» dicha Comisión, algo que niegan ambos Ministerios. Desde Hacienda se asegura que el CECIR se reúne una vez al mes y es él el que decide cuándo se convoca a sus miembros. «No hay ninguna mala intención», aseguraron desde el Ministerio, aunque otras fuentes internas sí que aseguraron a LA RAZÓN que la reunión estaba convocada para mediados de esta semana, pero que se había pospuesto por «razones de agenda».

La huelga, impulsada por los principales sindicatos con representación en el organismo (CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess) ya había sufrido un serio quebranto al borrarse Comisiones Obreras de la convocatoria a última hora por la «politización que se estaba haciendo de las reivindicaciones del organismo» y porque «ahora mismo, no existe un interlocutor válido que pueda negociar, por lo que la huelga no tenía sentido». No piensan así el resto de organizaciones, que insisten en que «el Gobierno no está en funciones y tiene capacidad para cumplir con lo prometido».

Según fuentes de los convocantes, la huelga de ayer tuvo un seguimiento generalizado, que osciló entre el 70% y el 75%, un «éxito que demuestra la implicación de la plantilla en la mejora de las condiciones de trabajo y en el futuro del organismo».

Hacienda hizo el pasado mes de mayo una última oferta, en la que autorizó las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, con la inclusión de 781 nuevos puestos de trabajo en la Inspección, además de un nuevo crédito de 6,15 millones de productividad extraordinaria para toda la plantilla, algo «claramente insuficiente para los sindicatos», por lo que decidieron seguir adelante con las movilizaciones, que culminaron ayer con la primera jornada de huelga indefinida. Sin embargo, puede tener las horas contadas si no se produce la reunión del CECIR o una oferta de última hora de Hacienda. «No tendría sentido seguir adelante con la actual situación política y electoral, por lo que lo más seguro es que se desconvoque la huelga», concluyeron las fuentes sindicales.