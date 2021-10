1 de cada 15 personas vacunadas mueren, según datos ocultos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

TP.- Los CDC y la FDA afirman que podemos ignorar con seguridad el enorme aumento de las tasas de efectos adversos notificados al sistema VAERS este año (este es el sistema oficial de notificación de efectos adversos en el que se basan la FDA y los CDC para detectar señales de seguridad).

En su opinión, no hay “nada que ver” en el gráfico de muertes que aparece a continuación. Afirman que la propensión a informar (PTR) es mucho mayor este año y que todos los efectos (con la excepción de unos pocos) son simplemente efectos de antecedentes que no fueron causados por las vacunas Covid-19.

Sólo hay un pequeño problema con esa explicación: hay un documento del CDC que demuestra que están mintiendo. A lo grande.

A continuación mostraré que incluso si creyéramos todo lo que dicen, no puede explicar todas las muertes y los eventos adversos graves. Los datos simplemente no se ajustan a su hipótesis. En absoluto.

La realidad es que las vacunas son extremadamente peligrosas, matan más de lo que salvan en todos los rangos de edad (es peor cuanto más joven eres), y deberían detenerse inmediatamente, no darles luz verde como acaba de hacer el comité de la FDA. Todos los mandatos de las vacunas deberían ser rescindidos.

El documento de los CDC

En pocas palabras, hay un documento escrito por cinco autores de los CDC, La sensibilidad de los informes del Sistema de Notificación de Efectos Adversos a las Vacunas (VAERS) para la anafilaxia y para el síndrome de Guillain-Barré, que fue publicado hace un año en la literatura científica revisada por pares.

El documento afirma que, en el pasado, los efectos adversos graves no se han notificado en un factor máximo de 8,3 (conocido como factor de subnotificación (URF)).

Esto significa que en el mejor escenario posible, en el que la notificación es completa (es decir, en el que el FRU=1 y el PTR, definido como el FRU medio/ FRU actual, es de 8,3), una tasa de notificación de efectos adversos graves que es 8,3 veces mayor que la tasa de notificación anterior para ese síntoma podría ignorarse con seguridad como algo que se debe simplemente a una mayor propensión a notificar la tasa natural de efectos de fondo.

Aunque teóricamente se podría tener un URF de <1, esto es poco probable ya que el Departamento de Salud verifica todos los registros antes de ponerlos en la base de datos y elimina los duplicados. Hay errores que ocurren, pero son menores, por ejemplo, sabemos de 2 registros de juego de los 1,6 millones de informes de VAERS. Así que el mínimo URF sería 1 y sería casi imposible de conseguir desde un punto de vista práctico.

Este es el problema. Este año, con las vacunas COVID, hay un enorme número de eventos adversos graves que se reportan a una tasa que es más de 8,3 veces mayor que los años anteriores. De hecho, casi todos los efectos graves que he investigado se han incrementado con respecto a los años anteriores en una proporción significativamente mayor. He documentado esto en un importante vídeo sobre los informes de efectos adversos graves del VAERS que espero que todo el mundo vea.

Lamentablemente, ninguna de las personas de la FDA, los CDC o sus respectivos comités externos ha visto ese vídeo. Si lo hicieran, se darían cuenta inmediatamente de los enormes errores que se han cometido y estoy seguro de que tomarían medidas correctivas.

Pero la disonancia cognitiva les impide ver el vídeo. Creo que la única manera de obligarles a ver el vídeo sería atarles físicamente a una silla y ponerles pinzas en los ojos como se hacía en la película “La naranja mecánica”.

¿Cómo se explican las tasas de embolia pulmonar?

El efecto adverso grave más sorprendente que encontré fue la embolia pulmonar (EP).

La media anual de informes de EP por año en VAERS para todas las vacunas fue de 1,4. Así que esperaríamos ver como máximo 11,6 casos de EP este año según el sistema de creencias de la FDA y los CDC. Bueno, un pequeño problema: con las vacunas COVID, hubo 1.131 informes, casi un aumento de 100 veces sobre el “mejor de los casos”. Por favor, vea el vídeo sobre los informes de efectos adversos graves del VAERS para ver esto por sí mismo.

Además, para aquellos que sufren el “síndrome de disonancia cognitiva” (esta es una aflicción común de las personas que piensan que las vacunas son seguras), el aumento de los informes tampoco se debe a un aumento de las tasas de vacunación, como explicamos en este documento que muestra las tasas históricas de vacunación entre varios grupos de edad.

En otras palabras, incluso si compras totalmente el argumento de porquería de la FDA y los CDC (que nunca justificaron con análisis o datos) de que la URF=1 este año, sigue significando que el 99% de los informes de embolia pulmonar (EP) son inexplicables. Deben ser causadas por “algo” y ese algo tiene que ser muy grande y tiene que estar correlacionado con la administración de la vacuna porque la tasa de informes de EP estaba correlacionada con la administración de la vacuna.

Si estos casos de EP no fueron causados por la vacuna, ¿entonces qué los causó?

Nadie puede explicarlo. Nadie intenta siquiera explicarlo. Nadie quiere siquiera hablar de ello.

Pero como los principales medios de comunicación y los verificadores de hechos hacen oídos sordos a los informes de seguridad, nunca hacen la pregunta. Nunca lo harán. Haría explotar toda la falsa narrativa.

Matamos a 15 personas para quizás salvar a una. ¿Estamos locos?

Además, si utilizamos la misma metodología que emplean los CDC en su documento para determinar el factor de subnotificación real de este año, pero utilizamos una referencia mucho más precisa, encontramos que la mejor estimación para el URF mínimo es 41. En el caso de los sucesos menos graves, se utilizaría un número mayor, ya que es mucho menos probable que los trabajadores sanitarios y los consumidores notifiquen los sucesos menos graves. Por lo tanto, utilizar 41 es siempre “seguro” en el sentido de que no sobreestimará ningún suceso.

Esto significa que hemos matado a más de 150.000 estadounidenses hasta ahora, y todas esas muertes tuvieron que ser causadas por la vacuna porque simplemente no hay otra explicación que se ajuste a todos los hechos. Ver este documento para los detalles. El documento también detalla otras 7 maneras de validar la cifra y ninguno de esos métodos utilizó los datos del VAERS en absoluto. Esto hace que sea imposible que alguien ataque el análisis de forma creíble. Nadie quiere debatir sobre esto.

Y el propio estudio de fase 3 de Pfizer demostró que sólo salvamos 1 muerte por COVID por cada 22.000 personas que vacunamos (hay que ver la tabla S4 en el suplemento para saber que 2 personas murieron por COVID que no estaban vacunadas y 1 persona murió por COVID que recibió la vacuna, así que un ahorro neto de 1 vida).

Hemos vacunado completamente a casi 220 millones de estadounidenses, lo que significa que podemos salvar unas 10.000 vidas de COVID según el estudio de Pfizer, que es el dato más definitivo que tenemos (ya que los “verdaderos científicos” SÓLO confían en los datos de los ensayos controlados aleatorios que se realizan).

Sin embargo, los datos del VAERS muestran que hemos matado a más de 150.000 estadounidenses por la vacuna para lograr ese objetivo.

En otras palabras, matamos a 15 personas por cada vida de COVID que podríamos salvar.

Pero es peor que eso porque el estudio de Pfizer se hizo antes de Delta. La vacuna de Pfizer fue desarrollada para la variante Alfa y es menos efectiva contra la Delta. Así que nuestras cifras son aún más extremas.

Esto significa, por supuesto, que la FDA, los CDC y sus comités externos son incompetentes en su capacidad para detectar señales de seguridad. Ni siquiera pudieron detectar la señal de seguridad de la mortalidad. También significa que los mandatos de las vacunas son inmorales y poco éticos.

Verdad incómoda: la miocarditis inducida por la vacuna no es ni rara ni leve

Cuando aplicamos el URF correcto a los datos de la miocarditis, encontramos que la miocarditis pasa de ser un caso “raro” a uno común.

Utilizando los datos de los CDC y aplicando el URF correcto, para los chicos de 16 años, la tasa de miocarditis es de 1 en 317, como podemos ver en esta diapositiva de nuestro paquete “Todo lo que necesitas saber”. Eso no es raro.

Además, en cuanto a que la miocarditis sea “leve” eso también es mentira. Según los cardiólogos con los que hablé, como Peter McCullough, no existe la miocarditis leve. Cada vez que se produce un evento que lleva a un adolescente al hospital, eso es problemático. De hecho, como mostramos en el artículo Todo lo que necesitas saber, los niveles de troponina pueden elevarse a niveles extremos y permanecer elevados durante meses. La troponina es un marcador de daño cardíaco. A diferencia de un infarto, los niveles son mucho más altos y permanecen elevados durante mucho más tiempo. El daño que se produce suele ser permanente y puede llevar a la pérdida de la vida en un plazo de 5 años. Por supuesto, nadie sabe la tasa de mortalidad en 5 años. Lo sabremos en 5 años. Nuestros hijos están inscritos en el ensayo clínico de esto al ser vacunados, pero no notificamos a los padres de esto. Y los niños no tienen ni idea porque los médicos les dicen que es seguro. Ellos creen a los médicos. Los médicos creen en el CDC. Y el CDC estaba mintiendo. Y ahora el CDC simplemente no quiere hablar con nosotros al respecto. Lo entiendo.

Hay miles de casos en aumento

No son sólo unos pocos síntomas los que están aumentados. Hay miles de ellos. Si no te matan, puedes quedar discapacitado de por vida, incluso después de usar los medicamentos adecuados para librarte de los efectos dañinos de las vacunas.

Aquí están las píldoras que toma diariamente una amiga mía (ex enfermera de alto nivel en una de las mejores facultades de medicina de Estados Unidos) que ha quedado lesionada de por vida por la vacuna y no puede trabajar (es madre soltera).

Medicamentos y suplementos tomados antes de la lesión de la vacuna: 0

Indemnización recibida del gobierno estadounidense por sus lesiones: 0

La censura ha sustituido al debate científico

Esto es vergonzoso para todos: los CDC, la FDA, el Congreso, los medios de comunicación convencionales y la comunidad médica. Por eso nadie quiere debatir conmigo y con mi equipo de expertos en un debate abierto. Porque nadie quiere enfrentarse al hecho de que estaban equivocados.

El público quiere un debate. Es abrumador. Nunca he visto un resultado de encuesta tan desigual en mi vida:

Pero nadie que apoye la falsa narrativa va a debatir con nosotros. Esta gente no tiene que rendir cuentas a la opinión pública.

