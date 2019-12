20 retos que marcarán la nueva década en España

1- ECONOMÍA: Más productividad

Daniel Lacalle, economista

Publicidad

Nos enfrentamos a un periodo de crecimiento, bienestar y calidad de vida gracias a la tecnología y la apertura económica. Los próximos diez años van a aumentar la clase media en los países en desarrollo y crear millones de empleos gracias al avance tecnológico y la mejora del medio ambiente. Las estimaciones de un futuro distópico y las predicciones catastrofistas no solo van a demostrar estar erradas sino diametralmente equivocadas. España empieza la década con políticas erróneas. En vez de presentarnos ante el mundo como un país que atraiga inversión tecnológica, se beneficie del crecimiento global de la clase media y de la mayor longevidad, parece que el objetivo del gobierno en funciones es ignorar las oportunidades. Los grandes retos de España son tres: mejorar la productividad, algo que solo puede ocurrir cuando se deje de subvencionar a los sectores de baja productividad mientras se penaliza fiscalmente la innovación, la eficiencia y la alta productividad. Segundo, atraer la inversión en cambio tecnológico, para lo que tenemos que agilizar la administración y tener una fiscalidad competitiva. Y tercero, liderar la transición energética competitiva con un plan industrial serio que fortalezca nuestras empresas exportadoras.

2- UNIDAD: Huir del populismo

Teresa Freixes, catedrática en Derecho Constitucional

La nueva década no se presenta con visos optimistas. Nos hemos enquistado en problemas que tienen su origen en nacionalismos y populismos, no sólo aquí, sino en muchos otros sitios. Sería necesario relanzar los valores constitucionales y europeos como elementos de vertebración de una ciudadanía que cada día que pasa está más confusa. Unos nos dicen que lo que va a venir mejorará nuestras vidas, con un marcado carácter social, fruto de los pactos que se están fraguando para poder formar gobierno. Otros nos echan un jarro de agua fría poniendo en solfa el Estado de Derecho y la propia democracia, a la que sólo atribuyen valor electoral, a través del voto, pero sin contenidos. Nos amenaza el populismo bajo variadas fórmulas. Muchas reformas pendientes tendrían que ir tomando cuerpo para poder encauzar los problemas, creados mediante un sistema jurídico que no está pensado para hacer frente a los desafíos que nos enfrentan a nuestros peores demonios. Una España unida en una Europa unida tendría que poder consolidarse en los próximos años. Esperemos que a los políticos, a todos, les dé un ataque de sensatez que permita que la ciudadanía pueda afrontar con instrumentos apropiados la década que vamos a vivir peligrosamente.

3- ESTABILIDAD: Grandes reformas

José María Marco, doctor en la Universidad Pontificia de Comillas

Publicidad

Desde el año 2015 no se han hecho en nuestro país reformas serias. Y desde el verano de 2018, no hemos tenido un Gobierno mínimamente estable. En estos cuatro años, las cosas no se han detenido. La economía ha crecido a un ritmo notable, pero ha empezado a dar síntomas de cansancio. Se requiere un gran programa de reformas. El levantamiento nacionalista ha dejado paso a una situación crónica de enfrentamiento institucional y político, que aprovecha la debilidad del Gobierno central. Y los frentes nacionalistas se van extendiendo por Navarra, Baleares y la Comunidad Valenciana.Nada de todo esto puede ser afrontado por un gobierno débil. Se requiere voluntad de liderazgo y de trabajo a medio plazo, así como capital político. Ahora bien, la estabilidad requiere excluir del gobierno a aquellos que quieren acabar con la nación. En cualquier país esto sería de sentido común. Aquí no lo es. La izquierda se empeña en inventar la cuadratura del círculo. Pero no se puede gobernar un país contra los propios compatriotas. La base de la estabilidad es el reconocimiento, con todas sus consecuencias, del hecho nacional.

4- CATALUÑA: Fuera chulos de playa

Sabino Méndez, compositor y escritor

Publicidad

Si realmente desearan reconstruir la convivencia en Cataluña los políticos deberían estar haciendo exactamente todo lo contrario de lo que hacen: los nacionalistas deberían evitar comportarse como chulos de playa y la televisión regional debería dejar de ser una fábrica de odio supremacista. De cara a la convivencia hacen más daño los medios pesebristas financiados por el gobierno regional que toda la escuela pública catalanista. Lo cierto es que ya hace años que en Cataluña convivían dos formas de pensar. De un lado estaban los que decían «yo soy catalán pero no catalanista», y del otro los que pensaban que éramos diferentes del resto de España. Cuando ahondabas en esa supuesta diferencia, siempre te encontrabas con que «diferente» quería decir «mejor». Durante años, esos proyectos se respetaron, al menos legislativamente y la convivencia, que no el entendimiento, fue posible. El error político de 2017 fue que el catalanismo perdió, no solo la confianza de la mitad de los catalanes, sino también su respeto. Al verlos hacer trampas con las leyes, mucha gente desde entonces piensa en Cataluña que no son gente de fiar democráticamente y que eso es lo único que se puede esperar de ellos. Nadie ha de arrepentirse de su ideología, sino no intentar imponerla saltándose la ley.

5. MONARQUÍA: Modernidad y progreso

Amadeo Rey, doctor en Historia. Doctor en Medicina. Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia

Si Don Juan Carlos tuvo que lidiar magistralmente en la Transición con políticos que actuaron con generosidad siendo artífices del «consenso», Don Felipe tendrá que hacerlo en 2020 con otros que no se apean de postulados supuestamente inamovibles, de independentismos anacrónicos y antihistóricos, artificialmente creados y machaconamente inculcados a la juventud. Cada vez más, la Monarquía está siendo sometida a una implacable auditoría y la Casa del Rey, consciente de esa necesidad, apuesta y deberá seguir apostando por la transparencia y por la defensa de la legalidad, sin la cual ningún Estado puede llamarse tal. Monarquía, en Europa, equivale a modernidad y progreso. Se objeta que el monarca no es elegido. Fuera de que, la monarquía fue refrendada en 1978 por amplia mayoría, el rey no tiene por qué ser elegido. Elegimos a quienes nos administran, no a quién reina y que tiene la capacidad de ser aglutinante, de representarnos a todos, de preocuparse por todos. Don Felipe tendrá que hacer acopio de mano izquierda y de capacidad para escuchar, pero también de coraje para decir oportunamente lo que la mayoría de españoles espera de él.

6. CONVIVENCIA: Superar la discordia

Abel Hernández, Escritor y periodista

Agoniza un «annus horribilis» y llega uno bisiesto cargado de incertidumbre. El Gobierno acaba el año en funciones y en dificultades, como maniatado, a merced de ERC, cuyo jefe ejerce desde la cárcel. Es natural que en Moncloa pidan árnica para superar, casi a la desesperada, cuando aumenta la impaciencia y arrecian las críticas, el persistente bloqueo político Es natural, ante semejante panorama, con la economía resintiéndose, los jóvenes buscando desesperadamente trabajo estable y una vivienda asequible y con la natalidad cayendo en picado, que el Rey, en su mensaje de Navidad haya intentado levantar la moral de la nación y haya hecho un insistente llamamiento al entendimiento y a la concordia. Convendría hacerle caso. Pero no será fácil. Eso sería posible con un gran Gobierno de coalición, dando un giro total a la dirección política. Casi todos dormiríamos más tranquilos. Pero el actual inquilino de la Moncloa no está por la labor. En todo caso, no estaría mal superar tanta discordia y tanta autocrítica negativa, dando un cierto descanso al pensamiento dialéctico y recibiendo con la cara lavada y alegre al año nuevo. Ya se sabe que «ibi semper est victoria, ubi concordia est». O sea que donde hay concordia, hay victoria garantizada.

7. EMPLEO: De calidad y retribuido

Antonio Garamendi, PResidente de CEOE

Publicidad

Epaña arrastra aún tasas de paro elevadas, en su mayoría de carácter estructural. Los cambios que se están produciendo debido a la digitalización y la globalización plantean retos en el plano laboral que habrá que afrontar en los próximos años. En este contexto global, las empresas necesitan de manera urgente aumentar la productividad para ganar competitividad. De esa forma podrán sostener o aumentar, en términos generales, los recientes incrementos retributivos. Son todas cuestiones que se dirigen hacia un mismo fin: el desafío de lograr un mercado laboral adaptado a las nuevas realidades, con tasas de desempleo cada vez menores, y en el que impere el empleo de calidad, de alto valor añadido, y correctamente retribuido. Todo ello requiere de políticas económicas de largo recorrido. Para entender el porqué de esas políticas a largo plazo basta decir que las ganancias de productividad van unidas a la mejora en la innovación, asignatura pendiente en nuestro país donde el objetivo desde la Estrategia de Lisboa era alcanzar una inversión del 3% del presupuesto en 2020 y actualmente no llegamos al 1,4%. La innovación, la digitalización, la internacionalización y el impulso de la industria, llevarán a esa ganancia de competitividad.

8. PENSIONES: Década perdida

Juan Ramón Rallo, economista

La Seguridad Social arrancará la próxima década con una hucha de las pensiones extinguida y con un endeudamiento expansivo año tras año. Se trata de la consecuencia natural de haber consolidado un déficit estructural entre cotizaciones sociales y prestaciones pensionales de 15.000 millones de euros por año; un déficit que, por cierto, no desaparecerá a lo largo de los próximos diez años sino que, en todo caso, continuará incrementándose en tanto en cuanto el número de pensionistas y la cuantía de la pensión media aumentarán a mayor velocidad de lo que lo harán el número de ocupados y sus bases de cotización. Cualquier Ejecutivo con dos dedos de frente intentaría dedicar esta venidera década a recomponer las finanzas de la Seguridad Social y a blindarlas para el futuro: ello requeriría un incremento de las cotizaciones sociales o un recorte de las pensiones. Sin embargo, uno no puede más que temer que nuestra casta política tratará de avanzar sigilosamente por la próxima década sin afrontar los desequilibrios de fondo de la Seguridad Social: si los mercados financieros se lo permiten, continuaremos endeudándonos y difiriendo el problema hacia el futuro. En materia de pensiones, la de los 20 será otra década perdida.

9. DIÁLOGO: Nuevo abecedario político

Julio Valdeón, periodista y escritor

La nueva política traería novedades que no podríamos imaginar. Grandes coaliciones de gobierno, conversaciones programáticas bajo el claro de luna, acuerdos legislativos dignos de una polis exquisitamente civilizada. La realidad es otra. Los grandes partidos centrales son incapaces de entenderse, en buena medida porque el PSOE no quiere, mientras suben los polos ideológicos y ronronean consolidadas las formaciones nacionalistas, algunas de ellas directamente secesionistas. La era del multipartidismo, en un país un poquito menos sectario, tendría que haberse traducido en un nuevo abecedario político, con el interés general y el bien común por bandera. Todavía más con unas circunstancias tan excepcionales como las que vivimos, con la nación amenazada y Sánchez negociando su investidura con delincuentes, que ponen como precio la destrucción del prestigio internacional de la justicia española, la inobservancia de las leyes y, a la postre, la impunidad. Y eso para empezar, que luego viene el referéndum, y de su mano la voladura del sujeto de soberanía. Los nacionalistas, cantonalistas y demás, y por supuesto la izquierda mainstream, aspiran a la España de las boinas y los efluvios decimonónicos. Al matonismo y el chantaje lo llaman diálogo. Así es difícil entenderse.

10. ESTADO DEL BIENESTAR: Expansión de la sanidad y educación

Ramón Tamames, economista

Hemos escuchado que durante la crisis de 2008 a 2013, la Gran Recesión, España tuvo recortes importantes en su Estado de Bienestar. Fundamentalmente en una serie de servicios públicos: sanidad, enseñanza, pensiones…. Es cierto que hubo recortes, pero estadísticamente puede demostrarse que no llegaron a niveles proporcionales, mayores de lo que fue la caída del PIB según las Cuentas Nacionales. No hubo una disminución mayor que la propia contracción de la renta nacional. Lo cual se consiguió, a efectos de financiación, con un aumento extraordinario de la Deuda Pública, que pasó de un 35% del PIB a prácticamente el 100%. En 2020, no habrá grandes cambios. Si tenemos presupuestos habrá una expansión de la sanidad pública por la mayor población debido a la inmigración. En la enseñanza ese incremento será menor en proporción por la débil natalidad y la menor inmigración en edades educativas. En el caso de las pensiones, no podrá realizarse el ajuste por el IPC, sobre todo en un momento en que la tasa de inflación es tan baja (poco más del 1 por 100), y para no superar el nivel de déficit frente a la UE. Otra cosa sucederá con la Ley de Dependencia, todavía no suficientemente calibrada en su extensión, y con muchos solicitantes pendientes aún no mínimamente satisfechos.

11. VIVIENDA: Un marco legal garantista

Miguel Ángel Bernal Alonso, profesor de la Fundación de Estudios Financieros

El primer reto es el acelerado envejecimiento de la población, la caída de la natalidad, tendencia hacia hogares para una persona, y la de los «millennials» por el alquiler y no la propiedad. Debemos tener en cuenta que la entrada de emigrantes está paliando la salida de nuestros jóvenes y personal cualificado. Los inmigrantes que nos llegan, son agua de mayo para nuestro país, pero no tienen en muchos casos capacidad. La falta del apoyo familiar, de raigambre, con sueldos mayoritariamente bajos les imposibilita la adquisición y deben recurrir al alquiler. Otro reto son los movimientos migratorios existentes en España, zonas de marcada caída de población, frente a un movimiento hacia Madrid y el corredor Mediterráneo. Muchas constructoras que operan en territorios que se desertizan pueden estar condenadas a la desaparición, con el efecto económico, social y poblacional que ello comportará. Luego esa caterva de políticos que en vez de dar unas leyes sólidas en temas como alquiler, propiedad, penalización de la ocupación, expropiaciones por inmuebles no ocupados; si se prefiere un código basado en la seguridad jurídica y el respeto de la propiedad privada, hacen todo lo contrario: leyes demagogas, populistas que va contra la propiedad privada. Cualquier actividad necesita de un marco legal garantista.

12. JUVENTUD: Esfuerzo frente a apariencias

Carlos Gutiérrez, estudiante

Comienza una nueva década de vital importancia para quienes ahora alcanzamos la mayoría de edad, y el primer reto al que nos enfrentamos la mayoría de nosotros es conseguir estudiar lo que nos gusta. En el caso de poder hacerlo, que no siempre es posible, y terminarlo con éxito, nos adentramos en el camino desconocido de encontrar un trabajo que deseamos, que se ajuste a nuestros estudios y que se remunere en función de nuestras capacidades y no de nuestra edad. La juventud, entre la que me encuentro, es responsable y participa sin complejos en los retos a nivel global que se nos plantean en esta década, como el cambio climático (donde los menores hemos estado más que a la altura de las circunstancias) o los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Los futuros universitarios nos enfrentamos al desafío de alcanzar la estabilidad personal y laboral que nos permita llegar a ser personas y ciudadanos responsables. Nuestra generación se ve además asaltada por la incertidumbre y la duda ante la búsqueda de unos objetivos claros en la vida, se ve atrapada por una sociedad en la que priman las apariencias frente al esfuerzo y en la que no siempre éste último se verá recompensado. El esfuerzo por buscar lo auténtico y no solo lo fácil, será necesario para superar nuestros objetivos tanto a nivel personal como a nivel global. No será sencillo.

13. IGUALDAD: Fin de la discriminación

Clara Sainz de Baranda, profesora de Género e Igualdad en la UC3M

Para alcanzar el reto de igualdad real, los hombres y las mujeres, como actores sociales, deben involucrarse del mismo modo e intensidad en los procesos de transformación de roles, de las relaciones y en cambiar los procesos socialmente establecidos para, juntos, construir una sociedad más justa e igualitaria. Hoy en día, todavía a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. Romper con la división sexual del trabajo es clave para acabar con la desigualdad en los usos de tiempos y espacios. Esto permitirá reorganizar la sociedad, la economía y la política de manera que no aumenten las brechas y la tendencia sea a la igualdad efectiva. Debemos replantearnos nuestra realidad, visibilizar y medir el compromiso de las entidades públicas y privadas con la igualdad de género, mostrar la situación y posición relativa de las mujeres en relación con los varones. Hay que hacer visible la desigualdad e iniciar los cambios en la integración de la equiparación en los procedimientos. En definitiva, lo que es necesario es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esto es un derecho humano donde todas las personas, las instituciones públicas y privadas deben implicarse por igual.

14. NI UNA MENOS: Más y mejor educación

Marta Guerrero, víctima de violencia de género

Es necesaria una sociedad que abra los ojos ante la realidad del presente que vivimos, necesitamos implicación por parte de las instituciones, públicas, jurídicas, sociales, sanitarias educativas, medios de comunicación, mundo deportivo, públicas y entidades sociales. También de las asociaciones de vecinos, las agrupaciones sin ánimo de lucro de cualquier ámbito y las entidades entidades privadas. Es obligatoria una educación que realce los valores de respeto hacia las mujeres. Es primordial conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y sería un buen comienzo que nuestra sociedad llegue a reconocer que la violencia de género es la gran lacra social que cada día, en todas partes del mundo, se lleva vidas. Hay que aceptar que a todas nos puede pasar, que no es solo un problema que se escucha en las noticias, pero no hay que esperar a vivirlo en primera persona para luchar contra él. Las estadísticas arrojan el triste dato de que 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2019, y suman ya un total 1.033 desde que empezaron a contabilizarse en 2003 este tipo de asesinatos. Es necesario dejar de ser testigos y convertirse en agentes de cambio que acompañen a la mujer en el proceso, porque la soledad de la mujer maltratada también se lleva vidas solo así conseguiremos el fin de la violencia de género.

15. INVESTIGACIÓN: Inmunoterapia y biopsias líquidas

Javier Cortés, director del programa de cáncer de mama IOB Instituto de Oncología

Empezamos un nuevo año con la esperanza de poder seguir mejorando la vida de nuestras pacientes. Y en oncología esto no puede ser posible si no seguimos invirtiendo recursos en optimizar la asistencia clínica mediante una investigación de calidad.

España es un país donde la excelencia en la medicina ha alcanzado niveles espectaculares. Pero hemos de seguir trabajando sin bajar la guardia. El precio de algunos medicamentos, la inequidad del sistema sanitario o el miedo de los pacientes a pedir segundas opiniones son algunos de los retos que tenemos que afrontar este nuevo año. El paciente pertenece al paciente, no a un hospital o a un médico. Por ello, debemos esforzarnos en tener tiempo para explicar las distintas alternativas terapéuticas que hay, sin barreras territoriales u hospitalarias. 2019 ha sido un año donde se han aprobado muchísimos nuevos fármacos; y esperamos seguir con esta tendencia en 2020 y los siguientes. Los nuevos fármacos de inmunoterapia, la nueva terapia dirigida contra alteraciones específicas de los tumores, la biopsia líquida o los nuevos conjugados fármaco-anticuerpo son tan solo algunos de los retos con los que empezamos este nuevo año y, estoy seguro, que algunos de ellos serán una realidad en muchos hospitales cuando empecemos 2021.

16. ECOLOGÍA: Reducir emisiones un 7% anual

Víctor Viñuales, Director de ECODES

Muy posiblemente estamos frente a la década más decisiva de la historia de la Humanidad. O corregimos drásticamente el rumbo de la economía en estos diez años o el cambio climático en marcha cruzará umbrales extremadamente peligrosos. Las movilizaciones de los jóvenes en 2019 han sido muy notables, pero es nuestra generación, la que peinamos canas, la que ha emitido la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial. Hemos creado sustancialmente el problema y estamos obligados a resolverlo en todo lo que sea posible. ¿Qué significa eso para España? En primer lugar que estamos obligados a hacer muchísimo en muy poco tiempo. Uno de los objetivos fundamentales es reducir nuestras emisiones un 7 por ciento anual, como nos dicen los científicos. Y empezando desde ya, desde este año que está a punto de comenzar. Eso significa que deberíamos reducir unos 23 millones de toneladas de gases equivalentes de carbono en este año 2020. Este objetivo solo es lograble si se moviliza de manera activa el conjunto de los actores institucionales, económicos y sociales de nuestro país. Tenemos que cambiar leyes, tecnologías y hábitos. Y lo más complejo es que lo tenemos que hacer en muy poco margen de tiempo en lo que supone un gran ejercicio de innovación tecnológica y social.

17. INTERNACIONAL: Evitar el descenso

Inocencio Arias, diplomático

El Real Madrid no conseguirá ningún trofeo este año porque no tiene gol. España, de su lado, no logrará ningún título internacional porque no tiene ni goleador ni equipo. No digo yo que su teórico goleador, Sánchez, sea un negado en el terreno internacional. No, es simplemente mediocre, está lejos de la autoridad de un Felipe González o de un Aznar en la escena exterior. Estos dos fueron pronto respetados en Europa y en el mundo. Sánchez, aparte de ser una medianía como polemista o expositor, va a jugar con un equipo complicado que le restará efectividad. Encarar temas delicados compartiendo cama con Podemos es peliagudo. Por bien que se lleve el matrimonio, ¿ pueden coincidir en asuntos como la emigración, la pertenencia activa en la OTAN, la política social, bancaria y fiscal europea; ¿podrán seguir criticando a Trump, Maduro o la política marroquí? Y, a no ser que Sánchez se baje definitivamente los pantalones en el tema catalán, lo que puede ocurrir, ¿pedirá nuestro embajador en Alemania que no se reciba a Puigdemont y, al día siguiente, un secretario de Estado podemita en viaje oficial allí manifestará que ha cenado la noche anterior con los golpistas y que hay que darles cancha y no descartar el referéndum? España no va a poseer un equipo conjuntado en momentos en que Europa está, además, marchita, achacosa y escéptica. Luchemos por no descender.

18. REPOBLACIÓN. Comunicación digital y terrestre

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe

El gran reto para afrontar el problema de la España vaciada, es conseguir que se realice un Pacto de Estado por el equilibrio y la repoblación con un mecanismo de financiación estable y un planteamiento a medio y largo plazo. Para llevar a cabo esta misión es muy importante contar con el acuerdo de todas las formaciones políticas agentes sociales y económicos. Por ello, es imprescindible que se genere empleo en las zonas con despoblación y para conseguirlo deben mejorar las comunicaciones tanto terrestres como digitales, consiguiendo que sean territorios competitivos y con acceso a los servicios, además de fomentar la implantación de empresas con medidas como un fiscalidad diferenciada, como se ha hecho en otros momentos de la historia y actualmente en otros lugares que han necesitado un impulso para generar un equilibrio. Es muy importante que las medidas sean efectivas, y para ello resulta imprescindible conocer la realidad de estos territorios y su potencial, contando con la sociedad del medio rural.Las plataformas de la España vaciada presentaron en septiembre el documento de la «España vaciada» que recoge numerosas medidas y aportaciones para el Pacto de Estado que indico, y, en su última reunión pidieron a nuestro diputado y senadores de Teruel Existe que les les representasemos en el Parlamento y así lo haremos.

19. POBREZA: Un hogar para todos

Padre Ángel, Mensajeros de la Paz

La voluntad política es lo más necesario para luchar contra la pobreza. En la legislación anterior ya se creó, por ejemplo, una dirección general para erradicar la infantil. Antes, ni siquiera se quería reconocer que había pobreza en España y mucho menos pobreza infantil. Es dramático reconocerlo, yo no soy capaz de asimilarlo. Ver a familias con niños durmiendo en la calle… Me pregunto por qué cierran las puertas del metro, al menos cuando hace frío y la gente se puede cobijar allí. Dicen que es por seguridad, y tienen razón, pero donde más seguridad se necesita entonces para proteger a la gente que no tiene hogar es en las calles. Se han abierto los albergues y el Ayuntamiento y la Comunidad intentan habilitar lugares para las personas más necesitadas. Esta es la frase de este año: no hay sitio. Se me ocurre que abran los pabellones deportivos, y también las sedes de las instituciones, incluso el Palacio de Correos ubicado en la Plaza Cibeles de Madrid, en lugar de tener una bandera de bienvenida. Es necesario que abran sus puertas para que las personas pobres puedan refugiarse allí. Qué ejemplo tan bonito daría Madrid, la capital de España si uno de los mejores palacios quedaran disposición de los pobres. Sé que esto que digo puede sonar a populismo, pero si es una buena idea merece la pena llevarlo a cabo.

20. DEPORTE: Orgullo femenino

Laia Palau, capitana de la selección de baloncesto

Hace años, muchos años, decíamos en la selección que éramos como el ejército de Pancho Villa. Los tiempos, afortunadamente, han cambiado. A las nuevas jugadoras que llegan a la selección hay que recordarlas que no siempre estábamos ganando medallas. Ahora hemos ganado dos Eurobasket seguidos, hemos sido subcampeonas olímpicas, subcampeonas mundiales y el año que viene están los Juegos de Tokio si superamos el preolímpico. Ese momento servirá para volver a medir la enorme importancia de la mujer en el deporte español. Porque sin los éxitos que hemos tenido no hubiésemos salido en portadas ni hubiésemos acaparado las miradas, pero hay una tendencia que está cambiando. El deporte femenino ha dejado de ser marginal como sucedía hace años. El balonmano, Carolina Marín, Lydia Valentín, Garbiñe Muguruza… Estoy convencida de que en la nueva década que comenzamos vamos a seguir dando motivos para que sigáis hablando de nosotras porque llevamos haciendo nuestro trabajo muy bien desde hace bastante tiempo. La apuesta por el deporte femenino tiene que continuar. No se trata de ser portada solo los días en que logramos grandes éxitos como el ser campeonas de Europa. Estamos realemente orgullosas de formar parte de equipos que están entre los mejores del mundo. Seguiremos fallando poco.