35 preguntas sin respuesta sobre las elecciones presidenciales en EEUU – La Gaceta de la Iberosfera

La noche del 3 al 4 de noviembre me senté cómodamente a disfrutar de una noche electoral como otra cualquiera en los Estados Unidos. Tenía varios motivos para estar nervioso y excitado, como quien ve un partido de la NFL. En primer lugar porque cuando América se resfría, estornuda el mundo. En segundo lugar porque, tras haber vivido algunos años en Florida, con todos los medios españoles convenciendonos de que Trump no tenía una sola posibilidad contra Hillary, este año preferí vivirlo yo sólo sin esperar a que me lo contaran. Y en tercer lugar, porque sencillamente no me creía los 10 puntos de ventaja que le daban a Biden.

La noche se fue sucediendo como estaba previsto, con el presidente Trump ganando cómodamente los estados indecisos, hasta que a las 4 de la mañana hora española de repente se paró el recuento. Sencillamente dejaron de llegar datos. Ya no volveríamos a recibir más información hasta dos horas después, cuando ya Biden había remontado millones de votos de diferencia.

Los medios de comunicación parecieron aceptar con alivio el cambio tan drástico de resultados. Supuse que algunas cejas se levantarían al cabo de los días y me darían alguna explicación lógica a determinadas preguntas, o al menos compartirían conmigo dudas razonables.

No fue así. Lo que me encontré fue un silencio vergonzante por parte de la casi totalidad de los medios en España. Así que decidí hacerme yo las preguntas y tratar de responderlas. Lo he hecho, y ya que va a ser muy difícil encontrar periodistas de verdad que las respondan, animo a cualquiera a que se las plantee de forma libre y sin prejuicios.

Estas son, entre otras muchas, mis preguntas sin respuesta: