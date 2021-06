Cuando hablamos de esos motivos por los que la mayoría de las personas viajan a Cancún en particular o a la Riviera Maya en general, sabemos que hay algunos muy específicos que suelen estar siempre incluidos en su itinerarios. Nos referimos a las playas, la zona hotelera, Chichén Itzá y varios más que difícilmente vayan a ser obviados, como los que repasaremos en esta ocasión.

Es que, si bien todos los sitios que vamos a mencionar en este artículo también poseen su propia fama, podríamos decir que no se incluyen entre los imprescindibles, sino más bien entre los recomendables. Entonces, ¿por qué algunos no los visitan? Básicamente, porque moverse por allí no es nada fácil si no se cuenta con un vehículo propio.

Por lo tanto, nuestro primer consejo al respecto es que, si realmente quieres disfrutar de un viaje al Caribe, recurras antes que nada a una firma de renta de autos en Cancún, haciéndote con un vehículo que te permita desplazarte cómodamente, y así acceder a esos secretos bien guardados.

Incluso, hoy en día es posible evitar el transporte público local, que no está demasiado extendido, contratando directamente un taxi Cancún Aeropuerto, y de allí en más moviéndote con tu propio automóvil. No te costará demasiado dinero, y la sensación de libertad absoluta es impagable.

Dicho esto, vamos a conocer esos 5 atractivos no tan conocidos de Cancún

Ruinas de Tulum



Las ruinas mayas de Tulum, sobre la parte superior de un acantilado minúsculo, nos plantean una panorámica increíble de las turquesas aguas del Caribe, como así también el paso previo a estructuras entre las que se pueden mencionar El Castillo o el Templo de los Frescos.

Darte un baño en un cenote



Los cenotes son formaciones típicas que se dan en esta parte del Caribe, denominados así los pozos que desarrollaron los mayas para darles usos sagrados, y que abundan en toda la península de Yucatán, al punto de que varios de ellos se han popularizado.

Y no sólo los hay superficiales, sino también otros tipo cavernas, no aptos para claustrofóbicos pero extremadamente bonitos.

Ruinas de Cobá



Volviendo a las ruinas, las de Cobá poseen unos 80 kilómetros de extensión total, inmersas en medio de la selva, por lo que apenas se ha desenterrado una pequeña porción de las mismas. Sugerimos, en este sentido, alquilar una bicicleta hasta llegar a la pirámide Nohuch Mul, la más alta de la Península de Yucatán, el mejor sitio para fotografías panorámicas.

Practicar submarinismo o snorkel



Allí está la segunda barrera de coral más grande del mundo con sus más de 1.000 kilómetros, por lo que deberías dedicarle una tarda a la práctica de cualquiera de estas disciplinas subacuáticas.

Isla de Holbox



Tal vez la más popular de estos atractivos no tan conocidos de Cancún, la Isla de Holbox ha ganado adeptos en los últimos tiempos, no sólo por sus playas blancas y aguas transparentes, sino también por la variada oferta gastronómica que se despliega en sus alrededores.