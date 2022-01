69% de peruanos quiere que se investigue a Castillo estando en funciones

De acuerdo con la última encuesta nacional de Ipsos por encargo del diario El Comercio, un 69% peruanos está de acuerdo con que se investigue al comunista Pedro Castillo mientras ejerce el cargo, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública -tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor- y colusión -en calidad de partícipe- en agravio del Estado.

Cabe recordar que la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar a Castillo por sus reuniones con proveedores del Estado, así como su presunta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas; no obstante, decidió suspender todas las diligencias hasta que culmine el mandato presidencial en 2026.

“Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”, informó la Fiscalía.

Para la oposición, la decisión de la titular del Ministerio Público tendría como objetivo “blindar” a Castillo, que apenas ocupó la presidencia se vio envuelto en una serie de escándalos debido a sus nexos con personajes vinculados a la subversión comunista y con investigados por lavado de activos y sentenciados por corrupción.

“No hay mejor forma de garantizar impunidad a un presidente en ejercicio, que iniciar investigación y suspenderla inmediatamente; con eso no solo se busca que el Congreso no tenga elementos reveladores para efectivo control político sino también asegurar obstrucción de la justicia”, opinó ante lo ocurrido el congresista Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, la bancada de derecha conservadora.

No se puede esperar a que termine su gobierno

Marianella Ledesma, que dejó recientemente el cargo de presidenta del Tribunal Constitucional (TC), se refirió a la investigación abierta y suspendida contra Pedro Castillo por Zoraida Ávalos, y aseguró que es ingenuo esperar a que termine su gobierno para avanzar en las indagaciones.

“El artículo 117 habla de la acusación. La acusación es una etapa en el proceso penal que empieza con la investigación. Para ser eficaz no se puede esperar que termine el gobierno en cinco años para poder iniciar una investigación, porque [para ese entonces] no se van a encontrar las huellas ni los elementos del posible delito. Hay que ser bien ingenuos. La investigación tiene que ser en el acto y la puede hacer perfectamente el Ministerio Público (…) El artículo 117 no habla, en ningún momento, de las investigaciones preliminares. En el caso Vizcarra [expresidente destituido en 2020 por incapacidad moral permanente] se investigó, aunque no se sabe en qué terminó eso”, dijo en una entrevista.

“Hay que hablar de la efectividad de la investigación. Después de cinco años va a regresar a la escena donde se ha generado las situaciones delictivas, ¿va a encontrar las evidencias? Hay que ser bien ingenuo para pensar eso. La tutela efectiva permite la intervención, se recogen las evidencias, se hacen las investigaciones y posiblemente se tendrá que paralizar para que se formule la acusación. Estamos hablando de datos que uno tiene que resguardar para sustentar una acusación”, añadió.

Aprobación de Castillo: la más baja de los presidentes peruanos en los últimos años

A solo seis meses de haber asumido la jefatura del Estado, Castillo registra la aprobación presidencial más baja para el mismo período en los últimos años.

Como referencias, el presidente transitorio Francisco Sagasti (2020-2021) alcanzó un 52%. Martín Vizcarra (2018-2020) -destituido por el Congreso por incapacidad moral permanente- 45%, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) -que renunció al cargo entre acusaciones de corrupción y sobornos- 43% y Ollanta Humala (2011-2016) 54%.

“No es difícil entender por qué la imagen presidencial se ha desgastado tanto apenas a seis meses de que este gobierno se estrene. El presidente Castillo no ha sido capaz de empoderarse en el cargo ni de asumir las riendas del gobierno, sus indefiniciones y su morosidad, o incapacidad, para asumir posturas claras hacen manifiesto lo abrumadoramente grande que le queda el encargo. Y, en vez de suplir esta impericia gubernativa con un equipo solvente, se ha recurrido al amiguismo y al compadrazgo”, opina la consultora política Camila Bozzo desde su columna en Perú21.

Y es que el desgaste de la imagen presidencial es notable, y no solo en los sectores de clases medias de Lima (donde acumula un 79% de rechazo) y otras ciudades de la costa peruana. De a pocos, el respaldo que gozaba Castillo en sectores populares y de la sierra sur se va debilitando ante su incapacidad para gobernar y los escándalos de corrupción que lo vinculan.