A Abascal sobre las primarias de Vox en Málaga

Aunque no siento por ti más respeto ni aprecio que el estrictamente necesario en este tipo de comunicaciones epistolares, me veo en la exigencia moral de ponerte al corriente del cúmulo de canalladas que se están produciendo en Málaga contra la candidatura alternativa del coronel de La Legión Enrique de Vivero. Ello en el caso de que no las conozcas mejor que yo y de que estés tu también formando parte de este tinglado indecente contra el candidato más honroso y decente que podía tener tu formación.

Mi afición por el cine español me ha llevado a verme reflejado perfectamente en aquellas palabras del gran Paco Martínez Soria cuando, al final de una de sus más bellas películas, exclamaba: “¡La ciudad no es para mí!” En mi caso lo refiero a la política. A mis años y con mi ya dilatada experiencia vital: ¡La política no es para mí!

Ciertamente reconozco en la actividad pública un altísimo servicio para el bien de todos cuando se realiza con honradez y buena conciencia. Sin embargo, ya he visto mucho desde mi atalaya de analista político. Y si me he comprometido a apoyar con mi medio al coronel Enrique de Vivero como candidato a presidir Vox en Málaga, ha sido sólo y exclusivamente por mi amistad personal con él. Y porque creo en él, como pocas veces he creído en alguien dedicado a la acción política.

No sólo es amistad lo que me liga al candidato, sino el reconocimiento del temple moral que siempre le ha adornado como soldado cristiano, celoso de su deber y de su honor. No me arrepiento de haberme metido en este berenjenal, pues sé que la buena gente de VOX en España ve reflejado en don Enrique ese deseo de renovación que puede sacar al partido del marasmo de paralización y cansancio que ya se atisba.

A diferencia de tantos otros compañeros tuyos que conforman lo peor de la condición humana y cuya abyección moral es comparable a la de tantos dirigentes políticos que han convertido la democracia española en un estercolero, ¿cómo estás permitiendo tantas bajezas contra uno de los pocos candidatos que prestigian las siglas de VOX?

¿Crees que se va a consentir que vuestro candidato Enrique Lara, al que tanto desprecio, utilice todo lo que está en su mano para adulterar el proceso electoral como se está haciendo?

¿Ignoras acaso que gente de VOX en Málaga está utilizando el listado oficial de afiliados y llamando a diario a coordinadores y militantes para que voten al despreciable José Enrique Lara?

¿Desconoces que ello, además de ir en contra de las normas internas de régimen electoral, viola la Ley Orgánica de Protección de Datos?

¿Cómo pretendes resguardarte del escándalo cuando se sepa que no habéis respondido ni a una sola de las denuncias que os ha sido presentadas sobre las malas artes que están empleando los miembros de tu candidatura? Sí, he dicho bien: TU CANDIDATURA.

¿Qué anteojeras os impiden evitar que un acusador nauseabundo esté difamando, injuriando y calumniando en redes sociales a Enrique de Vivero? Vuestra incoherencia moral no tiene límites. Mientras por un lado amenizáis vuestros mítines electorales con el celebérrimo «Novio de la muerte», por el otro permitís que se injurie y calumnie al más alto representante en VOX de la institución a la que pertenece al citado himno. ¿Por qué no habéis llamado a capítulo al infame acosador que está arrojando toneladas de basura contra Enrique de Vivero, para exigirle pruebas de sus gravísimas acusaciones, y en caso de que no las tenga, proceder como procedería la gente decente entre personas que comparten el mismo proyecto político?

Enrique de Vivero, al mando de la formación de legionarios y regulares en Melilla durante los actos de conmemoración de la Patrona de Infantería.

Cuando en una de tus charlotadas para consumo de imbéciles vuelvas a ponerte el chapiri legionario, pregúntate si eres digno de portarlo mientras permites que gentuza de tu partido denigre con infamias a quien vistiendo el sagrado uniforme verde oliva ha sido depositario de 200 medallas al valor. Y aunque te libraste de hacer la mili (en realidad te has librado siempre de cualquier cosa que requiriera esfuerzo y trabajo), recuerda que mañana se conmemora el centenario de La Legión. El tenaz estribillo ha sonado estos días más fuerte que nunca entre los militantes de VOX en Málaga: «La estreché con lazo fuerte y su amor fue mi bandera». No es Enrique de Vivero persona al que le inquiete las malas artes en políticas. Recuerda que él sí ha cantado innumerables veces el «Novio de la muerte», pero no como parte de un escenificación política llena de farsantes, sino como compromiso ante Dios, en el que no crees, y ante España, en la que tampoco. Y es que la muerte hay que esperarla así, con esa inmaculada serenidad, con esa especie de acogimiento del rito legionario que aparece en el último párrafo, serenamente escrito, uniendo el cuerpo inerte de Cristo crucificado al protocolo de La Legión que para todo lo tiene, y más para la muerte, su más leal compañera.

¿En tan baja estima tenéis a los centenares de militantes de VOX en Málaga que reprueban a Lara? ¿Piensas que gente tan recia como el coronel Enrique de Vivero va a participar en el papel de marionetas que queréis asignarles, con el inmoral Cavanas, el gran protector de Lara, moviendo atropelladamente los hilos?

En una ocasión, Juan Jara, tu vicepresidente, que no soportó la corrupción de tu partido y se fue, te dijo: “Santi pronto se hará con una mansión”. Y dicho y hecho, una mansión de un millón de euros, que nadie sabe explicar de dónde lo has sacado, porque tú solo has vivido de chiringuito en chiringuito. Diré más: aceptaste que un grupo islamista iraní os financiara con un millón de euros y permites ahora que el comité electoral le exija a Enrique de Vivero factura de gastos de todos sus actos electorales, que en total han sido cuatro duros, vertiendo repugnantemente sobre él y su equipo la sospecha de la financiación ilícita.

No deja de ser jocoso vuestro repentino interés por controlar los gastos de quien está a años luz vuestra en austeridad, elegancia, moralidad y altura patriótica de miras. ¿Y a vosotros quién os pide explicaciones?

Pero por si fuera poco, ahora le habéis prohibido a la candidatura de don Enrique que celebre actos electorales. Y lo habéis hecho porque no soportáis que esté llenando los recintos a los que acude. Ayer mismo, y pese a caer chuzos de punta en Málaga durante toda la tarde, más de cien personas en el hotel Barceló. Entusiasmo por todo lo alto. Un día antes, el ridículo candidato del aparato había anunciado un acto en el mismo escenario y tuvo que suspenderlo porque acudieron menos de veinte personas. No soportáis que se haya devuelto la ilusión y la esperanza a centenares de militantes cansados de vuestro macarrismo político.

Estáis conculcando el derecho constitucional a la libertad expresiva y también de reunión (artículo 21). ¿He de recordarte que la Ley de partidos obliga que estos, en su funcionamiento interno, cumplan los principios constitucionales? Si prohibís al equipo de Enrique de Vivero que celebre actos electorales, dime entonces de qué forma podría explicar su proyecto de gestión y su programa electoral, a los militantes que quieren estar informados antes de emitir su voto. ¿Te imaginas que en las inminentes elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, se prohibiera a los candidatos alternativos celebrar actos con los socios? Y lo peor es que habéis tenido el cuajo de amenazar con invalidar la candidatura de Enrique de Vivero si se reúne con sus potenciales votantes. Ni el dictadorzuelo de Guinea Ecuatorial se habría atrevido a tanto.

Vosotros, patriotas de opereta, habéis engañado a mucha gente, durante demasiado tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. No vais a poder engañar a la buena gente de Málaga, que empieza a conoceros bien.

Y no solo don Enrique de Vivero esté siendo atacado. Gente próxima a Lara se han explayado estos días afeándome a mí supuestas conductas pasadas o hechos de mi currículum de los que no tengo por qué avergonzarme. Fui jefe de prensa de don Jesús Gil en sus campañas electorales y luego como alcalde en Marbella hasta 1995. Fueron años maravillosos que recuerdo con agradecimiento por todo lo bueno que se hizo entonces. Ojalá alcanzaras algún día a tener la mitad del coraje y el compromiso ético con su gente que tuvo él, sin necesidad de ir nunca al gimnasio.

Me gano desde hace años mi subsistencia ejerciendo lo que ejercería de nuevo si volviera a nacer. Mi conciencia de cristiano me ha llevado a meterme en camisa de once varas para apoyar con mi medio y mis palabras a quien considero el mejor candidato para liderar y renovar VOX en Málaga. No deja de producirme la risa floja que aquellos que ni pueden ni se atreven a destilar su animadversión contra don Enrique de Vivero se acuerden de mí para destilar su bilis. No me importa.

Concluyendo, me atrevo a decirte que Enrique de Vivero es la primera voz autorizada que ha surgido en la corta historia del partido desde Juan Ramón Calero, el arquitecto ideológico de VOX en sus inicios.

El motivo por el que Vox pierde militantes a borbotones (más de mil en la provincia de Málaga en menos de un año y medio), no es otro que por la falta de un líder con autoridad, porque lo que tu tienes es solo la potestad que te confiere haber llegado a la cabeza de forma torticera. Y autoridad es lo que le sobra a Enrique de Vivero entre sus cientos de incondicionales, entre los que me encuentro.

Por eso es preciso aclarar la diferencia entre autoridad y potestad, que es el principal problema que plantea el reparto del poder en el funcionamiento interno del partido, y el principal obstáculo para que se pueda formar en Málaga un Comité Ejecutivo Provincial sólido, en lugar del contubernio o conchabanza actual.

Pero ya he visto estos días por dónde respiráis. Ni tú ni tus adláteres vais a permitir que haya una verdadera autoridad al frente del partido en Málaga, y seguiréis engañando a los incautos que todavía se dejen engañar con el circo de vuestro patrioterismo chusco y barato.

Pd.- Esta carta la escribo y firmo a título estrictamente personal, como periodista libre e independiente. No quiero que interpreten estas líneas como las de alguien que representa la opinión de don Enrique de Vivero, porque ni tengo títulos para ello, ni me siento capaz de afrontar semejante tarea en toda su inmensa y trascendental profundidad. Alguien tendrá que hacer una crítica serena y un estudio ponderado en un futuro nada lejano; cuando VOX Málaga deje de estar subido en la cresta del desbocado aluvión larista que dio al PSOE la alcaldía de Torremolinos y llenó de votos las alforjas del candidato del PP a la Alcaldía malacitana, Francisco de la Torre.