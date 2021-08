A instancia de Estados Unidos, la Unión Europea bloqueará las ayudas a España hasta que se convoquen elecciones

Por Juan Pardo.- El Pentágono es un departamento del Gobierno de EEUU encargado de coordinar y supervisar todas las acciones y funciones del gobierno directamente relacionadas con la seguridad nacional de sus ciudadanos, así como la de sus países aliaos.

Uno de los principales cometidos de ese enigmático centro de inteligencia es controlar el eje del mal, sus enemigos potenciales, comunismo emergente y terrorismo desde la A a la Z. Para ello invierte anualmente más de 150.000 millones de dólares.

Para que nos hagamos una pequeña idea de sus funciones en España, solo basta saber que más del 70% de las actuaciones terrorista que se abortaron en 2020/21 se llevaron a cabo bajo informe “chivatazo” de las agencias de dicho departamento en Europa.

En España se dan los dos ejes del mal y, además, forman parte del mismo Gobierno. La vicepresidenta, Yolanda Díaz del ala ideológica marxista, aunque creo que no sabe ni su propia definición. La que sí se sabe de carretilla es la doctrina carrilista, aunque desconoce que por ideas no se puede matar y Santiago, en esa faceta era un líder.

Por otra parte, Arnaldo Otegi, líder espiritual de la banda asesina ETA que, aunque no figure en las listas electorales, sigue siendo dueño y propulsor batasuno. Cuando no ordena la entrega de armas, no hay duda de que piensa volver a utilizarlas.

La Unión Europea, en este caso debe seguir la línea electoral que ella misma propuso y que a instancias de los Estados Unidos debe llevar a buen fin. Todos los aspirantes, sin exclusión, antes de inscribirse como candidatos deben aportar su CV y una vez estudiado y cotejado por la Junta electoral Central, se les entregará su correspondiente acreditación para concurrir a las elecciones. Pedro Sánchez no es doctor en Economía aplicada. Adriana Lastras no es licenciada en Derecho. Pablo Iglesias no es profesor de Universidad –solo es profesor asociado, ± bedel de la cátedra….

Tantas y tantas mentiras que netas sería como el patrimonio de Isabel Celaá que, de un millón de euros, ha pasado a superar los ocho millones. Estamos a la espera de conocer el de Margarita Robles, aunque mucho me temo que se retire de la política y nunca lo sabremos.

Decir que nunca gobernarás con Pablo Iglesias y, al día siguiente, nombrarle vicepresidente, en cualquier país de la UE se consideraría DELITO electoral por confusión premeditada al votante.

Las listas de partidos políticos pueden concurrir a las elecciones con hasta dos partidos, siempre que se refleje en la lista el partido al que pertenecen y con más de dos, solo se puede como agrupaciones.

De modo que en otoño habrá adelanto electoral, siempre de acuerdo a los estatutos europeos.

