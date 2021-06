¿A la larga será inevitable un conflicto armado de España con Marruecos?

Iván Guerrero Vasallo.- La insolencia de Marruecos parece ya no tener límites. Una nueva invasión esta vez de 6.000 inmigrantes, para nada desarrapados, hacia Ceuta, de ellos 1.500 menores de edad que se quedarán aquí para hacer, por medio de quintas columnas, tanto de Ceuta como de otras partes de este país más marroquí, más musulmán y menos español y todo esto ante la nada sorpresiva inoperancia de las fuerzas marroquíes. ¿Cómo podremos absorber toda esa población?. La excusa del gobierno marroquí para permitir esta nueva invasión es el haber acogido España al presidente de la República Saharaui, si, repito, al presidente de la República Saharaui. Vamos que Marruecos lo ve como un agravio, como un insulto, ¿qué podríamos decir entonces los españoles que llevamos más de cuarenta años sufriendo agravios y burlas continuos del gobierno de Marruecos?.

Pero para el señor Sánchez después de todo esto y los cuarenta y seis años de burlas del país norteafricano junto con las bajadas de pantalón correspondientes de España ese país ”debe seguir siendo socio y amigo de España”. A ver si nos enteramos de que Marruecos no podrá ser un verdadero amigo y con ello aliado de España mientras este país tenga ocupado ilegalmente el Sáhara Occidental, territorio aún español hasta que no se celebre el referéndum de autodeterminación, ciertas áreas de aguas Canarias y amenazando constantemente con que quiere hacerse con las plazas de Ceuta y Melilla. Cuando permita el referéndum de autodeterminación al Sáhara Occidental, cuando deje de tocar las narices en las Islas Canarias, en la zona española del estrecho de Gibraltar y de amenazar hablamos entonces de ”amistad”. También todo esto es una distracción ante los graves problemas españoles. Y de paso entregarles 30 millones de euros. Nos agreden y encima los pagamos, es de traca.

Se le llama a la zona de Ceuta y Melilla la frontera sur de Europa (UE), no, lo primero frontera sur de España, ¿por qué a la UE de verdad le interesa acabar con el problemón de la inmigración o lo alienta con el plan Kalergi en la mano?, ¿a la UE le importa de verdad la invasión que está sufriendo España?, ¿le importa el problema del Sáhara Occidental?, ¿por qué cuándo hará cumplir a Marruecos la UE las resoluciones de la ONU para que permita el referéndum y abandone el Sáhara Occidental?. Por cierto cuando aquello de Perejil no nos apoyó de esa UE más que Italia creo a ver si lo pillamos. La UE no ha ayudado a España exteriormente ni con Gibraltar (¿lo han devuelto los ingleses?) ni en el conflicto del Sáhara Occidental, luego, ¿que pintamos en ella?, ¿para recibir ayudas económicas que sólo vienen a la larga para endeudarnos más aún si cabe?.

Vamos a ver ya lo he dicho otras veces que todo esto no es más que una estrategia de conquista por parte del gobierno marroquí a medio largo plazo y plan Kalergi por el otro. Ceuta y Melilla, ciudades aisladas pues alrededor no hay más que territorio de Marruecos, corren el peligro de perderse a través de la natalidad e inmigración marroquí para así poder reclamarlas en su día sin necesidad de ninguna invasión. Tal vez se hará mediante un referéndum popular dejando en ese momento de lado las razones históricas que avalan a España sobre estas dos plazas. ¿Y qué hará España entonces? Pues posiblemente apretar el culo y sin ciudades nos quedamos. Al archipiélago canario le pasará lo mismo ya que está en gran peligro también por la gran oleada de inmigrantes que llegan a las islas constantemente. Este archipiélago peligra concretamente desde el día en que abandonamos de forma para mi estúpida un territorio como el Sáhara Occidental antes encima de haber permitido el referéndum de autodeterminación como el aprobado por la ONU y después encima de haber declarado Franco la guerra al vecino país africano. Además perdimos por el momento un valioso aliado contra Marruecos en la zona. Se dice el pedir una especie de acuerdo en la zona con Argelia pero que no se nos olvide tampoco que parece ser que ese país se hizo en el año 2018 con parte de las aguas territoriales de la isla balear de Cabrera que están concretamente al sur de Mallorca, dato este del cual poco o nada se informa.

Y es que dicen que Marruecos pretende conseguir a largo plazo el ideal del llamado ”Gran Marruecos”. Idea descabellada pues Ceuta, Melilla, el Sáhara Occidental y por supuesto las islas Canarias jamás fueron de Marruecos. Pero al ritmo que van lo pueden llegar a conseguir.

Este país se cree fuerte por las alianzas que tiene con Estados Unidos, que le apoyó y preparó descaradamente con la llamada Marcha Verde para la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y que ha recibido su apoyo esta vez de nuevo. Francia, pues el Marruecos moderno es un producto francés y seguramente Inglaterra, que tiene que estar al tanto de todo lo que ocurre en el estrecho por si peligra ”su” peñón y su comercio piratil por ahí. En fin, tiene también los recursos extraídos ilegalmente del Sáhara Occidental y con ellos, entre otras cosas, está modernizando sus fuerzas armadas a un ritmo frenético.

Y nosotros debilitados, con un ”circo político” entre manos, arruinados tanto económicamente como moralmente, sin aliados fuertes y con muchos de nuestros soldados repartidos por zonas del mundo en los que sigo preguntándome qué leches hacen por ahí cuando cerca de casa tenemos los problemas de Marruecos y de Gibraltar. En fin, qué bien lo sabe el gobierno marroquí…

Resumiendo. El Sáhara Occidental, las islas Canarias, Ceuta y Melilla, ¿qué vendría después?, ¿el salto a la península?. Estar preparados para la guerra para trasladarla luego a territorio marroquí antes de verla y sufrirla cerca de nuestros hogares es de previsores, no de necios.