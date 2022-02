¿A qué espera Ayuso para crear su propio partido y hundir en la miseria a los cabrones que han querido destruirla?

AD.- “Si Ayuso montara su propio partido, desde ya podría contar conmigo”. El ex alto cargo de Vox Málaga que pronunció estas palabras este viernes dio voz a los muchos miembros del partido verde que, ya sin ambages, proclaman su predilección por la presidenta madrileña de cara a liderar un proyecto alternativo para echar del poder a Sánchez y sus socios comunistas. Creen que tanto el PP como Vox han sucumbido a las ambiciones de sus líderes y que esas ambiciones distan mucho de representar lo mejor para España. El último ejemplo ha sido la criminal ofensiva desatada por Pablo Casado, líder del PP, contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Casado no puede soportar que Ayuso sea la líder más querida y con más apoyos dentro de la derecha. Esa larga sombra persigue a Casado desde hace meses. En vez de intentar superarla políticamente, mejorando sus méritos, lo que ha intentado el canalla es acabar con ella por lo criminal. Se trata de un acto infame y ruin contra la persona que fue capaz de mantener a flote un barco que zozobraba tras las ruinosas elecciones catalanas.

Todo comenzó este miércoles, cuando el todavía líder del PP se refirió al dinero recibido por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte del empresario que obtuvo un contrato para dotar de mascarillas a la Administración autonómica en plena eclosión de la pandemia. Casado acusó directamente a Ayuso de haber tenido como mínimo un comportamiento «poco ejemplar» que podría constituir incluso una «ilegalidad». El líder del partido que ha exonerado a todos sus dirigentes corruptos pretendía hacer pedagogía ética con Ayuso. El mismo líder por cierto que ordenó al grupo parlamentario del PP en el parlamento andaluz que no hiciera sangre del caso de corrupción que tiene como protagonista a la mujer del líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, en lo que no ha sido sino un burdo cambalache: los socialistas os olvidáis de mi tesis fraudulenta y los míos se olvidan de la mujer de Espadas.

En definitiva, el de Casado a su propio partido ha sido un daño tan gratuito como suicida. Lo que no lograron Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, está a punto de conseguirlo el palentino: romper el PP. Para más escarnio, se ha podido probar que el contrato que investiga Génova en su guerra con Ayuso superó dos filtros sin visos de irregularidad.

El analista y colaborador de AD, José Manuel Lestón Díaz, ha descrito así las larvadas intenciones contra Ayuso y la inevitabilidad de su ruptura definitiva con Casado: “Aunque Casado escenificara un pacto de no agresión con Ayuso, con su actitud de sospecha hacia su compañera (sin pruebas aparentemente) no sólo ha iniciado la espoleta de la oposición, presentando esta denuncia ante la Fiscalía, sino que también ha facilitado ese inicio de actuaciones judiciales, dejando con ello el camino expedito para que un juez afín a intereses espurios le impida a Ayuso presentarse a la Presidencia del PP de Madrid. Y si así no es posible, siempre le quedará a la cúpula del partido una carta más por jugar, que no es otra que la de su expulsión antes de celebrarse el congreso madrileño. Como no pueden con su liderazgo, que es todo un fenómeno social, vale todo. Mientras, intentan lavar su resquebrajada imagen con el clásico cinismo casadista de que son los jueces, y no ellos, quienes tienen la última palabra. Un ejemplo claro del dicho español de de tirar la piedra y esconder la mano. Ya se hizo antes con Esperanza Aguirre en vísperas electorales, filtrándose su declaración de la renta. La historia se repite, como se reproduce su cobardía notoria”.

El modo en que el marido de Nadia Calviño se ha visto favorecido con ayudas europeas, la imputación de Ada Colau por regar con dinero público y subvenciones a organizaciones de amigos, o las revelaciones de ABC sobre los contratos que consigue el marido de la directora general de la Guardia Civil, podrán ser legales o no. Cada caso es distinto y tendrá sus matices. Pero no se puede aplicar la ley del embudo, y criminalizar a Ayuso sin pruebas mientras se condenan al ostracismo casos de aparentes corruptelas solo porque sus protagonistas pertenecen a la izquierda.

Así las cosas, ya es tarde para que Casado y Ayuso se encierren a solas a pactar unas mínimas normas de convivencia por un proyecto unitario antes de que la fuga en masa a Vox sea mayor. Los dos no caben dentro de un mismo proyecto político. Los apoyos a Ayuso estos días son abrumadoramente mayoritarios. El pueblo ha hablado. Es la hora de las responsabilidades, de las dimisiones, empezando por la de Pablo Casado.

Ayuso no necesita al PP. En cambio, el PP sin Ayuso sería una formación política sin apenas recorrido electoral. Es lo que el inútil de Casado no ha entendido aún. Por eso Ayuso no puede ceder un átomo. Han intentado acabar políticamente con ella, destruyendo su honorabilidad y la de su familia, incluso creándole problemas judiciales, y eso solo puede solventarse con la dimisión de toda la cúpula mafiosa de Génova. O ella asume el liderazgo del PP y la candidatura de este partido para la presidencia del gobierno en 2023, o no le quedaría otra salida que montar su propio proyecto político y hundir en la miseria a los que quieren destruirla.

Aseguramos que con Ayuso al frente del PP, a Sánchez se le borraría esa sonrisa de gilipollas que se gasta estos días. Ayuso tiene la calle. Las urnas las llena la calle y no el poder.

Los mensajes a la presidenta madrileña para que dé el paso de montar su propio partido proceden de todos los sectores de la vida española. Creen que Ayuso es la única dirigente derechista que podría liderar un proyecto transversal con su mensaje directo y claro. Si los dirigentes del PP y de Vox son incapaces de ir unidos a unas elecciones, tendrá que ser Ayuso, con el respaldo de las bases de ambos partidos, el eje vertebrador de la derecha. Juega a favor de Ayuso la gran popularidad de la que goza, su perfil desenfadado y agresivo, muy diferente al de los dirigentes tradiciones del PP, por lo que es lógico que muchos la proclamen como estandarte de la unidad frente a Sánchez, lo que nunca lograrían Casado ni Abascal. De hecho, en las elecciones madrileñas del 4M, Ayuso logró arrebatarle a la izquierda todos sus bastiones electorales.

Analistas consultados por esta redacción no dudan del tirón electoral que tendría una formación política liderada por Ayuso. Creen que la presidenta madrileña, en estos momentos, está en disposición de arrancarle seis millones de votos al PP y a Vox.

Ayuso es la única dirigente del PP que voltea dialécticamente a la izquierda una y otra vez. Ayuso defiende sin complejos la España de los viejos tiempos: la España de Covadonga, de los Tercios de Flandes, de la Basílica del Pilar y de Agustina de Aragón, una España que no quiere acabar siendo una República bolivariana, en un país fragmentado en comunidades sectarias que se odian unas a otras.

La dirigente más querida por la derecha social española se emancipó y empezó a “liderar su vida” a los 24 años, y un año después se afilió al PP, en 2005, donde conoció a Casado en la sede del partido del distrito madrileño de Moncloa-Arava cuando era el presidente de Nuevas Generaciones en Madrid.

Interesada desde siempre por la política, siendo niña Ayuso escribió una carta al entonces presidente Felipe González en la que se quejaba de la situación del país.

Según algunas informaciones, entre sus aficiones está: los animales, los viajes, el cine y el deporte. Cuando tiene tiempo libre, aprovecha también para ir a la montaña o a Sotillo de la Adrada, el pueblo de Ávila de donde era originario su padre y en el que conserva a sus amigos de la infancia.

Es fan de Depeche Mode y de Los Secretos y, según ha confesado, se siente identificada con Isabel La Católica como personaje histórico.

Arrasó en las últimas elecciones autonómicas celebradas en Madrid con el lema “Comunismo o libertad”. Logró convencer a los electores de que con ella las libertades de los ciudadanos están garantizadas.

Por otro lado, su mensaje se centra en hacer oposición a Pedro Sánchez, al que quiere fuera de la Moncloa y no duda en utilizar cada mitin para hacer oposición al presidente del Gobierno y al gobierno de coalición.

Sin embargo, lo que hace más atrae de su perfil político es su sintonía con la juventud y su capacidad de generar ilusión entre los votantes no solo de la derecha, sino también de la izquierda preocupada por la deriva del sanchismo.

La disyuntiva pues no puede ser otra: o líder del PP, sin tutelas ni tutías, o líder de su propia formación política. En cualquiera de los dos casos, asestaría un golpe mortífero a esos dos vividores, Casado y Abascal, que anteponen a España el interés por ellos mismos.

