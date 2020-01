Ábalos asegura que fue Marlaska quien le pidió que Delcy Rodríguez «no bajara del avión»

Noticias relacionadas

La supuesta polémica reunión del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la número dos Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas parece haber causado estragos en los despachos de Moncloa. El propio Ábalos, que ha dado varias versiones al respecto, asegura ahora que fue el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le pidió que la vicepresidenta de Venezuela no bajara del avión.

«Llegando al aeropuerto me llama el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que sabía por mí de su llegada, para decirme que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha recibido una comunicación de la Embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Y me dice: «Ya que vas, procura que no baje del avión», ha reconocido el ministro en una entrevista en el diario La Razón.

A continuación, el también secretario de Organización del PSOE dice que llegó al aeropuerto en «un coche particular porque no iba en calidad de ministro». «Entré directo en la Sala Ejecutiva y me acerqué al avión, sabiendo que estaba la vicepresidenta, aunque no tenía intención de encontrármela. El ministro Plasencia me pidió que la saludara. Y eso hice, saludarla. Por lo tanto no hubo tal reunión. Le recordé que no podía entrar en suelo español dadas las sanciones de la Unión Europea«, ha manifestado.

Ábalos insiste en que su intención era encontrarse con el Ministro de Turismo venezolano, Fernando Plasencia, al que une una amistad ya que suele acudir cada año a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. «Además de ministro, tengo amigos personales y soy secretario de Organización del PSOE, y realizo actividades de las que no tengo que dar cuenta, como imagino que también hace el secretario general del PP, que no informa de todas ellas. Me había comprometido y fui. Esa es la verdad», ha aseverado.

Preguntado sobre si tiene intención de comparecer en el Congreso para dar explicaciones como le pide la oposición, el ministro ha manifestado que comparecerá «las veces que haga falta». «Me he reunido con la oposición venezolana más de una decena de veces en el partido, con comparecencias públicas, en privado y en el Ministerio, incluido el embajador de Juan Guaidó. Nunca me preguntaron nada», ha respondido.

En esta línea, Ábalos ha subrayado que la situación actual de Venezuela «es bien difícil». «La pregunta es lo queremos resolver, o le añadimos más complicación. La derecha lo que quiere es añadir más complicación. Tras la filtración de un diario, la primera salida política ha sido de Vox, a la que el PP se ha sumado», ha sentenciado.

El PP pide explicaciones a Marlaska

La reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha solicitado la comparecencia «urgente» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el Congreso, para que explique cuáles han sido los procedimientos que han Ábalos «entrevistarse» con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Egea ha pedido explicaciones al Gobierno sobre los procedimientos que han permitido a Ábalos «entrar en la sala de autoridades de Barajas, subirse a un avión y entrevistarse con una señora que tiene prohibido pisar suelo español».

En la misma línea, ha considerado que las explicaciones sobre la visita del ministro de Transportes al avión donde viajaba la vicepresidenta de Nicolás Maduro «destapa la gran mentira» sobre la que se asienta el Gobierno de Pedro Sánchez.